Akira MT5
- エキスパート
- Tam Tran Van
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 10
AKIRA - インテリジェント・自動トレードシステム
AKIRA は、XAUUSD（ゴールド） ペアで スキャルピング戦略 を実行するために設計された、包括的な自動売買ソフトウェア（EA）です。主に M5（5分足） 時間枠で動作します。この EA は、高度なブレイクアウト・ロジックに多層的なリスク管理とインテリジェントなマーケットフィルターを統合しています。規律ある短期トレードのアプローチを自動化したいトレーダー向けに設計されており、特に プロップファーム（Prop Firm） のチャレンジ参加者に非常に有用です。
ライブシグナル:
ご購入後、各入力値（パラメータ）を解説したユーザーマニュアルをお送りしますので、個別メッセージにてご連絡ください。
自動ブレイクアウト戦略: 価格構造に基づいて主要なブレイクアウトポイントを自動的に特定し、算出されたエントリー、利確（TP）、損切り（SL）レベルでトレードを行います。
安全で透明性の高いロジック: 本システムは、グリッドやマーチンゲールのような危険な資金管理手法は使用しません。各ポジションは、注文が開かれた瞬間から固定の損切り（SL）によって保護されます。
スマートなリスク・資金管理: 柔軟なロット計算方法（固定ロット、残高ベース、リスク比率ベース）を複数提供。利益を保護し損失を限定するための、ブレイクイーブンおよびトレーリングストップ機能を内蔵しています。
プロップファーム・ルール対応: FTMO、The5ers、OANDAなどの一般的なルールを自動的にサポート。日次ドローダウンや目標利益の監視機能により、要件を容易に遵守できます。
ニュース＆タイムフィルター: 重大ニュース（ハイインパクト）の発表前に自動的にトレードを停止し、設定されたトレードセッション内のみで動作するため、異常なボラティリティを回避できます。
ビジュアル情報パネル: パフォーマンス指標、口座ステータス、今後のニュース、利益履歴チャートをチャート上に直接表示します。複数のテーマオプションが選択可能です。
最適化パラメータ:
本EAには50以上のカスタマイズ可能な入力パラメータが搭載されており、ご自身のトレードスタイルやリスク許容度に合わせて戦略を微調整できます。主なパラメータグループは以下の通りです：
リスクおよびロットサイズ管理
ブレイクイーブンおよびトレーリングストップ設定
エントリーロジック（ルックバック期間、エントリー距離）
曜日・時間別のトレードセッションフィルター
ニュースフィルター設定（通貨、インパクトレベル、キーワード）
プロップファーム・ルールおよび安全性チェック
規律あるブレイクアウト戦略を自動化したいトレーダー。
ルールの自動遵守が必要なプロップファーム・チャレンジ（FTMO、The5ersなど）の参加者。
高ボラティリティのニュースイベントや危険な資金管理手法を避けたいリスク回避型のトレーダー。
EAのパフォーマンスを監視するために視覚的なダッシュボードを好むユーザー。
通貨ペア: XAUUSD (ゴールド)
時間枠: M5
最低証拠金: 100ドル（推奨：最適なリスクスケーリングのために200ドル以上）
口座タイプ: スタンダード口座 または Raw Spread口座
ブローカー: IC Markets
VPS: 強く推奨
プロップファームで使用する場合は、独自のマジックナンバーとコメントを使用してください。
サポート:
製品に関するすべての議論とサポートは、MQL5製品ページのコメントセクションまたはMQL5.comのプライベートメッセージを通じて行われます。これにより、買い手と売り手の両方にとって安全性と透明性が確保されます。