Référence MQL5Bibliothèque StandardIndicateursClasses des séries de donnéesCiTime 

CiTime

CiTime est une classe permettant d'accéder aux heures d'ouverture des barres de l'historique.

Description

La classe CiTime fournit l'accès aux prix d'ouverture des barres de l'historique.

Déclaration

   class CiTime: public CSeries

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiTime

Méthodes de Classe

Méthodes de Création

 

Create

Crée une série de données

BufferResize

Définit la taille du buffer

Méthodes d'Accès aux Données

 

GetData

Retourne la donnée

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

Refresh

Met à jour les données

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent