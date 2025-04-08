AKIRA – Intelligentes automatisiertes Handelssystem



AKIRA ist ein umfassender automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für eine Scalping-Strategie auf dem Paar XAUUSD (Gold) entwickelt wurde und primär auf dem M5-Zeitrahmen (5 Minuten) operiert. Der EA kombiniert eine anspruchsvolle Breakout-Logik mit mehrschichtigem Risikomanagement und intelligenten Marktfiltern. Er wurde für Trader entwickelt, die einen disziplinierten, kurzfristigen Handelsansatz automatisieren möchten, und ist besonders nützlich für Teilnehmer an Prop Firm Challenges.

Live-Signal:

Standardeinstellungen für Live-Signale: https://www.mql5.com/en/signals/2349927 Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um ein Benutzerhandbuch zu erhalten, in dem jeder Eingabeparameter erklärt wird.



Automatisierte Breakout-Strategie: Identifiziert automatisch wichtige Ausbruchspunkte basierend auf der Preisstruktur und handelt diese mit berechneten Einstiegs-, Take-Profit- und Stop-Loss-Levels.

Sichere und transparente Logik: Dieses System verwendet keine gefährlichen Geldmanagement-Methoden wie Grid oder Martingale. Jede Position ist ab dem Moment der Ordereröffnung durch einen festen Stop Loss (SL) geschützt.

Intelligentes Risiko- & Money-Management: Bietet mehrere flexible Losgrößen-Berechnungsmethoden (Fixed Lot, Balance-basiert, Risikobasierter Prozentsatz). Verfügt über integrierte Break-even- und Trailing-Stop-Mechanismen, um Gewinne zu sichern und Verluste zu begrenzen.

Integrierte Prop Firm Regeln: Unterstützt automatisch gängige Regeln von FTMO, The5ers und OANDA, einschließlich der Überwachung von Daily Drawdown und Profit Target, was Ihnen hilft, die Anforderungen mühelos zu erfüllen.

News- & Zeitfilter: Pausiert den Handel automatisch vor wichtigen Nachrichtenereignissen (High Impact) und arbeitet nur innerhalb Ihrer festgelegten Handelszeiten, um abnormale Volatilität zu vermeiden.

Visuelles Info-Panel: Zeigt umfassende Leistungskennzahlen, Kontostatus, anstehende Nachrichten und einen Gewinnverlauf direkt im Chart an, mit mehreren Design-Optionen.

Optimierungsparameter:

Der EA verfügt über mehr als 50 anpassbare Eingabeparameter, die es Ihnen ermöglichen, die Strategie fein abzustimmen. Die wichtigsten Parametergruppen umfassen:

Risiko- und Losgrößenmanagement.

Break-even- und Trailing-Stop-Einstellungen.

Einstiegslogik (Lookback-Zeitraum, Einstiegsabstand).

Handelssitzungsfilter nach Tag und Uhrzeit.

News-Filter-Einstellungen (Währung, Impact-Level, Keywords).

Prop Firm Regeln und Sicherheitsprüfungen.

Trader, die eine disziplinierte Breakout-Strategie automatisieren möchten.

Teilnehmer an Prop Firm Challenges (FTMO, The5ers, etc.), die eine automatisierte Regeleinhaltung benötigen.

Risikoscheue Trader, die hochvolatile Nachrichtenereignisse und gefährliche Geldmanagement-Systeme vermeiden möchten.

Nutzer, die ein visuelles Dashboard zur Überwachung der EA-Performance bevorzugen.

Symbol: XAUUSD (Gold).

Zeitrahmen: M5.

Mindesteinzahlung: $100 (Empfohlen: $200+ für optimale Risikoskalierung).

Kontotyp: Standard-Konto oder Raw Spread.

Broker: IC Markets.

VPS: Dringend empfohlen.

Verwenden Sie für Prop Firms Ihre eigenen Magic Numbers und Kommentare.

Support:

Alle Produktdiskussionen und der Support werden über den Kommentarbereich auf der MQL5-Produktseite oder per Privatnachricht auf MQL5.com abgewickelt. Dies gewährleistet Sicherheit und Transparenz für Käufer und Verkäufer.