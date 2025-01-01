- Destroy
- OnEvent
- OnMouseEvent
- ControlsTotal
- Control
- ControlFind
- Add
- Delete
- Move
- Shift
- Id
- Enable
- Disable
- Show
- Hide
- MouseFocusKill
- Save
- Load
- OnResize
- OnActivate
- OnDeactivate
OnEvent
Gestionnaire d'évènement graphique.
|
virtual bool OnEvent(
Paramètres
id
[in] Identifiant d'évènement.
lparam
[in] Paramètre d'évènement de type long, passé par référence.
dparam
[in] Paramètre d'évènement de type double, passé par référence.
sparam
[in] Paramètre d'évènement de type string, passé par référence.
Valeur de retour
vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon