Le taux de chômage en Suisse traduit la proportion de chômeurs qui étaient activement à la recherche d’un emploi au cours du mois à l’état et qui étaient prêts à commencer immédiatement à travailler. L’indice comprend les personnes inscrites comme chômeurs au Centre Régional pour l’Emploi (RAV), qu’elles bénéficient ou non des allocations de chômage.

Les chômeurs sont des résidents suisses en âge de travailler, qui étaient enregistrés auprès du RAV au moment de la génération du rapport. La couverture statistique comprend les personnes qui n’ont pas de revenu permanent provenant d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. L’indicateur ne tient pas compte des résidents indépendants ayant un revenu permanent et payant des impôts au Trésor.

La Suisse a généralement un taux de chômage faible par rapport à la plupart des pays développés. Cependant, les efforts de lutte contre le chômage sont compris dans les priorités nationales. À cette fin, le gouvernement coopère étroitement avec le secteur privé et les organisations à but non lucratif et prend également un certain nombre de mesures.

En général, le chômage a un impact négatif sur la consommation privée nationale et les niveaux de production. La croissance du nombre de chômeurs entraîne une baisse du niveau de vie et est une indication d’un ralentissement du développement économique. Par conséquent, la croissance du chômage peut être considérée comme négative pour les cours du franc suisse.

