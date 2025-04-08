Akira MT5

AKIRA – Intelligentes automatisiertes Handelssystem

AKIRA ist ein umfassender automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für eine Scalping-Strategie auf dem Paar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und primär auf dem M5-Zeitrahmen (5 Minuten) operiert. Der EA kombiniert eine anspruchsvolle Breakout-Logik mit mehrschichtigem Risikomanagement und intelligenten Marktfiltern. Er wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, kurzfristigen Handelsansatz automatisieren möchten, und ist besonders nützlich für Teilnehmer an Prop Firm Challenges.

Live-Signal:

Standardeinstellungen für Live-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/2349927

Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um ein Benutzerhandbuch zu erhalten, in dem jeder Eingabeparameter erklärt wird.

Hauptmerkmale:

  • Automatisierte Breakout-Strategie: Identifiziert automatisch wichtige Ausbruchspunkte basierend auf der Preisstruktur und handelt diese mit berechneten Einstiegs-, Take-Profit- und Stop-Loss-Levels.

  • Sichere und transparente Logik: Dieses System verwendet keine gefährlichen Geldmanagement-Methoden wie Grid oder Martingale. Jede Position ist ab dem Moment der Ordereröffnung durch einen festen Stop Loss (SL) geschützt.

  • Intelligentes Risiko- & Money-Management: Bietet mehrere flexible Losgrößen-Berechnungsmethoden (Fixed Lot, Balance-basiert, Risikobasierter Prozentsatz). Verfügt über integrierte Break-even- und Trailing-Stop-Mechanismen, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen.

  • Integrierte Prop Firm Regeln: Unterstützt automatisch gängige Regeln von FTMO, The5ers und OANDA, einschließlich der Überwachung von Daily Drawdown und Profit Target, was Ihnen hilft, die Anforderungen mühelos zu erfüllen.

  • News- & Zeitfilter: Pausiert den Handel automatisch vor wichtigen Nachrichtenereignissen (High Impact) und arbeitet nur innerhalb Ihrer festgelegten Handelszeiten, um abnormale Volatilität zu vermeiden.

  • Visuelles Info-Panel: Zeigt umfassende Leistungskennzahlen, Kontostatus, anstehende Nachrichten und einen Gewinnverlauf direkt im Chart an, mit mehreren Design-Optionen.

Optimierungsparameter:

Der EA verfügt über mehr als 50 anpassbare Eingabeparameter, die es Ihnen ermöglichen, die Strategie fein abzustimmen. Die wichtigsten Parametergruppen umfassen:

  • Risiko- und Losgrößenmanagement.

  • Break-even- und Trailing-Stop-Einstellungen.

  • Einstiegslogik (Lookback-Zeitraum, Einstiegsabstand).

  • Handelssitzungsfilter nach Tag und Uhrzeit.

  • News-Filter-Einstellungen (Währung, Impact-Level, Keywords).

  • Prop Firm Regeln und Sicherheitsprüfungen.

Für wen ist es geeignet?

  • Trader, die eine disziplinierte Breakout-Strategie automatisieren möchten.

  • Teilnehmer an Prop Firm Challenges (FTMO, The5ers, etc.), die eine automatisierte Regeleinhaltung benötigen.

  • Risikoscheue Trader, die hochvolatile Nachrichtenereignisse und gefährliche Geldmanagement-Systeme vermeiden möchten.

  • Nutzer, die ein visuelles Dashboard zur Überwachung der EA-Performance bevorzugen.

Einrichtung & Empfehlungen:

  • Symbol: XAUUSD (Gold).

  • Zeitrahmen: M5.

  • Mindesteinzahlung: $100 (Empfohlen: $200+ für optimale Risikoskalierung).

  • Kontotyp: Standard-Konto oder Raw Spread.

  • Broker: IC Markets.

  • VPS: Dringend empfohlen.

  • Verwenden Sie für Prop Firms Ihre eigenen Magic Numbers und Kommentare.

Support:

Alle Produktdiskussionen und der Support werden über den Kommentarbereich auf der MQL5-Produktseite oder per Privatnachricht auf MQL5.com abgewickelt. Dies gewährleistet Sicherheit und Transparenz für Käufer und Verkäufer.


Weitere Produkte dieses Autors
The Abyss Weaver MT5
Tam Tran Van
Experten
Der Abyss Weaver EA - Adaptives AUDCAD Mean Reversion System 1. System Philosophie Der Abyss Weaver ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das speziell für das Währungspaar AUDCAD entwickelt wurde. Die Kernlogik des EA basiert auf den Mean-Reversion-Eigenschaften des AUDCAD und nutzt ein ausgeklügeltes rasterbasiertes System, um Kursabweichungen vom statistischen Mittelwert auszunutzen. 2. Operativer Mechanismus Der EA arbeitet ausschließlich auf dem M5- oder M15-Zeitrahmen und
