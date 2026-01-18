Akira MT5
- Experts
- Tam Tran Van
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
AKIRA - Sistema di Trading Automatizzato Intelligente
AKIRA è un Expert Advisor (EA) automatizzato e completo, progettato per eseguire una strategia di scalping sulla coppia XAUUSD (Oro), operando principalmente sul timeframe M5 (5 minuti). L'EA integra una sofisticata logica di Breakout con una gestione del rischio a più livelli e filtri di mercato intelligenti. È progettato per i trader che desiderano automatizzare un approccio di trading disciplinato a breve termine ed è particolarmente utile per chi partecipa alle sfide delle Prop Firm.
Segnale Live:
Impostazioni predefinite del segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2349927
Dopo l'acquisto, per favore inviami un messaggio privato per ricevere un manuale utente che spiega ogni valore di input.
-
Strategia Breakout Automatizzata: Identifica e opera automaticamente sui punti di rottura (breakout) chiave basati sulla struttura del prezzo, con livelli calcolati di entrata, take profit e stop loss.
-
Logica Sicura e Trasparente: Questo sistema non utilizza metodi di gestione del denaro pericolosi come grid o martingala. Ogni posizione è protetta da uno Stop Loss (SL) fisso dal momento in cui l'ordine viene aperto.
-
Gestione Intelligente del Rischio e del Capitale: Offre molteplici metodi flessibili di calcolo dei lotti (Lotto Fisso, basato sul bilancio, percentuale basata sul rischio). Include meccanismi integrati di Break-even e Trailing Stop per proteggere i profitti e limitare le perdite.
-
Regole Prop Firm Integrate: Supporta automaticamente le regole comuni di FTMO, The5ers e OANDA, incluso il monitoraggio del Drawdown Giornaliero e del Target di Profitto, aiutandoti a rispettare i requisiti senza sforzo.
-
Filtri Notizie e Orari: Sospende automaticamente il trading prima di eventi macroeconomici importanti (High Impact) e opera solo entro le sessioni di trading impostate, aiutando a evitare la volatilità anomala.
-
Pannello Informativo Visivo: Visualizza metriche di performance complete, stato del conto, notizie in arrivo e un grafico della cronologia dei profitti direttamente sul grafico, con molteplici opzioni di temi.
Parametri di Ottimizzazione:
L'EA è costruito con oltre 50 parametri di input personalizzabili, che consentono di affinare la strategia per adattarla al proprio stile di trading e alla propensione al rischio. I principali gruppi di parametri includono:
-
Gestione del rischio e della dimensione dei lotti.
-
Impostazioni di Break-even e Trailing Stop.
-
Logica di entrata (Periodo di Lookback, Distanza di entrata).
-
Filtri della sessione di trading per giorno e ora.
-
Impostazioni del filtro notizie (valuta, livello di impatto, parole chiave).
-
Regole Prop Firm e controlli di sicurezza.
-
Trader che vogliono automatizzare una strategia di breakout disciplinata.
-
Partecipanti alle sfide delle Prop Firm (FTMO, The5ers, ecc.) che necessitano di una conformità automatizzata alle regole.
-
Trader avversi al rischio che cercano di evitare eventi mediatici ad alta volatilità e schemi di gestione del denaro pericolosi.
-
Utenti che preferiscono una dashboard visiva per monitorare le prestazioni dell'EA.
-
Simbolo: XAUUSD (Oro).
-
Timeframe: M5.
-
Deposito Minimo: $100 (Consigliato: $200+ per un dimensionamento del rischio ottimale).
-
Conto: Conto Standard o Raw Spread.
-
Broker: IC Markets.
-
VPS: Fortemente raccomandato.
-
Per le Prop Firm, utilizza i tuoi Magic Number e commenti personalizzati.
Supporto:
Tutte le discussioni sul prodotto e il supporto vengono gestiti tramite la sezione commenti sulla pagina del prodotto MQL5 o tramite messaggi privati su MQL5.com. Ciò garantisce sicurezza e trasparenza sia per gli acquirenti che per i venditori.