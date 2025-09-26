L’indice espagnol Markit des directeurs d’achat (PMI) des services est un rapport macroéconomique qui illustre l’activité économique dans le secteur des services espagnol sur la base des informations reçues d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats des plus grandes entreprises. L’indice est préparé par Markit Economics. La société prépare un rapport sur le secteur des services pour le compte de l’agence Reuters. Le calcul de l’indice implique l’évaluation des caractéristiques correspondantes : les répondants déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les réponses sont évaluées en tenant compte de l’importance des entreprises interrogées.

Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. L’enquête implique des gestionnaires qui peuvent suivre les évolutions ci-dessus. Markit Economics tente de couvrir les plus grandes entreprises du pays dans cet échantillonnage. Un groupe de 500 entreprises qui traduisent le plus fidèlement le secteur des services est sélectionné parmi toutes les entreprises. Elles reçoivent des questionnaires sur une base mensuelle. Les réponses aux questions qu’il comporte sont utilisées pour établir un rapport qui comprend les données suivantes :

Activité commerciale

Nouvelles commandes

Commandes en cours

Prix reçus pour les services produits

Prix payés (pour les matériaux et services achetés dans le processus de production)

Niveau d’emploi

Prévisions d’activité commerciale à court terme

L’indice PMI Markit Services ne comprend que des données sur les entreprises privées. Les personnes interrogées fournissent une évaluation relative des paramètres connexes et déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. L’indice est désaisonnalisé Les indications supérieures à 50 indiquent la croissance du secteur des services et peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro. Des valeurs plus faibles peuvent indiquer une baisse possible de l’activité économique. Des indications inférieures à 42 peuvent être une indication d’une récession possible. Une valeur supérieure aux prévisions peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis qu’une valeur inférieure est généralement considérée comme négative.

L’indice PMI du secteur des services est considéré comme l’un des indicateurs les plus importants et les analystes effectuent donc son suivi détaillé. C’est aussi un indicateur de premier plan de l’activité économique dans le secteur des services et de l’inflation.

