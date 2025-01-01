OnEvent

Gestionnaire d'évènement graphique.

virtual bool OnEvent(

const int id,

const long& lparam,

const double& dparam,

const string& sparam

)

Paramètres

id

[in] Identifiant d'évènement.

lparam

[in] Paramètre d'évènement de type long, passé par référence.

dparam

[in] Paramètre d'évènement de type double, passé par référence.

sparam

[in] Paramètre d'évènement de type string, passé par référence.

Valeur de retour

vrai - si l'évènement a bien été traité, faux sinon