Calendrier économique
Produit intérieur brut (PIB) t/t de la Suisse (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)
|Moyen
|0.1%
|0.4%
|
0.4%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|0.3%
|
0.1%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le produit intérieur brut (PIB) t/t de la Suisse traduit l’évolution de la valeur marchande des marchandises et services produits dans le pays au cours du trimestre publié par rapport au trimestre précédent.
Le PIB suisse est calculé à l’aide des statistiques sur la valeur ajoutée (c’est-à-dire en utilisant l’approche dite de la production). La valeur ajoutée est déterminée comme une différence entre le revenu total et les coûts de production des matériaux. Le calcul du PIB ne comprend pas les revenus tirés du travail à domicile, du bénévolat, de l’emploi informel et des actions criminelles.
Le PIB basé sur la production est calculé comme une somme de la valeur ajoutée dans 20 grands secteurs de l’économie nationale. Les données sont désaisonnalisées pour permettre l’évaluation des variations nettes des activités économiques du pays qui se produisent pour des raisons objectives, plutôt que pour des jours fériés ou des conditions naturelles.
Le PIB est la principale mesure de la puissance de l’économie du pays. Une croissance stable du PIB indique la viabilité du système économique et financier. Par conséquent, cela peut avoir un impact positif sur les cours en CHF.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deProduit intérieur brut (PIB) t/t de la Suisse (Switzerland Gross Domestic Product (GDP) q/q)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
