AKIRA - 지능형 자동 매매 시스템



AKIRA는 XAUUSD (골드) 종목에서 스캘핑 전략을 실행하도록 설계된 포괄적인 자동 매매 프로그램(EA)으로, 주로 M5 (5분봉) 차트에서 작동합니다. 본 EA는 정교한 브레이크아웃(Breakout) 로직과 다층적 리스크 관리, 그리고 지능형 시장 필터를 통합했습니다. 규율 있는 단기 매매 방식을 자동화하려는 트레이더를 위해 제작되었으며, 특히 프랍펌(Prop Firm) 챌린지 참가자들에게 매우 유용합니다.

라이브 시그널:

라이브 시그널 기본 설정: https://www.mql5.com/en/signals/2349927 구매 후, 각 입력 값에 대한 설명이 포함된 사용자 매뉴얼을 받으시려면 저에게 개인 메시지를 보내주시기 바랍니다.



자동 브레이크아웃 전략: 가격 구조를 기반으로 주요 돌파 지점을 자동으로 식별하여 거래하며, 계산된 진입가, 익절(TP), 손절(SL) 레벨을 설정합니다.

안전하고 투명한 로직: 그리드(Grid)나 마틴게일(Martingale)과 같은 위험한 자금 관리 방식을 사용하지 않습니다. 모든 포지션은 주문이 체결되는 즉시 고정된 손절매(SL)로 보호됩니다.

스마트 리스크 및 자금 관리: 다양한 유연한 롯(Lot) 계산 방식(고정 롯, 잔고 기준, 리스크 비율 기준)을 제공합니다. 수익을 보호하고 손실을 제한하기 위한 본전 확보(Break-even) 및 트레일링 스톱 기능을 내장하고 있습니다.

프랍펌 규칙 통합: FTMO, The5ers, OANDA 등의 일반적인 규칙을 자동으로 지원합니다. 일일 데일리 드로다운(Daily Drawdown) 및 목표 수익 모니터링을 통해 규정을 쉽게 준수할 수 있도록 돕습니다.

뉴스 및 시간 필터: 주요 뉴스(High Impact) 발표 전 거래를 자동으로 일시 중지하며, 설정된 거래 세션 내에서만 작동하여 비정상적인 변동성을 피할 수 있습니다.

시각화 정보 패널: 종합적인 성과 지표, 계좌 상태, 예정된 뉴스, 수익 히스토리 차트를 차트 위에 직접 표시하며, 다양한 테마 옵션을 제공합니다.

최적화 파라미터:

본 EA는 50개 이상의 사용자 정의 입력 파라미터를 갖추고 있어, 사용자의 매매 스타일과 리스크 선호도에 맞춰 전략을 미세 조정할 수 있습니다. 주요 파라미터 그룹은 다음과 같습니다:

리스크 및 롯 사이즈 관리

본전 확보(Break-even) 및 트레일링 스톱 설정

진입 로직 (Lookback 기간, 진입 거리)

요일 및 시간별 거래 세션 필터

뉴스 필터 설정 (통화, 영향력 수준, 키워드)

프랍펌 규칙 및 안전 점검

규율 있는 브레이크아웃 전략을 자동화하고 싶은 트레이더.

자동화된 규칙 준수가 필요한 프랍펌 챌린지(FTMO, The5ers 등) 참가자.

높은 변동성의 뉴스 이벤트와 위험한 자금 관리 방식을 피하고 싶은 리스크 회피형 트레이더.

EA 성과를 모니터링하기 위해 직관적인 대시보드를 선호하는 사용자.

종목: XAUUSD (골드)

시간 프레임: M5

최소 예치금: $100 (권장: 최적의 리스크 조절을 위해 $200 이상)

계좌 타입: 스탠다드(Standard) 또는 로우 스프레드(Raw Spread)

브로커: IC Markets

VPS: 강력 권장

프랍펌에서 사용할 경우, 본인만의 매직 넘버(Magic Number)와 코멘트를 사용하세요.

고객 지원:

모든 제품 관련 문의 및 지원은 MQL5 제품 페이지의 댓글 섹션 또는 MQL5.com의 개인 메시지를 통해 진행됩니다. 이는 구매자와 판매자 모두에게 안전하고 투명한 소통을 보장하기 위함입니다.