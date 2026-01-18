Akira MT5

AKIRA - Sistema di Trading Automatizzato Intelligente

AKIRA è un Expert Advisor (EA) automatizzato e completo, progettato per eseguire una strategia di scalping sulla coppia XAUUSD (Oro), operando principalmente sul timeframe M5 (5 minuti). L'EA integra una sofisticata logica di Breakout con una gestione del rischio a più livelli e filtri di mercato intelligenti. È progettato per i trader che desiderano automatizzare un approccio di trading disciplinato a breve termine ed è particolarmente utile per chi partecipa alle sfide delle Prop Firm.

Segnale Live:

Impostazioni predefinite del segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2349927

Dopo l'acquisto, per favore inviami un messaggio privato per ricevere un manuale utente che spiega ogni valore di input.

Caratteristiche Principali:

  • Strategia Breakout Automatizzata: Identifica e opera automaticamente sui punti di rottura (breakout) chiave basati sulla struttura del prezzo, con livelli calcolati di entrata, take profit e stop loss.

  • Logica Sicura e Trasparente: Questo sistema non utilizza metodi di gestione del denaro pericolosi come grid o martingala. Ogni posizione è protetta da uno Stop Loss (SL) fisso dal momento in cui l'ordine viene aperto.

  • Gestione Intelligente del Rischio e del Capitale: Offre molteplici metodi flessibili di calcolo dei lotti (Lotto Fisso, basato sul bilancio, percentuale basata sul rischio). Include meccanismi integrati di Break-even e Trailing Stop per proteggere i profitti e limitare le perdite.

  • Regole Prop Firm Integrate: Supporta automaticamente le regole comuni di FTMO, The5ers e OANDA, incluso il monitoraggio del Drawdown Giornaliero e del Target di Profitto, aiutandoti a rispettare i requisiti senza sforzo.

  • Filtri Notizie e Orari: Sospende automaticamente il trading prima di eventi macroeconomici importanti (High Impact) e opera solo entro le sessioni di trading impostate, aiutando a evitare la volatilità anomala.

  • Pannello Informativo Visivo: Visualizza metriche di performance complete, stato del conto, notizie in arrivo e un grafico della cronologia dei profitti direttamente sul grafico, con molteplici opzioni di temi.

Parametri di Ottimizzazione:

L'EA è costruito con oltre 50 parametri di input personalizzabili, che consentono di affinare la strategia per adattarla al proprio stile di trading e alla propensione al rischio. I principali gruppi di parametri includono:

  • Gestione del rischio e della dimensione dei lotti.

  • Impostazioni di Break-even e Trailing Stop.

  • Logica di entrata (Periodo di Lookback, Distanza di entrata).

  • Filtri della sessione di trading per giorno e ora.

  • Impostazioni del filtro notizie (valuta, livello di impatto, parole chiave).

  • Regole Prop Firm e controlli di sicurezza.

A chi è rivolto?

  • Trader che vogliono automatizzare una strategia di breakout disciplinata.

  • Partecipanti alle sfide delle Prop Firm (FTMO, The5ers, ecc.) che necessitano di una conformità automatizzata alle regole.

  • Trader avversi al rischio che cercano di evitare eventi mediatici ad alta volatilità e schemi di gestione del denaro pericolosi.

  • Utenti che preferiscono una dashboard visiva per monitorare le prestazioni dell'EA.

Configurazione e Raccomandazioni:

  • Simbolo: XAUUSD (Oro).

  • Timeframe: M5.

  • Deposito Minimo: $100 (Consigliato: $200+ per un dimensionamento del rischio ottimale).

  • Conto: Conto Standard o Raw Spread.

  • Broker: IC Markets.

  • VPS: Fortemente raccomandato.

  • Per le Prop Firm, utilizza i tuoi Magic Number e commenti personalizzati.

Supporto:

Tutte le discussioni sul prodotto e il supporto vengono gestiti tramite la sezione commenti sulla pagina del prodotto MQL5 o tramite messaggi privati su MQL5.com. Ciò garantisce sicurezza e trasparenza sia per gli acquirenti che per i venditori.


Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Experts
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Experts
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Heiken
Andriy Sydoruk
Experts
Heiken professional Expert Advisor partially follows the market using i-Heiken_Ashi indicator (see the screenshot). At each i-Heiken_Ashi signal, a position is opened in its direction. Each newly opened position is automatically accompanied by a stop loss, break even, trailing stop and take profit. In order to diversify the funds efficiently, it is recommended using the multicurrency operation mode, at which 10 currencies are selected, while the risk is reduced 10 times. The EA processes errors
DYJ BoS EA
Daying Cao
Experts
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Experts
Exp-TickSniper -   scalper tick ad alta velocità con selezione automatica dei parametri per ogni coppia di valute automaticamente. Sogni un consulente che calcoli automaticamente i parametri di trading? Ottimizzato e messo a punto automaticamente? La versione completa del sistema per MetaTrader 4:       TickSniper   scalper   per MetaTrader 4 TickSniper - Descrizione completa       + DEMO + PDF L'EA è stato sviluppato sulla base dell'esperienza acquisita in quasi 10 anni di programmazione EA.
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Experts
Una collezione di oltre dieci anni di esperienza di trading dall'essenza del lavoro! In primo luogo, è molto difficile ottenere il trading di tendenza nel trading automatizzato, proprio come la domanda se c'è un indicatore o un prezzo prima. Naturalmente, c'è un prezzo prima di un indicatore, quindi qualsiasi indicatore a cui ci riferiamo ha ritardo. Martingale trading è un metodo di trading molto famoso, ma questo metodo porterà all'esplosione finale della posizione del conto e tornerà a zero,
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Lux Trade XAU
Viktoriia Liubchak
4.5 (2)
Experts
Lux Trade XAU is an automated trading advisor designed for intraday trading on the XAUUSD (gold) pair. It uses technical analysis tools and adaptive logic to operate during periods of high market activity. Key Features: • Developed for XAUUSD The advisor is tailored for trading one of the most volatile instruments — gold paired with the US dollar. • Market Condition Analysis Combines candlestick patterns, support/resistance levels, and technical indicators to evaluate potential setups. • Fully
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Experts
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Experts
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Experts
Gold Crown Pro — Adaptive Hedging Expert Advisor for XAUUSD (H1) Product Overview Gold Crown Pro is an Expert Advisor designed specifically for trading XAUUSD on the H1 timeframe. It combines an adaptive hedging mechanism, volatility‑sensitive order execution and predefined risk‑management rules. The system works fully automatically and does not use martingale or grid position scaling. The EA provides three operating profiles so that users can select the risk behaviour that best matches their o
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Experts
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Experts
"Universal US100 HFT" is a high-frequency scalping bot designed to trade the NASDAQ 100 index (US100). The robot focuses on short-term trades, capitalizing on minor market fluctuations to generate profits. It does not employ risky strategies such as grid or martingale, making it safer and more resilient to market volatility. Key Features: High-Frequency Scalping:   The bot is designed for rapid trades with minimal holding time, allowing it to profit even from small market movements. Flexible Set
Nova DCA Trader
Anita Monus
Experts
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Experts
Sydney è un algoritmo complesso e innovativo che utilizza l'intelligenza artificiale in combinazione con l'analisi tecnica tradizionale per prevedere i futuri movimenti di mercato dei simboli GBPUSD e USDJPY . Questo Expert Advisor si avvale di reti neurali ricorrenti, in particolare di cellule a memoria a lungo termine, che vengono addestrate utilizzando i dati degli indicatori dell'analisi tecnica. Grazie a questo metodo, l'EA è in grado di apprendere quali indicatori sono più rilevanti per i
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Experts
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Experts
STARGOGS PRICE ACTION EA ABOUT: This Robot is based on Price Action mostly Trendlines and Support & Restistance. The Robot Also uses 2 Strategies which you can choose from by choosing which one to use (True/False) Strategy 1: One Entry at a time with Fixed TP and SL. Strategy 2: Grid and Matingale. You can also use this EA as a Indicator by Turning Trading off also by using (True/False). You can aslo use Lot multiply on loss if you want or use fixed lotsize. MINIMUM BALANCE: The Minimum Balanc
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Experts
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Experts
Breakout Master Strategy is a precision-built, long-only Expert Advisor that capitalizes on bullish breakouts across indices and commodities like Gold . It’s the actual engine running behind the publicly tracked Darwinex strategy EWLT — real money, real results , and now available for automation on your MetaTrader 5 terminal. This is not a grid or martingale EA. It’s a rules-based strategy based on price action and momentum , designed for traders who value consistency, risk control , and transpa
Open Season
Philipp Shvetsov
Experts
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Experts
Venom US30 Scalp – Scalping di precisione su US30 sviluppato da VENOM LABS L'EA CHE NON BRUCERÀ MAI IL TUO CONTO SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Per i broker con un fuso orario diverso (come Exness), imposta l’ultimo parametro su TRUE se il tuo broker non è su GMT+3. Usa solo il timeframe a H1 minuti. ️ Avviso : Impostazioni errate di fuso orario o timeframe possono causare un funzionamento scorretto dell’EA. PREZZO DI LANCIO VALIDO SOLO PER 24 ORE! Acquista subito la tu
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Experts
Sasa XAUUSD H1 — Premium Expert Advisor for Gold Trading Sasa XAUUSD H1 is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for the XAUUSD (Gold) market on the H1 timeframe . Built for traders who value long-term stability , controlled risk , and professional performance , the system uses an optimized Long-Only breakout structure , eliminating unnecessary Sell signals and focusing strictly on the statistically stronger bullish direction of Gold. With over 3 years of verified backtesting
