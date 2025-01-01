Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses de baseCSeriesBufferResize NameBuffersTotalTimeframeSymbolPeriodRefreshCurrentBufferSizeBufferResizeRefreshPeriodDescription BufferResize Définit la taille du buffer de la série de données ou de l'indicateur. virtual bool BufferResize( const int size // nouvelle taille ) Paramètres size [in] Nouvelle taille du buffer. Valeur de retour vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur. Note Tous les buffers des série de données ou de l'indicateur ont la même taille. BufferSize Refresh