L’indice des prix à la production (IPP) espagnol a/a est un indicateur macroéconomique qui mesure la dynamique des prix reçus par le secteur de production du pays ou de la région au cours du mois donné par rapport au même mois de l’année précédente. L’indice peut montrer si les prix des produits économiques ont augmenté ou diminué, peu importe leur mode de commercialisation. L’indice couvre trois domaines de production : l’industrie, les matières premières et la transformation. L’IPP traduit les variations de prix du point de vue du producteur.

En Espagne, l’indice est publié par l’Institut National de la Statistique. Dans la plupart des cas, l’indice est publié sous la forme d’une valeur numérique qui permet de calculer les variations en pourcentage des prix pour le panier de production. L’indice est calculé sur la base des données recueillies à partir d’enquêtes. Le calcul de l’indice nécessite un critère de sélection d’entreprise clair basé sur les caractéristiques de l’exploitation. L’indice comprend également les prix d’un certain groupe de produits, évolutions dans lesquels les prix mondiaux traduisent les évolutions dans des millions de transactions. Les organismes statistiques surveillent les prix de ces produits et évaluent les variations de prix en fonction des revenus relatifs. La valeur positive de l’indice signifie que le secteur de la production connaît le processus inflationniste.

Les variations des prix des produits dépendent de l’offre, de sorte que les baisses de prix qui se produisent résultent nécessairement d’une baisse de la demande. Ainsi, lors de l’analyse de l’indice des prix à la production espagnol, il est nécessaire de prendre en compte le manque de flexibilité dans la formation des coûts, des prix et des salaires.

L’IPP espagnol dépend également des achats et des ventes des produits qui en découlent par les producteurs. Les achats des producteurs sont traduits dans l’indice en tant que dépenses. Cet élément permet d’évaluer les évolutions dans les marchandises et services achetés par les fabricants. Les ventes sont présentées sous la forme d’un indice des produits, qui montre les variations des prix des produits vendus directement par le fabricant.

L’indice des prix à la production est considéré comme un indicateur de premier plan des prix à la consommation et de l’inflation. Cet indicateur de premier plan est considéré comme plus précis que l’indice des prix à la consommation: si les prix d’un producteur augmentent, les prix à la consommation sont plus susceptibles d’augmenter en conséquence, c’est pourquoi il existe une relation directe entre ces deux indices.

Une valeur supérieure aux prévisions doit être considérée comme positive pour les cours de l’euro, tandis que les valeurs inférieures sont généralement considérées comme négatives.

