Les réserves de change de la Suisse traduisent les réserves en devises détenues par la Banque Nationale Suisse.

Le portefeuille de réserves de change de la BNS comprend des devises (dollar américain, dollar canadien, dollar australien, euro, yen japonais, livre sterling, yuan chinois, etc.) et des titres émis par des non-résidents en devises étrangères (dépôts bancaires, obligations, bons du Trésor, etc.). En outre, il comprend des droits de tirage spéciaux, c’est-à-dire des avoirs de réserve internationaux sur le compte du FMI de la Suisse.

Les réserves de change sont constituées par la BNS pour préserver le bien-être financier du pays. Elles contribuent au maintien de la balance des paiements de la Suisse. Si nécessaire, les fonds provenant des réserves monétaires du pays sont utilisés pour couvrir le déficit de la balance des paiements, payer des prêts publics extérieurs, constituer des stocks liquides ou maintenir des opérations de règlement avec d’autres pays. La diversification du portefeuille de devises étrangères permet de maintenir un équilibre de liquidité en cas de forte baisse des prix des actifs.

Le montant des réserves de change dépend des objectifs économiques et financiers actuels d’un pays. Sa variation n’est pas considérée comme un facteur affectant directement les cours du franc suisse, de sorte que ces données soient analysées conjointement avec d’autres indicateurs.

Dernières valeurs: