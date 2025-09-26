La production industrielle de l’Espagne a/a traduit les variations de la production totale du secteur manufacturier (à l’exclusion de la construction) au cours du mois déclaré par rapport au même mois de l’année précédente. Il s’agit d’un indice quantitatif traduisant les variations de la quantité et de la qualité de la production industrielle. L’indice est calculé en rapport avec la période de base qui a un niveau de référence est de 100 (adopté en 2015).

L’objectif principal de l’indice est d’afficher la dynamique de développement du volume de la valeur ajoutée brute en fonction des facteurs du secteur industriel. La variable est évaluée sur la base de la production physique calculée du secteur industriel. L’estimation est basée sur l’indice agrégé de Laspeyers. Cette approche permet d’identifier les cycles économiques, ce qui peut être extrêmement utile pour suivre les grandes mesures, telles que le développement du secteur industriel et de l’activité économique en général.

L’indice de la production industrielle dépend fortement du facteur saisonnier, qui est particulièrement perceptible en été, lorsque la production industrielle connaît une baisse en raison des congés des employés, en particulier en août. Par conséquent, l’indice de la production industrielle est ajusté pour le calendrier des jours fériés et des jours ouvrables sans tenir compte de la saisonnalité, et compense ainsi les écarts de moins de 1 an.

La méthodologie utilisée pour le calcul final de l’indice est harmonisée entre les pays de l’Union Européenne afin de permettre une comparabilité appropriée. En Espagne, le calcul au niveau de l’État est effectué par l’Institut National de la Statistique depuis 1975. Depuis 2002, ces mesures sont effectuées au niveau des régions autonomes.

L’indice de la production industrielle est actuellement publié conformément à la désaisonnalisation et au calendrier de base pour 2015. Les données du calendrier sont recueillies dans le cas d’une enquête auprès de 11 500 entreprises manufacturières portant sur le panier de produits typiques de l’ensemble du secteur manufacturier, à l’exclusion du secteur de la construction. Les statistiques de base utilisées pour le calcul des pondérations de diverses industries et régions autonomes sont fournies dans le questionnaire industriel, qui est également établi par l’Institut National de la Statistique. La croissance de la production industrielle peut avoir un impact positif sur les cours de l’euro.

Dernières valeurs: