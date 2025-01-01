DocumentationSections
CiRealVolume

CiRealVolume est une classe permettant un accès simplifié aux volumes rééls des barres de l'historique.

Description

La classe CiRealVolume fournit l'accès aux volumes rééls des barres de l'historique.

Déclaration

   class CiRealVolume: public CSeries

Titre

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CiRealVolume

Méthodes de Classe

Méthodes de Création

 

Create

Crée une série de données

BufferResize

Définit la taille du buffer

Méthodes d'Accès aux Données

 

GetData

Retourne la donnée

Méthodes de Mise à Jour des Données

 

Refresh

Met à jour les données

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Méthodes héritées de la classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Méthodes héritées de la classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Méthodes héritées de la classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent