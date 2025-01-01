CiTime
CiTime est une classe permettant d'accéder aux heures d'ouverture des barres de l'historique.
Description
La classe CiTime fournit l'accès aux prix d'ouverture des barres de l'historique.
Déclaration
class CiTime: public CSeries
Titre
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Méthodes de Classe
Méthodes de Création
|
Crée une série de données
Définit la taille du buffer
Méthodes d'Accès aux Données
|
Retourne la donnée
Méthodes de Mise à Jour des Données
|
Met à jour les données
Méthodes héritées de la classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Méthodes héritées de la classe CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Méthodes héritées de la classe CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Méthodes héritées de la classe CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent