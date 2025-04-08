Akira MT5
- Experten
- Tam Tran Van
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
AKIRA – Intelligentes automatisiertes Handelssystem
AKIRA ist ein umfassender automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für eine Scalping-Strategie auf dem Paar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und primär auf dem M5-Zeitrahmen (5 Minuten) operiert. Der EA kombiniert eine anspruchsvolle Breakout-Logik mit mehrschichtigem Risikomanagement und intelligenten Marktfiltern. Er wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, kurzfristigen Handelsansatz automatisieren möchten, und ist besonders nützlich für Teilnehmer an Prop Firm Challenges.
Live-Signal:
Standardeinstellungen für Live-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/2349927
Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um ein Benutzerhandbuch zu erhalten, in dem jeder Eingabeparameter erklärt wird.
-
Automatisierte Breakout-Strategie: Identifiziert automatisch wichtige Ausbruchspunkte basierend auf der Preisstruktur und handelt diese mit berechneten Einstiegs-, Take-Profit- und Stop-Loss-Levels.
-
Sichere und transparente Logik: Dieses System verwendet keine gefährlichen Geldmanagement-Methoden wie Grid oder Martingale. Jede Position ist ab dem Moment der Ordereröffnung durch einen festen Stop Loss (SL) geschützt.
-
Intelligentes Risiko- & Money-Management: Bietet mehrere flexible Losgrößen-Berechnungsmethoden (Fixed Lot, Balance-basiert, Risikobasierter Prozentsatz). Verfügt über integrierte Break-even- und Trailing-Stop-Mechanismen, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen.
-
Integrierte Prop Firm Regeln: Unterstützt automatisch gängige Regeln von FTMO, The5ers und OANDA, einschließlich der Überwachung von Daily Drawdown und Profit Target, was Ihnen hilft, die Anforderungen mühelos zu erfüllen.
-
News- & Zeitfilter: Pausiert den Handel automatisch vor wichtigen Nachrichtenereignissen (High Impact) und arbeitet nur innerhalb Ihrer festgelegten Handelszeiten, um abnormale Volatilität zu vermeiden.
-
Visuelles Info-Panel: Zeigt umfassende Leistungskennzahlen, Kontostatus, anstehende Nachrichten und einen Gewinnverlauf direkt im Chart an, mit mehreren Design-Optionen.
Optimierungsparameter:
Der EA verfügt über mehr als 50 anpassbare Eingabeparameter, die es Ihnen ermöglichen, die Strategie fein abzustimmen. Die wichtigsten Parametergruppen umfassen:
-
Risiko- und Losgrößenmanagement.
-
Break-even- und Trailing-Stop-Einstellungen.
-
Einstiegslogik (Lookback-Zeitraum, Einstiegsabstand).
-
Handelssitzungsfilter nach Tag und Uhrzeit.
-
News-Filter-Einstellungen (Währung, Impact-Level, Keywords).
-
Prop Firm Regeln und Sicherheitsprüfungen.
-
Trader, die eine disziplinierte Breakout-Strategie automatisieren möchten.
-
Teilnehmer an Prop Firm Challenges (FTMO, The5ers, etc.), die eine automatisierte Regeleinhaltung benötigen.
-
Risikoscheue Trader, die hochvolatile Nachrichtenereignisse und gefährliche Geldmanagement-Systeme vermeiden möchten.
-
Nutzer, die ein visuelles Dashboard zur Überwachung der EA-Performance bevorzugen.
-
Symbol: XAUUSD (Gold).
-
Zeitrahmen: M5.
-
Mindesteinzahlung: $100 (Empfohlen: $200+ für optimale Risikoskalierung).
-
Kontotyp: Standard-Konto oder Raw Spread.
-
Broker: IC Markets.
-
VPS: Dringend empfohlen.
-
Verwenden Sie für Prop Firms Ihre eigenen Magic Numbers und Kommentare.
Support:
Alle Produktdiskussionen und der Support werden über den Kommentarbereich auf der MQL5-Produktseite oder per Privatnachricht auf MQL5.com abgewickelt. Dies gewährleistet Sicherheit und Transparenz für Käufer und Verkäufer.