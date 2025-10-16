L’indice suisse du climat de consommation est calculé sur la base d’une enquête téléphonique trimestrielle auprès d’environ 1200 ménages. L’indice traduit l’opinion des consommateurs sur les conditions économiques et leurs prévisions à moyen terme. Le questionnaire comprend 11 questions divisées en 6 blocs. Les personnes interrogées fournissent des estimations relatives (la valeur s’est grandement améliorée/a augmenté, s’est légèrement améliorée/a augmenté, reste la même, s’est légèrement détériorée/a diminué, s’est grandement détériorée/a diminué; Je ne sais pas; Je n’ai pas de réponse).

Bloc 1 : évaluation de la condition économique générale au cours des 12 derniers mois et des prévisions pour les 12 prochains mois.

Bloc 2 : évaluation des mouvements de prix au cours des 12 derniers mois et des prévisions pour les 12 prochains mois.

Bloc 3 : évaluation de l’état du marché du travail au cours des 12 derniers mois et prévisions pour les 12 prochains mois.

Bloc 4 : évaluation de la condition financière du répondant au cours des 12 derniers mois et des prévisions pour les 12 prochains mois.

Bloc 5 : évaluation de la capacité actuelle de réaliser des économies, des prévisions pour les 12 prochains mois et évaluation de la volonté de faire des achats importants.

Une estimation composite de l’indice du climat de consommation est calculée sur la base des réponses reçues. Il s’agit d’une estimation composite de la confiance et des prévisions des ménages nationaux. Les valeurs de l’indice au-dessus de zéro indiquent une hausse de la confiance des consommateurs et les valeurs inférieures à zéro indiquent une baisse.

La croissance de l’indice du climat de consommation peut avoir un impact positif sur le franc suisse.

Dernières valeurs: