La décision de la Banque Nationale Suisse (BNS) sur les taux d’intérêt est annoncée quatre fois par an lors de la réunion de la Direction Générale de la BNS. La décision dépend des perspectives inflationnistes existantes et de la croissance économique, et constitue l’un des indicateurs clés affectant les cours du franc suisse.

Lors de ces réunions, les membres de la Direction Générale de la BNS examinent la condition économique actuelle (tant l’ordre du jour interne que l’état de l’économie mondiale, ainsi que les principaux événements qui affectent les conditions financières et économiques), débattent de la politique monétaire actuelle et votent sur les mesures de politique monétaire et les taux d’intérêt. La décision du Comité sur les taux d’intérêt est annoncée après la réunion.

La BNS pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la BNS tentera de rendre le franc suisse plus cher, pour lequel (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Par conséquent, chaque décision de taux d’intérêt de la Banque Nationale Suisse affecte directement les cours du franc (en particulier lorsque le taux est modifié). Une décision de hausse entraîne normalement la croissance des cours en CHF.

Dernières valeurs: