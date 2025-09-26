CalendrierSections

Importations suisses (Switzerland Imports)

Pays :
Suisse
CHF, Franc suisse
Source
Administration Fédérale des Douanes (Federal Customs Administration)
Secteur
Commerce
Bas ₣​14.921 B
₣​18.600 B
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
₣​14.921 B
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Les importations suisses traduisent la valeur nominale des marchandises et services achetés par les résidents suisses de l’étranger au cours du mois déclaré. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.

Les statistiques commerciales sont calculées sur la base des informations que les entreprises importantes fournissent aux organismes gouvernementaux. Les données sont ajustées avant d’être ajoutées à la balance des paiements. Dans la pratique, le calcul des statistiques d’exportation est basé sur les marchandises qui subissent le régime douanier et pour lesquelles une déclaration en douane est préparée.

Les pierres précieuses, les perles, les métaux précieux, les œuvres d’art et les antiquités sont exclus du calcul.

Une variation du volume des importations est l’un des facteurs importants dans l’évaluation du développement économique. Cet indicateur est une élément important du PIB national.

L’impact des importations sur les cours du franc suisse est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Dans ce cas, les résidents suisses doivent vendre le franc et acheter des devises étrangères afin de payer au fournisseur les livraisons à l’importation. Par conséquent, la forte croissance des importations peut être considérée comme négative pour les cours de la monnaie nationale. Toutefois, l’impact de cet élément de la balance commerciale sur la volatilité du franc suisse est généralement de courte durée.

Dernières valeurs:

données réelles

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
₣​14.921 B
₣​18.600 B
juil. 2025
N/D
₣​18.350 B
juin 2025
₣​18.350 B
₣​19.448 B
mai 2025
₣​19.469 B
₣​19.059 B
avr. 2025
₣​19.089 B
₣​24.033 B
mars 2025
₣​23.889 B
₣​19.997 B
févr. 2025
₣​19.941 B
₣​18.381 B
janv. 2025
₣​18.326 B
₣​18.209 B
déc. 2024
₣​18.135 B
₣​18.281 B
nov. 2024
₣​18.257 B
₣​19.801 B
oct. 2024
₣​19.682 B
₣​17.620 B
sept. 2024
₣​17.579 B
₣​15.905 B
août 2024
₣​15.912 B
₣​19.215 B
juil. 2024
₣​19.226 B
₣​18.121 B
juin 2024
₣​18.109 B
₣​19.115 B
mai 2024
₣​19.062 B
₣​20.392 B
avr. 2024
₣​20.419 B
₣​18.636 B
mars 2024
₣​18.569 B
₣​18.857 B
févr. 2024
₣​18.812 B
₣​18.046 B
janv. 2024
₣​18.067 B
₣​17.517 B
déc. 2023
₣​17.551 B
₣​20.454 B
nov. 2023
₣​20.509 B
₣​18.424 B
oct. 2023
₣​18.491 B
₣​18.506 B
sept. 2023
₣​18.480 B
₣​17.118 B
août 2023
₣​17.106 B
₣​17.603 B
juil. 2023
₣​17.584 B
₣​20.102 B
juin 2023
₣​20.093 B
₣​18.438 B
mai 2023
₣​18.349 B
₣​17.107 B
avr. 2023
₣​17.302 B
₣​22.505 B
mars 2023
₣​22.604 B
₣​19.497 B
févr. 2023
₣​19.243 B
₣​19.238 B
janv. 2023
₣​19.037 B
₣​17.969 B
déc. 2022
₣​18.415 B
₣​21.599 B
nov. 2022
₣​21.916 B
₣​20.175 B
oct. 2022
₣​19.989 B
₣​20.403 B
sept. 2022
₣​20.154 B
₣​17.611 B
août 2022
₣​17.519 B
₣​18.720 B
juil. 2022
₣​18.639 B
₣​20.583 B
juin 2022
₣​20.607 B
₣​20.960 B
mai 2022
₣​20.606 B
₣​17.402 B
avr. 2022
₣​17.311 B
₣​22.115 B
mars 2022
₣​22.068 B
₣​17.951 B
févr. 2022
₣​17.896 B
₣​18.537 B
janv. 2022
₣​18.408 B
₣​17.704 B
déc. 2021
₣​17.508 B
₣​19.184 B
nov. 2021
₣​19.025 B
₣​16.886 B
oct. 2021
₣​16.658 B
₣​17.148 B
sept. 2021
₣​17.050 B
₣​15.176 B
août 2021
₣​15.055 B
₣​16.755 B
juil. 2021
₣​16.685 B
₣​17.009 B
1234
Exporter

