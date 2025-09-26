Calendrier économique
Markit Espagne Services Purchasing Managers Index (PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))
|Moyen
|53.2
|55.3
|
55.1
|Dernière publication
|Importance
|Réel
|Prévision
|
Précédent
|54.1
|
53.2
|Prochaine publication
|Réel
|Prévision
|
Précédent
L’indice espagnol Markit des directeurs d’achat (PMI) des services est un rapport macroéconomique qui illustre l’activité économique dans le secteur des services espagnol sur la base des informations reçues d’une enquête mensuelle auprès des directeurs des achats des plus grandes entreprises. L’indice est préparé par Markit Economics. La société prépare un rapport sur le secteur des services pour le compte de l’agence Reuters. Le calcul de l’indice implique l’évaluation des caractéristiques correspondantes : les répondants déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les réponses sont évaluées en tenant compte de l’importance des entreprises interrogées.
Souvent, les directeurs des achats peuvent suivre les évolutions dans les conditions du marché avant les autres employés de l’entreprise, car les achats précèdent les activités de production de l’entreprise. L’enquête implique des gestionnaires qui peuvent suivre les évolutions ci-dessus. Markit Economics tente de couvrir les plus grandes entreprises du pays dans cet échantillonnage. Un groupe de 500 entreprises qui traduisent le plus fidèlement le secteur des services est sélectionné parmi toutes les entreprises. Elles reçoivent des questionnaires sur une base mensuelle. Les réponses aux questions qu’il comporte sont utilisées pour établir un rapport qui comprend les données suivantes :
- Activité commerciale
- Nouvelles commandes
- Commandes en cours
- Prix reçus pour les services produits
- Prix payés (pour les matériaux et services achetés dans le processus de production)
- Niveau d’emploi
- Prévisions d’activité commerciale à court terme
L’indice PMI Markit Services ne comprend que des données sur les entreprises privées. Les personnes interrogées fournissent une évaluation relative des paramètres connexes et déterminent si la condition s’est améliorée, détériorée ou n’a pas changé. Les sous-indices individuels sont calculés sur la base de ces réponses. Ces sous-indices caractérisent l’inflation, l’emploi et d’autres indicateurs clés de l’activité économique. L’indice est désaisonnalisé Les indications supérieures à 50 indiquent la croissance du secteur des services et peuvent avoir un impact positif sur les cours de l’euro. Des valeurs plus faibles peuvent indiquer une baisse possible de l’activité économique. Des indications inférieures à 42 peuvent être une indication d’une récession possible. Une valeur supérieure aux prévisions peut être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis qu’une valeur inférieure est généralement considérée comme négative.
L’indice PMI du secteur des services est considéré comme l’un des indicateurs les plus importants et les analystes effectuent donc son suivi détaillé. C’est aussi un indicateur de premier plan de l’activité économique dans le secteur des services et de l’inflation.
Dernières valeurs:
données réelles
Prévision
Le graphique de l’ensemble de l’historique disponible deMarkit Espagne Services Purchasing Managers Index (PMI) (S&P Global Spain Services Purchasing Managers Index (PMI))l’indicateur macroéconomique " « .). La ligne pointillée affiche les valeurs de prévision de l’indicateur économique pour les dates indiquées
Un écart considérable d’une valeur réelle par rapport à une prévision peut entraîner un renforcement ou un affaiblissement à court terme d’une monnaie nationale sur le marché Forex. Les valeurs seuils des indicateurs signalant l’approche de l’état critique de l’économie nationale (locale) occupent une place particulière.
