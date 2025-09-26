CalendrierSections

Taux de chômage en Suisse (Switzerland Unemployment Rate)

Pays :
Suisse
CHF, Franc suisse
Source
Secrétariat d' État à l' Économie (State Secretariat for Economic Affairs)
Secteur
Travail
Bas 2.9% 2.9%
2.9%
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
2.9%
2.9%
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Le taux de chômage en Suisse traduit la proportion de chômeurs qui étaient activement à la recherche d’un emploi au cours du mois à l’état et qui étaient prêts à commencer immédiatement à travailler. L’indice comprend les personnes inscrites comme chômeurs au Centre Régional pour l’Emploi (RAV), qu’elles bénéficient ou non des allocations de chômage.

Les chômeurs sont des résidents suisses en âge de travailler, qui étaient enregistrés auprès du RAV au moment de la génération du rapport. La couverture statistique comprend les personnes qui n’ont pas de revenu permanent provenant d’un emploi à temps plein ou à temps partiel. L’indicateur ne tient pas compte des résidents indépendants ayant un revenu permanent et payant des impôts au Trésor.

La Suisse a généralement un taux de chômage faible par rapport à la plupart des pays développés. Cependant, les efforts de lutte contre le chômage sont compris dans les priorités nationales. À cette fin, le gouvernement coopère étroitement avec le secteur privé et les organisations à but non lucratif et prend également un certain nombre de mesures.

En général, le chômage a un impact négatif sur la consommation privée nationale et les niveaux de production. La croissance du nombre de chômeurs entraîne une baisse du niveau de vie et est une indication d’un ralentissement du développement économique. Par conséquent, la croissance du chômage peut être considérée comme négative pour les cours du franc suisse.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage en Suisse (Switzerland Unemployment Rate)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
2.9%
2.9%
2.9%
juil. 2025
2.9%
3.0%
2.9%
juin 2025
2.9%
2.9%
2.8%
mai 2025
2.9%
2.9%
2.8%
avr. 2025
2.8%
2.8%
2.8%
mars 2025
2.8%
2.7%
2.7%
févr. 2025
2.7%
2.8%
2.7%
janv. 2025
2.7%
2.6%
2.7%
déc. 2024
2.6%
2.5%
2.6%
nov. 2024
2.6%
2.4%
2.6%
oct. 2024
2.6%
2.4%
2.6%
sept. 2024
2.6%
2.3%
2.5%
août 2024
2.5%
2.4%
2.5%
juil. 2024
2.5%
2.4%
2.4%
juin 2024
2.4%
2.4%
2.4%
mai 2024
2.4%
2.4%
2.3%
avr. 2024
2.3%
2.3%
2.3%
mars 2024
2.3%
2.3%
2.2%
févr. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
janv. 2024
2.2%
2.2%
2.2%
déc. 2023
2.2%
2.1%
2.1%
nov. 2023
2.1%
2.1%
2.1%
oct. 2023
2.1%
2.1%
2.1%
sept. 2023
2.1%
2.2%
2.1%
août 2023
2.1%
2.1%
2.1%
juil. 2023
2.1%
2.1%
2.0%
juin 2023
2.0%
2.0%
2.0%
mai 2023
2.0%
1.9%
1.9%
avr. 2023
1.9%
1.9%
1.9%
mars 2023
1.9%
1.9%
1.9%
févr. 2023
1.9%
1.8%
1.9%
janv. 2023
1.9%
1.8%
1.9%
déc. 2022
1.9%
1.9%
2.0%
nov. 2022
2.0%
2.1%
2.1%
oct. 2022
2.1%
2.0%
2.1%
sept. 2022
2.1%
2.0%
2.1%
août 2022
2.1%
2.2%
2.2%
juil. 2022
2.2%
2.2%
2.2%
juin 2022
2.2%
2.2%
2.2%
mai 2022
2.2%
2.2%
2.2%
avr. 2022
2.2%
2.1%
2.2%
mars 2022
2.2%
2.1%
2.3%
févr. 2022
2.2%
2.2%
2.3%
janv. 2022
2.3%
2.2%
2.4%
déc. 2021
2.4%
2.3%
2.5%
nov. 2021
2.5%
2.6%
2.7%
oct. 2021
2.7%
2.7%
2.8%
sept. 2021
2.8%
2.8%
2.9%
août 2021
2.9%
3.0%
3.0%
juil. 2021
3.0%
2.8%
3.1%
