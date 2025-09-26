Calendrier économique
Variation du Chômage en Espagne (Spain Unemployment Change)
|Moyen
|21.905 K
|30.141 K
|
-1.357 K
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|-7.316 K
|
21.905 K
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
Chômage La variation traduit une variation du nombre de citoyens sans emploi au cours du mois déclaré.
L’indicateur est calculé sur la base de l’Enquête sur la Population Économiquement Active, qui a été introduite en 1964. Toutefois, le calcul actuel applique la méthodologie développée en 2005. Il s’agit d’une enquête continue menée sur une base trimestrielle. Son but est d’obtenir des informations sur la main-d’œuvre et de la diviser en catégories. L’échantillon trimestriel initial comprend 65 000 familles, soit environ 160 000 personnes. L’Enquête sur la Population Active fournit des données relatives aux principales catégories de la population (employés, chômeurs, actifs et inactifs). Ces catégories sont ensuite classées en fonction de diverses caractéristiques. Les données de l’enquête sont établies sur une base trimestrielle.
Le questionnaire considère le pays dans son ensemble (familles vivant dans des ménages espagnols), plutôt que les citoyens espagnols, car il est impossible d’obtenir des informations sur la population travaillant en Espagne mais vivant à l’étranger. Ainsi, le questionnaire couvre la population vivant dans le pays, ainsi que les citoyens étrangers (civils et militaires) installés en Espagne depuis un an ou plus.
C’est un indicateur de premier plan de l’état de l’économie nationale de l’Espagne. Les valeurs supérieures aux prévisions indiquent l’expansion du marché du travail. Une valeur plus élevée que prévu peut être considérée comme négative pour les cours de l’euro, tandis que des indications plus élevées sont généralement considérées comme positives.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deVariation du Chômage en Espagne (Spain Unemployment Change)l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
