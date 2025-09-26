Markit Composite Purchasing Manager Index est un rapport de synthèse mensuel sur l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans les plus grandes entreprises privées du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise.

L’indice PMI composite Markit ne comprend que des données sur les entreprises privées. Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les personnes interrogées fournissent une évaluation relative des paramètres connexes et déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indice. L’indication finale est corrigée des variations saisonnières. Les indications supérieures à 50 indiquent la croissance de l’économie et peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro. Des valeurs plus faibles peuvent indiquer une baisse possible de l’activité économique. Des indications inférieures à 42 peuvent être une indication d’une récession possible. Une valeur supérieure aux prévisions peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis qu’une valeur inférieure est généralement considérée comme négative.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillé par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé espagnol et d’une grande part du PIB national. Il est interprété comme un indicateur de premier plan du développement économique et de l’inflation.

Dernières valeurs: