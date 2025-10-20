La production industrielle de la Suisse a/a traduit une variation du volume des marchandises produites par les entreprises manufacturières nationales au cours du trimestre déclaré par rapport au même trimestre de l’année précédente.

L’indicateur est basé sur les données d’une enquête menée auprès d’environ 3 500 fabricants à travers le pays. Des données de l’Office Fédéral de l’Agence et de l’Association de l’Industrie du Gaz sont également recueillies Les entreprises de moins de 10 salariés sont exclues du calcul.

L’indicateur est calculé sur la base du volume de production exprimé en unités physiques. Si ces données ne sont pas disponibles, le volume de production est calculé en fonction des heures travaillées par les employés de différentes industries.

L’indicateur de la production industrielle est utilisé dans l’évaluation de l’inflation nationale et du secteur manufacturier du pays. Une hausse de la production industrielle peut affecter l’activité future des consommateurs et la dynamique des ventes dans le pays. Le volume de la production industrielle peut aider à prévoir le PIB pour la période en cours.

Une indication plus élevée que prévue affiche une croissance de l’activité de production et peut avoir un impact positif sur les cours du franc suisse.

Dernières valeurs: