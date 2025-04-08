AKIRA - Sistema de Trading Automático Inteligente



AKIRA es un Expert Advisor (EA) automatizado e integral, diseñado para ejecutar una estrategia de scalping en el par XAUUSD (Oro), operando principalmente en la temporalidad de M5 (5 minutos). El EA integra una sofisticada lógica de Breakout con gestión de riesgos de múltiples capas y filtros de mercado inteligentes. Está diseñado para traders que buscan automatizar un enfoque disciplinado de trading a corto plazo y es particularmente útil para participantes en desafíos de Prop Firms.

Estrategia de Breakout Automatizada: Identifica y opera automáticamente en puntos de ruptura clave basados en la estructura del precio, con niveles calculados de entrada, Take Profit y Stop Loss.

Lógica Segura y Transparente: Este sistema no utiliza métodos peligrosos de gestión de dinero como grid o martingala. Cada posición está protegida por un Stop Loss (SL) fijo desde el momento en que se abre la orden.

Gestión Inteligente de Riesgo y Dinero: Ofrece múltiples métodos flexibles de cálculo de lotaje (Lote Fijo, basado en Balance o porcentaje basado en Riesgo). Incluye mecanismos integrados de Break-even y Trailing Stop para proteger las ganancias y limitar las pérdidas.

Reglas de Prop Firm Integradas: Soporta automáticamente las reglas comunes de FTMO, The5ers y OANDA, incluyendo el monitoreo de Drawdown Diario y Objetivo de Beneficio, ayudándote a cumplir con los requisitos sin esfuerzo.

Filtros de Noticias y Tiempo: Pausa automáticamente el trading antes de eventos de noticias importantes (Alto Impacto) y opera solo dentro de las sesiones de trading establecidas, ayudando a evitar la volatilidad anormal.

Panel de Información Visual: Muestra métricas de rendimiento completas, estado de la cuenta, próximas noticias y un gráfico de historial de beneficios directamente en el gráfico, con múltiples opciones de temas.

Parámetros de Optimización:

El EA está construido con más de 50 parámetros de entrada personalizables, lo que permite ajustar la estrategia para que coincida con su estilo de trading y apetito de riesgo. Los grupos de parámetros clave incluyen:

Gestión de riesgo y tamaño de lote.

Configuración de Break-even y Trailing Stop.

Lógica de entrada (Periodo de Lookback, Distancia de entrada).

Filtros de sesión de trading por día y hora.

Configuración de filtro de noticias (moneda, nivel de impacto, palabras clave).

Reglas de Prop Firm y verificaciones de seguridad.

Traders que desean automatizar una estrategia de breakout disciplinada.

Participantes en desafíos de Prop Firm (FTMO, The5ers, etc.) que necesitan cumplimiento automático de reglas.

Traders reacios al riesgo que buscan evitar eventos de noticias de alta volatilidad y esquemas peligrosos de gestión de dinero.

Usuarios que prefieren un tablero visual para monitorear el rendimiento del EA.

Símbolo: XAUUSD (Oro).

Temporalidad: M5.

Depósito Mínimo: $100 (Recomendado: $200+ para un escalado de riesgo óptimo).

Cuenta: Standard o Raw Spread.

Broker: IC Markets.

VPS: Altamente recomendado.

Para Prop Firms, use sus propios Magic Numbers y comentarios.

Soporte:

Soporte:

Todas las discusiones y el soporte del producto se realizan a través de la sección de comentarios en la página del producto MQL5 o mediante mensajes privados en MQL5.com. Esto garantiza la seguridad y transparencia.