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Experts
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Experts
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Golden Voyage
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Golden Voyage MT5 is an expert advisor for conservative gold trading (XAUUSD), focused on strict risk management and single-position trading. The advisor does not use grids, martingale, averaging, or locking. Trading logic and risk management Single Position Mode Only one trade per symbol can be open at a time. Re-entries and volume increases are not permitted. Fixed risk per trade The stop-loss size is calculated as a percentage of the current balance. The lot size is automatically determined
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Experts
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Experts
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema di Trading Autonomo con Nucleo di Analisi Quantistica SEGNALE REALE:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Oggi molti trader manipolano i risultati facendo girare i loro Expert Advisor su conti cent o con saldi molto bassi , mostrando di fatto che non si fidano dei propri sistemi . Questo segnale, invece, opera su un conto reale live da 20.000 USD . Ciò dimostra un vero impegno di capitale e offre una performance trasparente , senza amplificazioni artificiali o distors
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
Experts
Panoramica Golden Hen EA è un Expert Advisor progettato specificamente per XAUUSD (Oro). Funziona combinando nove strategie di trading indipendenti, ognuna innescata da diverse condizioni di mercato e intervalli temporali (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). L'EA è progettato per gestire automaticamente i suoi ingressi e i filtri. La logica principale dell'EA si concentra sull'identificazione di segnali specifici. Golden Hen EA non utilizza tecniche grid, martingala o di mediazione (averaging) . Tut
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Experts
Nota importante: Per garantire la massima trasparenza, sto fornendo l'accesso al conto investitore reale collegato a questo EA, consentendoti di monitorare le sue prestazioni dal vivo senza manipolazioni. In soli 5 giorni, l'intero capitale iniziale è stato completamente prelevato, e da allora l'EA ha negoziato esclusivamente con fondi di profitto, senza alcuna esposizione al saldo originale. Il prezzo attuale di $199 è un'offerta di lancio limitata, e sarà aumentato dopo la vendita di 10 copie
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
Experts
Segnale live (conto reale) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Questo EA utilizza la stessa logica e le stesse regole di esecuzione del segnale di trading reale verificato mostrato su MQL5. Se utilizzato con le impostazioni consigliate e ottimizzate e con un broker ECN / RAW spread affidabile , il comportamento nel trading reale dovrebbe riflettere da vicino le prestazioni e la struttura del segnale live. Si prega di notare che i risultati individuali p
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Experts
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — un consulente di trading professionale per negoziare qualsiasi asset senza martingala o griglie dall'autore con oltre 25 anni di esperienza. La maggior parte dei consulenti top lavora con l'oro in crescita. Appaiono brillanti nei test... finché l'oro sale. Ma cosa succede quando il trend si esaurisce? Chi proteggerà il tuo deposito? HTTP EA non crede nella crescita eterna — si adatta al mercato mutevole e è progettato per diversificare ampiamente il tuo portafoglio d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex Turbo — “Scambia la tempesta, controlla il Vortice” Vortex Turbo rappresenta la prossima fase evolutiva del trading intelligente: uno sviluppo unico che unisce un'architettura di intelligenza artificiale all'avanguardia, una logica di mercato adattiva e un controllo preciso del rischio. Basato su comprovati principi algoritmici, integra molteplici strategie in un ecosistema unificato ad alta velocità, alimentato da un nuovo livello di intelligenza predittiva. Progettato come esperto di
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Experts
Cheat Engine è un sistema di scalping sull’oro di fascia intermedia in grado di prendere decisioni basate sul sentiment globale del forex tramite API web. Segnale live di Cheat Engine in arrivo! Il prezzo attuale verrà aumentato. Prezzo a tempo limitato 199  USD Solo trading a colpo singolo. Nessuna grid o martingala, mai. Uscite con trailing stop intelligente che si adattano alla volatilità giornaliera Il sentiment globale del forex è una misurazione delle posizioni di centinaia di migliaia di
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]     [SET FILES] Caratteristiche Prin
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Experts
Pronto l'impresa di costruzioni! Non progettato per il flipping di conti a breve termine o per profitti rapidi Nessuna Martingala / Nessuna Griglia / Nessuna IA Progettato per i trader focalizzati sulla coerenza a lungo termine Risultati in tempo reale:   Segnale in tempo reale   |   Portafoglio principale   |   Risultati FTMO     |    Comunità pubblica PREZZO DI LANCIO: $ 249, Prezzo successivo: $ 349 (solo 6 copie rimaste) Che cos'è Gold Atlas? Gold Atlas è un sistema di trading automatizzat
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Experts
The Techno Deity — Dominanza Digitale su XAUUSD Promo: Ricevi l'expert Cryon X-9000 in regalo. Contattami per i dettagli. The Techno Deity è un sistema avanzato per l'oro che utilizza l'intuizione digitale per trovare squilibri di mercato e zone istituzionali, garantendo precisione e basso drawdown. Caratteristiche Liquidity Intelligence: Identifica flussi di ordini nascosti. Neural Trend Filter: Filtra i falsi segnali e il rumore. Zero-Grid: Nessuna martingala o griglia. Gestione matematica del
The Abyss Weaver MT5
Tam Tran Van
Experts
The Abyss Weaver EA – Adaptive AUDCAD Mean Reversion System 1. System Philosophy The Abyss Weaver is an advanced automated trading system designed specifically for the AUDCAD currency pair. The EA's core logic is built upon the Mean Reversion characteristics of AUDCAD, utilizing a sophisticated grid-based framework to capitalize on price deviations from the statistical mean. 2. Operational Mechanism Operating exclusively on the M5 or M15 timeframe , the EA identifies high-probability entry poin
