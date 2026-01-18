AKIRA - Sistema di Trading Automatizzato Intelligente



AKIRA è un Expert Advisor (EA) automatizzato e completo, progettato per eseguire una strategia di scalping sulla coppia XAUUSD (Oro), operando principalmente sul timeframe M5 (5 minuti). L'EA integra una sofisticata logica di Breakout con una gestione del rischio a più livelli e filtri di mercato intelligenti. È progettato per i trader che desiderano automatizzare un approccio di trading disciplinato a breve termine ed è particolarmente utile per chi partecipa alle sfide delle Prop Firm.

Segnale Live:

Impostazioni predefinite del segnale live: https://www.mql5.com/en/signals/2349927 Dopo l'acquisto, per favore inviami un messaggio privato per ricevere un manuale utente che spiega ogni valore di input.



Strategia Breakout Automatizzata: Identifica e opera automaticamente sui punti di rottura (breakout) chiave basati sulla struttura del prezzo, con livelli calcolati di entrata, take profit e stop loss.

Logica Sicura e Trasparente: Questo sistema non utilizza metodi di gestione del denaro pericolosi come grid o martingala. Ogni posizione è protetta da uno Stop Loss (SL) fisso dal momento in cui l'ordine viene aperto.

Gestione Intelligente del Rischio e del Capitale: Offre molteplici metodi flessibili di calcolo dei lotti (Lotto Fisso, basato sul bilancio, percentuale basata sul rischio). Include meccanismi integrati di Break-even e Trailing Stop per proteggere i profitti e limitare le perdite.

Regole Prop Firm Integrate: Supporta automaticamente le regole comuni di FTMO, The5ers e OANDA, incluso il monitoraggio del Drawdown Giornaliero e del Target di Profitto, aiutandoti a rispettare i requisiti senza sforzo.

Filtri Notizie e Orari: Sospende automaticamente il trading prima di eventi macroeconomici importanti (High Impact) e opera solo entro le sessioni di trading impostate, aiutando a evitare la volatilità anomala.

Pannello Informativo Visivo: Visualizza metriche di performance complete, stato del conto, notizie in arrivo e un grafico della cronologia dei profitti direttamente sul grafico, con molteplici opzioni di temi.

Parametri di Ottimizzazione:

L'EA è costruito con oltre 50 parametri di input personalizzabili, che consentono di affinare la strategia per adattarla al proprio stile di trading e alla propensione al rischio. I principali gruppi di parametri includono:

Gestione del rischio e della dimensione dei lotti.

Impostazioni di Break-even e Trailing Stop.

Logica di entrata (Periodo di Lookback, Distanza di entrata).

Filtri della sessione di trading per giorno e ora.

Impostazioni del filtro notizie (valuta, livello di impatto, parole chiave).

Regole Prop Firm e controlli di sicurezza.

Trader che vogliono automatizzare una strategia di breakout disciplinata.

Partecipanti alle sfide delle Prop Firm (FTMO, The5ers, ecc.) che necessitano di una conformità automatizzata alle regole.

Trader avversi al rischio che cercano di evitare eventi mediatici ad alta volatilità e schemi di gestione del denaro pericolosi.

Utenti che preferiscono una dashboard visiva per monitorare le prestazioni dell'EA.

Simbolo: XAUUSD (Oro).

Timeframe: M5.

Deposito Minimo: $100 (Consigliato: $200+ per un dimensionamento del rischio ottimale).

Conto: Conto Standard o Raw Spread.

Broker: IC Markets.

VPS: Fortemente raccomandato.

Per le Prop Firm, utilizza i tuoi Magic Number e commenti personalizzati.

Supporto:

Tutte le discussioni sul prodotto e il supporto vengono gestiti tramite la sezione commenti sulla pagina del prodotto MQL5 o tramite messaggi privati su MQL5.com. Ciò garantisce sicurezza e trasparenza sia per gli acquirenti che per i venditori.