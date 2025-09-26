Les obligations d’État (Bonos del Estado) sont des titres de service émis par le gouvernement. L’investisseur prête de l’argent à l’État en s’attendant à recevoir un intérêt convenu au préalable. Le gouvernement émet des titres de créance afin de recevoir de l’argent pour le développement des infrastructures ou d’autres dépenses gouvernementales. L’investisseur reçoit un revenu régulier garanti payé avant la date d’échéance. Bien que l’on s’attende à ce que les obligations fournissent un titre à revenu fixe, cela ne garantit pas que le rendement sera toujours positif, car les obligations peuvent présenter des écarts de rentabilité par rapport au rendement attendu, y compris des pertes accidentelles.

En achetant des obligations d’État, l’investisseur prête de l’argent au gouvernement pour une période prédéterminée. Le gouvernement, à son tour, paie des coupons à l’investisseur, c’est-à-dire un certain pourcentage payé à des périodes fixes. Une fois l’échéance de l’obligation atteinte, le montant initial est retourné à l’investisseur. Le jour où ce montant est retourné à l’investisseur est considéré comme la date d’échéance. Selon le type d’obligation sélectionné, le titre peut jouir des échéances différentes: certaines d’entre elles sont inférieures à un an, d’autres peuvent dépasser 30 ans.

La valeur nominale des obligations d’État est de 1 000 euros ou un multiple de ce montant.

Les intérêts sur ces titres sont payés sur les coupons à certaines périodes, contrairement aux bons du Trésor. Les intérêts sont payés une fois par an, tandis que le montant et les conditions sont déterminés à l’avance, avant même l’émission de l’obligation. Les obligations d’État peuvent également être achetées sans coupon fixe, auquel cas le taux d’intérêt peut dépendre de l’inflation.

Les obligations d’État présentent une large gamme de conditions d’amortissement: de 3 à 5 ans pour Bono et de 10, 15, 30 ou 50 ans pour le type Obligación. La seule différence entre ces deux types d’obligations réside dans leurs conditions d’échéance, alors que cette caractéristique ne peut être observée que dans le domaine juridique de l’Espagne. Une fois la période de 5 ans expirée, le nom du premier type d’obligations Bono change en Obligación.

Les noms des obligations peuvent varier d’un pays à l’autre, ce qui entraîne des difficultés à comprendre le système général. Par exemple, les titres d’État français d’une durée de 3 ans sont appelés BTAN, tandis que les titres d’une échéance de 6 ans ou plus sont appelés OAT. Vu que les gouvernements utilisent des noms différents pour leurs obligations, il est recommandé aux investisseurs d’examiner attentivement toutes les informations avant d’acheter les titres.

Cet indicateur montre le pourcentage de hausse ou de baisse du rendement des obligations d’État. Le taux de rendement calculé peut traduire l’état de la dette publique de l’Espagne et, par conséquent, son hausse ou sa baisse peut précéder la croissance ou le ralentissement économique.

Dernières valeurs: