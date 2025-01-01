CiRealVolume

CiRealVolume est une classe permettant un accès simplifié aux volumes rééls des barres de l'historique.

Description

La classe CiRealVolume fournit l'accès aux volumes rééls des barres de l'historique.

Déclaration

class CiRealVolume: public CSeries

Titre

#include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject CArray CArrayObj CSeries CiRealVolume

Méthodes de Classe

Méthodes de Création Create Crée une série de données BufferResize Définit la taille du buffer Méthodes d'Accès aux Données GetData Retourne la donnée Méthodes de Mise à Jour des Données Refresh Met à jour les données