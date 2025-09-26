Calendrier économique
Taux de chômage en Suisse (Switzerland Unemployment Rate)
|Bas
|2.9%
|2.9%
|
2.9%
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|2.9%
|
2.9%
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Le taux de chômage en Suisse traduit la proportion de chômeurs qui étaient activement à la recherche d’un emploi au cours du mois à l’état et qui étaient prêts à commencer immédiatement à travailler. L’indice comprend les personnes inscrites comme chômeurs au Centre Régional pour l’Emploi (RAV), qu’elles bénéficient ou non des allocations de chômage.
Les chômeurs sont des résidents suisses en âge de travailler, qui étaient enregistrés auprès du RAV au moment de la génération du rapport. La couverture statistique comprend les personnes qui n’ont pas de revenu permanent provenant d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. L’indicateur ne tient pas compte des résidents indépendants ayant un revenu permanent et payant des impôts au Trésor.
La Suisse a généralement un taux de chômage faible par rapport à la plupart des pays développés. Cependant, les efforts de lutte contre le chômage sont compris dans les priorités nationales. À cette fin, le gouvernement coopère étroitement avec le secteur privé et les organisations à but non lucratif et prend également un certain nombre de mesures.
En général, le chômage a un impact négatif sur la consommation privée nationale et les niveaux de production. La croissance du nombre de chômeurs entraîne une baisse du niveau de vie et est une indication d’un ralentissement du développement économique. Par conséquent, la croissance du chômage peut être considérée comme négative pour les cours du franc suisse.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage en Suisse (Switzerland Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
Widget de calendrier économique pour votre site web
Créez votre propre calendrier d’événements économiques. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa taille et sa période d’affichage. Vous pouvez utiliser librement ce widget sur vos sites Web. En retour, nous vous demandons de garder le code fourni inchangé.
Les données du calendrier sont fournies telles quelles. La fréquence et le calendrier des communiqués de presse économiques, ainsi que les valeurs des paramètres économiques peuvent changer à notre insu. Vous pouvez utiliser les informations fournies, mais vous acceptez tous les risques associés à la prise de décisions commerciales basées sur les données du calendrier.
Utilisez le plugin officiel pour les sites WordPress