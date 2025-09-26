La balance commerciale espagnole est un rapport traduisant la différence entre les exportations et les importations nationales, ainsi que les mouvements de capitaux sur une période donnée. Les économistes utilisent la balance commerciale pour évaluer la structure des flux commerciaux entre les pays. Il s’agit d’un indicateur macroéconomique qui offre des informations sur la condition économique du pays dans son ensemble, vous permet de connaître tous les revenus que le pays a reçus d’autres pays, par exemple, sous forme d’importations et d’exportations de marchandises, de services, de capitaux ou de transferts sur une certaine période de temps.

La structure de la balance commerciale comprend quatre éléments de base :

Solde du compte courant: c’est la méthode la plus importante et la plus fréquemment utilisée pour connaître l’état actuel de l’économie nationale. Cela comprend l’importation et l’exportation de marchandises et de services, les loyers et les transactions.

Solde des mouvements de capitaux: traduit les mouvements de capitaux tels que les subventions en provenance d’autres pays ou l’achat et la vente d’avantages non économiques.

Équilibre économique: recueille des données sur les prêts d’autres pays, les investissements en capital ou les dépôts de l’étranger.

Erreurs et omissions: le présent rapport a pour objet d’enregistrer les erreurs et omissions par rapport aux rapports précédents qui peuvent survenir en raison des difficultés de calcul précis des exportations et des importations nationales.

Deux types de balance commerciale existent en fonction des résultats obtenus :

Excédent commercial: la balance est favorable et a des résultats positifs, c’est-à-dire que les ventes à l’exportation dépassent les importations.

Déficit commercial: la balance est défavorable, c’est-à-dire que le montant des importations est évidemment supérieur à celui des exportations au cours d’une certaine période.

Les pays ne recherchent généralement pas l’égalité entre chacun de ces indicateurs séparément, mais ils essaient généralement d’atteindre l’équilibre de la balance commerciale. L’impact de la balance commerciale sur les cours de l’euro est ambigu et dépend du contexte des cycles économiques et d’autres indicateurs économiques, tels que le PIB.

Dernières valeurs: