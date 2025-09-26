CalendrierSections

Markit Espagne Indice des Directeurs d’Achat (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))

Espagne
EUR, Euro
Markit (S&P Global)
Affaires
Moyen 53.7
54.7
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
53.7
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Markit Composite Purchasing Manager Index est un rapport de synthèse mensuel sur l’évolution des conditions de travail des entreprises privées dans les secteurs manufacturier et des services. L’indicateur est basé sur des enquêtes mensuelles auprès des directeurs des achats travaillant dans les plus grandes entreprises privées du pays.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise.

L’indice PMI composite Markit ne comprend que des données sur les entreprises privées. Les responsables achats remplissent un questionnaire, dans lequel ils évaluent les paramètres de base de leur travail : prix des entrées et des sorties, emploi, production, nouvelles commandes, etc. Les personnes interrogées fournissent une évaluation relative des paramètres connexes et déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. Chaque réponse est pondérée en fonction de la taille d’une entreprise et de sa contribution à la production ou aux services totaux du sous-secteur auquel elle appartient. Ainsi, les plus grandes entreprises contribuent davantage au calcul de l’indice. L’indication finale est corrigée des variations saisonnières. Les indications supérieures à 50 indiquent la croissance de l’économie et peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro. Des valeurs plus faibles peuvent indiquer une baisse possible de l’activité économique. Des indications inférieures à 42 peuvent être une indication d’une récession possible. Une valeur supérieure aux prévisions peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis qu’une valeur inférieure est généralement considérée comme négative.

PMI est l’un des indices les plus populaires étroitement surveillé par les analystes. Il fournit des informations opérationnelles couvrant l’activité commerciale dans l’ensemble du secteur privé espagnol et d’une grande part du PIB national. Il est interprété comme un indicateur de premier plan du développement économique et de l’inflation.

Dernières valeurs:

données réelles

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Espagne Indice des Directeurs d’Achat (PMI) (S&P Global Spain Composite Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .).

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
53.7
54.7
juil. 2025
54.7
52.1
juin 2025
52.1
51.4
mai 2025
51.4
52.5
avr. 2025
52.5
54.0
mars 2025
54.0
55.1
févr. 2025
55.1
54.0
janv. 2025
54.0
56.8
déc. 2024
56.8
53.2
nov. 2024
53.2
55.2
oct. 2024
55.2
56.3
sept. 2024
56.3
53.5
août 2024
53.5
53.4
juil. 2024
53.4
55.8
juin 2024
55.8
56.6
mai 2024
56.6
55.7
avr. 2024
55.7
55.3
mars 2024
55.3
53.9
févr. 2024
53.9
51.5
janv. 2024
51.5
50.4
déc. 2023
50.4
49.8
nov. 2023
49.8
50.0
oct. 2023
50.0
48.6
sept. 2023
48.6
48.6
août 2023
48.6
51.7
juil. 2023
51.7
52.6
juin 2023
52.6
55.2
mai 2023
55.2
56.3
avr. 2023
56.3
58.2
mars 2023
58.2
55.7
févr. 2023
55.7
51.6
janv. 2023
51.6
49.9
déc. 2022
49.9
49.6
nov. 2022
49.6
48.0
oct. 2022
48.0
48.4
sept. 2022
48.4
50.5
août 2022
50.5
52.7
juil. 2022
52.7
53.6
juin 2022
53.6
55.7
mai 2022
55.7
55.7
avr. 2022
55.7
53.1
mars 2022
53.1
56.5
févr. 2022
56.5
47.9
janv. 2022
47.9
55.4
déc. 2021
55.4
58.3
nov. 2021
58.3
56.2
oct. 2021
56.2
57.0
sept. 2021
57.0
60.6
août 2021
60.6
61.2
juil. 2021
61.2
62.4
12
Exporter

