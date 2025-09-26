Les exportations suisses traduisent la valeur nominale des marchandises et services vendus par les Suisses de l’étranger au cours du mois déclaré. Le calcul comprend les ventes directes de marchandises et de services ainsi que les opérations de troc.

Les statistiques commerciales sont calculées sur la base des informations que les exportateurs fournissent aux organismes gouvernementaux. Les données sont ajustées avant d’être ajoutées à la balance des paiements. Dans la pratique, le calcul des statistiques d’exportation est basé sur les marchandises qui subissent le régime douanier et pour lesquelles une déclaration en douane est préparée. Les pierres précieuses, les perles, les métaux, les œuvres d’art et les antiquités sont exclus du calcul.

Lorsque les exportations dépassent les importations, un excédent commercial se forme. C’est une indication d’un niveau de production élevé. Cela indique également que la nation produit plus de marchandises et de services qu’elle ne peut en consommer.

L’exportation est un élément important du PIB national. Par conséquent, une variation dans son volume est l’un des facteurs dans l’évaluation du développement économique. Cependant, l’impact des exportations sur les cours du franc suisse est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que la dynamique de production. Par exemple, dans des conditions de récession économique, l’économie peut commencer à exporter davantage afin de créer des emplois. Dans ce cas, les non-résidents doivent acheter la monnaie suisse afin de payer au fournisseur les livraisons à l’exportation. Par conséquent, la croissance des exportations peut avoir un impact positif sur les cours du CHF.

Dernières valeurs: