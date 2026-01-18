AKIRA - Système de Trading Automatisé Intelligent



AKIRA est un Expert Advisor (EA) automatisé complet, conçu pour exécuter une stratégie de scalping sur la paire XAUUSD (Or), opérant principalement sur l'unité de temps M5 (5 minutes). L'EA intègre une logique de Breakout sophistiquée avec une gestion des risques multicouche et des filtres de marché intelligents. Il est conçu pour les traders souhaitant automatiser une approche de trading disciplinée à court terme et est particulièrement utile pour les participants aux défis des Prop Firms.

Signal en Direct :

Paramètres par défaut du signal : https://www.mql5.com/en/signals/2349927 Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé pour recevoir un manuel d'utilisation expliquant chaque valeur d'entrée.



Stratégie de Breakout Automatisée : Identifie et trade automatiquement les points de cassure (breakout) clés basés sur la structure des prix, avec des niveaux d'entrée, de take profit et de stop loss calculés.

Logique Sûre et Transparente : Ce système n'utilise pas de méthodes de gestion d'argent dangereuses comme le grid ou la martingale. Chaque position est protégée par un Stop Loss (SL) fixe dès l'ouverture de l'ordre.

Gestion Inteligente du Risque et de l'Argent : Offre plusieurs méthodes flexibles de calcul des lots (Lot fixe, basé sur le solde, pourcentage basé sur le risque). Comprend des mécanismes intégrés de Break-even et de Trailing Stop pour protéger les profits et limiter les pertes.

Règles de Prop Firm Intégrées : Supporte automatiquement les règles courantes de FTMO, The5ers et OANDA, incluant la surveillance du Drawdown quotidien et de l'objectif de profit, vous aidant à respecter les exigences sans effort.

Filtres de Nouvelles et de Temps : Suspend automatiquement le trading avant les événements économiques majeurs (High Impact) et opère uniquement pendant les sessions de trading définies, évitant ainsi la volatilité anormale.

Panneau d'Information Visuel : Affiche des mesures de performance complètes, le statut du compte, les actualités à venir et un graphique de l'historique des profits directement sur le graphique, avec plusieurs options de thèmes.

Paramètres d'Optimisation :

L'EA est construit avec plus de 50 paramètres d'entrée personnalisables, vous permettant d'affiner la stratégie selon votre style de trading et votre appétit pour le risque. Les groupes de paramètres clés incluent :

Gestion du risque et de la taille des lots.

Paramètres de Break-even et de Trailing Stop.

Logique d'entrée (période de Lookback, distance d'entrée).

Filtres de sessions de trading par jour et par heure.

Paramètres des filtres de nouvelles (devise, niveau d'impact, mots-clés).

Règles de Prop Firm et vérifications de sécurité.

Aux traders souhaitant automatiser une stratégie de breakout disciplinée.

Aux participants aux défis de Prop Firm (FTMO, The5ers, etc.) nécessitant une conformité automatisée aux règles.

Aux traders averses au risque cherchant à éviter les événements d'actualité à forte volatilité et les schémas de gestion d'argent dangereux.

Aux utilisateurs préférant un tableau de bord visuel pour surveiller la performance de l'EA.

Symbole : XAUUSD (Or).

Unité de temps : M5.

Dépôt minimum : 100 $ (Recommandé : 200 $+ pour un dimensionnement optimal du risque).

Type de compte : Compte Standard ou Raw Spread.

Courtier (Broker) : IC Markets.

VPS : Fortement recommandé.

Pour les Prop Firms, utilisez vos propres "Magic Numbers" et commentaires.

Support :

Toutes les discussions sur le produit et le support technique sont effectuées via la section des commentaires sur la page produit MQL5 ou par message privé sur MQL5.com. Cela garantit la sécurité et la transparence pour les acheteurs et les vendeurs.