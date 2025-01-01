CiTickVolume

CiTickVolume est une classe permettant un accès simplifié aux volumes des ticks des barres de l'historique.

Description

La classe CiTickVolume fournit l'accès aux volumes des ticks des barres de l'historique.

Déclaration

class CiTickVolume: public CSeries

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj CSeries CiTickVolume

Méthodes de Classe

Méthodes de Création Create Crée une série de données BufferResize Définit la taille du buffer Méthodes d'Accès aux Données GetData Retourne la donnée Méthodes de Mise à Jour des Données Refresh Met à jour les données