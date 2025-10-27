Calendrier économique
Niveau d’emploi en Suisse (Switzerland Employment Level)
Le niveau d’emploi en Suisse indique le nombre total de personnes ayant un emploi officiel au cours du trimestre déclaré. Le calcul comprend à la fois le nombre d’emplois à temps plein et à temps partiel.
Le communiqué complet fournit des données détaillées par sections économiques, par genre et par durée de la journée de travail. Le calcul de l’emploi comprend tous les secteurs de l’économie suisse, tels que les mines, la fabrication, l’approvisionnement en énergie, l’approvisionnement en eau et la gestion des déchets, la construction, le commerce et la réparation de véhicules automobiles, le transport et le stockage, l’hébergement et la restauration, l’information et la communication, les services financiers et d’assurance, les activités immobilières, les services administratifs et de soutien, l’éducation, la santé, les arts et d’autres activités de services.
Les données sont recueillies par les services de l’emploi pour différents cantons. Ensuite, les données sont combinées dans un rapport général.
Le niveau de l’emploi est l’un des indicateurs les plus importants qui affectent les décisions de la BNS en matière de politique monétaire et de taux d’intérêt. Des niveaux d’emploi plus élevés permettent de prédire un niveau de consommation plus élevé: les gens dépenseront plus, augmentant ainsi les flux d’argent dans l’économie.
La croissance de l’emploi peut avoir un impact positif sur les cours du franc suisse.
