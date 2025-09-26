Le taux de chômage n.d.a. traduit un pourcentage de chômeurs par rapport à la population active civile totale de la Suisse. Aucune désaisonnalisation n’est appliquée au calcul de l’indicateur. Une baisse du taux de chômage est le signe d’une hausse du pouvoir d’achat de la population, ce qui peut stimuler l’économie nationale et ainsi avoir un impact positif sur les cours du franc suisse.

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deTaux de chômage de Suisse n.d.a. (Switzerland Unemployment Rate n.s.a.)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.