L’indice suisse des prix à la production (IPP) a/a traduit une variation des prix des marchandises produites et vendues par les fabricants suisses sur les marchés intérieurs et étrangers. L’indice mesure une variation au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente.

Le calcul comprend les principaux secteurs de production, tels que l’agriculture, l’exploitation minière, la production de marchandises de consommation, l’énergie et la transformation. L’indice couvre les marchandises qui sont livrées en tant que produits finis au commerce de détail, qui font l’objet d’investissements ou sont transférés à d’autres secteurs de production en tant qu’intermédiaires.

L’IPP ne traduit pas une variation absolue, mais une variation relative des prix par rapport à l’année de base. L’année de base actuelle est 2015 avec la valeur de l’indice fixée à 100. Ainsi, si la valeur actuelle de l’indice est de 110 points, cela indique que les prix ont augmenté de 10% depuis 2015. Le panier de marchandises compris dans le calcul de l’indice est régulièrement révisé. Les entreprises peuvent modifier leur gamme de produits, de sorte que les « produits qualitativement identiques » soient compris dans le panier afin de prendre en compte l’évolution nette des prix.

Le calcul ne comprend pas la TVA ou les accises (telles que les accises sur le tabac, l’alcool ou l’huile).

Les données de calcul sont recueillies à partir d’une enquête auprès des producteurs basée sur l’échantillonnage cible. L’échantillon comprend des entreprises, des entreprises et des associations manufacturières. Il est établi de manière à représenter un équilibre entre les grands, moyens et petits producteurs.

Les prix à la production sont un indicateur de premier plan de l’inflation des prix à la consommation. La croissance des IPP peut avoir un impact positif sur les cours en CHF.

Dernières valeurs: