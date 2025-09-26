Les Letras del Tesoro sont des bons du Trésor à court terme, actualisés et débloqués par le Secrétariat Général du Trésor et de la Politique Financière. Ces titres de créance ont une échéance de 3 à 18 mois. Un investisseur qui achète des bons du Trésor peut recevoir les intérêts qui en découlent à l’échéance.

Les Letras del Tesoro jouissent de la période de responsabilité la plus courte par rapport aux autres types d’instruments de dette publique. Ces bons du Trésor sont généralement émis pour une durée de 3, 6, 12 et 18 mois. Les billets sont émis pour pas moins de 1 000 euros ou plusieurs de celui-ci. Ce type de bons du Trésor est négocié sur le marché des capitaux parce qu’il implique des transactions à court terme. Les obligations d’État, au contraire, nécessitent plus de temps pour une transaction, qui est une période de 3 à 5 ans. L’échéance la plus longue est celle des obligations gouvernementales : de dix à cinquante ans.

L’investisseur achète des titres d’État conformément à leur objet. Les bons du Trésor devraient atteindre un résultat financier en peu de temps et à un faible coût en raison de leur liquidité et de leurs risques relativement faibles.

Du point de vue du pays qui émet des bons du Trésor, le gouvernement utilise les marchés pour recevoir de l’argent et assume la responsabilité de les restituer avec les marges bénéficiaires précédemment convenues. Ainsi, le montant et les conditions de paiement qui en résultent sont fixés à l’avance.

Le niveau de risque de ces titres est considérablement inférieur à celui des instruments privés. Par conséquent, le niveau de rentabilité des bons du Trésor est beaucoup plus faible que celui des actifs privés. Ainsi, les bons du Trésor sont considérés comme les instruments les moins risqués et les plus fiables pour atteindre un résultat financier dans un court laps de temps.

Bons du Trésor Letras del Tesoro:

présentent des risques plutôt faibles

assurent une faible rentabilité

jouissent d’ une courte période d’échéance

ne disposent pas de coupons

Les bons du Trésor sont émis avec un escompte et diffèrent des autres titres d’État en ce qu’ils ont des coupons nuls. En d’autres termes, l’investisseur ne reçoit aucun intérêt au moment de l’achat et à la fin de la période de validité du billet. Mais il est possible de recevoir la valeur dite nominale: le prix d’achat peut être inférieur au montant reçu à la date d’expiration. Ainsi, l’acheteur du billet reçoit le « rendement attendu », qui est égal à la différence calculée en pourcentage entre la valeur nominale et le prix payé sur les billets.

Cet indicateur montre pourcentage de hausse ou de baisse du rendement des bons du Trésor. Le taux de rendement calculé peut traduire l’état de la dette publique de l’Espagne et, par conséquent, son hausse ou sa baisse peut précéder la croissance ou le ralentissement économique.

Dernières valeurs: