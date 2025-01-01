BufferResize

Définit la taille du buffer de la série de données ou de l'indicateur.

virtual bool BufferResize(

const int size

)

Paramètres

size

[in] Nouvelle taille du buffer.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux en cas d'erreur.

Note

Tous les buffers des série de données ou de l'indicateur ont la même taille.