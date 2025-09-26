CalendrierSections

Variation du Chômage en Espagne (Spain Unemployment Change)

Pays :
Espagne
EUR, Euro
Source
Ministère du Travail, des Migrations et de la Sécurité sociale (Ministry of Labour, Migrations & Social Security)
Secteur
Travail
Moyen 21.905 K 30.141 K
-1.357 K
Dernière publication Importance Réel Prévision
Précédent
-7.316 K
21.905 K
Prochaine publication Réel Prévision
Précédent
Chômage La variation traduit une variation du nombre de citoyens sans emploi au cours du mois déclaré.

L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête sur la Population Économiquement Active, qui a été introduite en 1964. Toutefois, le calcul actuel applique la méthodologie développée en 2005. Il s’agit d’une enquête continue menée sur une base trimestrielle. Son but est d’obtenir des informations sur la main-d’œuvre et de la diviser en catégories. L’échantillon trimestriel initial comprend 65 000 familles, soit environ 160 000 personnes. L’Enquête sur la Population Active fournit des données relatives aux principales catégories de la population (employés, chômeurs, actifs et inactifs). Ces catégories sont ensuite classées en fonction de diverses caractéristiques. Les données de l’enquête sont établies sur une base trimestrielle.

Le questionnaire considère le pays dans son ensemble (familles vivant dans des ménages espagnols), plutôt que les citoyens espagnols, car il est impossible d’obtenir des informations sur la population travaillant en Espagne mais vivant à l’étranger. Ainsi, le questionnaire couvre la population vivant dans le pays, ainsi que les citoyens étrangers (civils et militaires) installés en Espagne depuis un an ou plus.

C’est un indicateur de premier plan de l’état de l’économie nationale de l’Espagne. Les valeurs supérieures aux prévisions indiquent l’expansion du marché du travail. Une valeur plus élevée que prévu peut être considérée comme négative pour les cours de l’euro, tandis que des indications plus élevées sont généralement considérées comme positives.

Dernières valeurs:

données réelles

Prévision

Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVariation du Chômage en Espagne (Spain Unemployment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision ​de l’indicateur économique pour les dates indiquées

Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils ​des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.

Date (GMT)
Référence
Réel
Prévision
Précédent
août 2025
21.905 K
30.141 K
-1.357 K
juil. 2025
-1.357 K
-2.500 K
-48.920 K
juin 2025
-48.920 K
-55.498 K
-57.835 K
mai 2025
-57.835 K
-46.780 K
-67.420 K
avr. 2025
-67.420 K
-30.157 K
-13.311 K
mars 2025
-13.311 K
-21.287 K
-5.994 K
févr. 2025
-5.994 K
13.780 K
38.725 K
janv. 2025
38.725 K
4.691 K
-25.300 K
déc. 2024
-25.300 K
-36.429 K
-16.036 K
nov. 2024
-16.036 K
-4.558 K
26.769 K
oct. 2024
26.769 K
24.493 K
3.164 K
sept. 2024
3.164 K
-0.185 K
21.884 K
août 2024
21.884 K
27.843 K
-10.830 K
juil. 2024
-10.830 K
6.245 K
-46.783 K
juin 2024
-46.783 K
-37.853 K
-58.650 K
mai 2024
-58.650 K
-17.546 K
-60.503 K
avr. 2024
-60.503 K
-33.400 K
mars 2024
-33.400 K
-7.500 K
févr. 2024
-7.500 K
60.400 K
janv. 2024
60.400 K
-27.400 K
déc. 2023
-27.400 K
-24.573 K
nov. 2023
-24.573 K
28.288 K
36.936 K
oct. 2023
36.936 K
22.218 K
19.768 K
sept. 2023
19.768 K
6.887 K
24.826 K
août 2023
24.826 K
-30.519 K
-10.968 K
juil. 2023
-10.968 K
0.203 K
-50.268 K
juin 2023
-50.268 K
-61.561 K
-49.260 K
mai 2023
-49.260 K
-61.638 K
-73.900 K
avr. 2023
-73.900 K
-23.056 K
-48.755 K
mars 2023
-48.755 K
-0.150 K
2.618 K
févr. 2023
2.618 K
-0.090 K
70.744 K
janv. 2023
70.744 K
-44.035 K
-43.727 K
déc. 2022
-43.727 K
-30.191 K
-33.512 K
nov. 2022
-33.512 K
-21.282 K
-27.027 K
oct. 2022
-27.027 K
43.852 K
17.679 K
sept. 2022
17.679 K
-19.537 K
40.428 K
août 2022
40.428 K
-19.537 K
3.230 K
juil. 2022
3.230 K
-70.876 K
-42.409 K
juin 2022
-42.409 K
-95.185 K
-99.512 K
mai 2022
-99.512 K
9.505 K
-86.260 K
avr. 2022
-86.260 K
18.185 K
-2.921 K
mars 2022
-2.921 K
12.988 K
-11.394 K
févr. 2022
-11.394 K
-6.300 K
17.173 K
janv. 2022
17.173 K
-49.425 K
-76.782 K
déc. 2021
-76.782 K
76.507 K
-74.381 K
nov. 2021
-74.381 K
74.325 K
-0.734 K
oct. 2021
-0.734 K
37.664 K
-76.113 K
sept. 2021
-76.113 K
-29.131 K
-82.583 K
août 2021
-82.583 K
-26.362 K
-197.841 K
juil. 2021
-197.841 K
-10.671 K
-166.911 K
