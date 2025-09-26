Les importations suisses traduisent la valeur nominale des marchandises et services achetés par les résidents suisses de l’étranger au cours du mois déclaré. Les économistes utilisent l’indicateur pour évaluer la structure et l’intensité des flux commerciaux.

Les statistiques commerciales sont calculées sur la base des informations que les entreprises importantes fournissent aux organismes gouvernementaux. Les données sont ajustées avant d’être ajoutées à la balance des paiements. Dans la pratique, le calcul des statistiques d’exportation est basé sur les marchandises qui subissent le régime douanier et pour lesquelles une déclaration en douane est préparée.

Les pierres précieuses, les perles, les métaux précieux, les œuvres d’art et les antiquités sont exclus du calcul.

Une variation du volume des importations est l’un des facteurs importants dans l’évaluation du développement économique. Cet indicateur est une élément important du PIB national.

L’impact des importations sur les cours du franc suisse est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Dans ce cas, les résidents suisses doivent vendre le franc et acheter des devises étrangères afin de payer au fournisseur les livraisons à l’importation. Par conséquent, la forte croissance des importations peut être considérée comme négative pour les cours de la monnaie nationale. Toutefois, l’impact de cet élément de la balance commerciale sur la volatilité du franc suisse est généralement de courte durée.

Dernières valeurs: