Akira MT5

AKIRA - 지능형 자동 매매 시스템

AKIRA는 XAUUSD (골드) 종목에서 스캘핑 전략을 실행하도록 설계된 포괄적인 자동 매매 프로그램(EA)으로, 주로 M5 (5분봉) 차트에서 작동합니다. 본 EA는 정교한 브레이크아웃(Breakout) 로직과 다층적 리스크 관리, 그리고 지능형 시장 필터를 통합했습니다. 규율 있는 단기 매매 방식을 자동화하려는 트레이더를 위해 제작되었으며, 특히 프랍펌(Prop Firm) 챌린지 참가자들에게 매우 유용합니다.

라이브 시그널:

라이브 시그널 기본 설정: https://www.mql5.com/en/signals/2349927

구매 후, 각 입력 값에 대한 설명이 포함된 사용자 매뉴얼을 받으시려면 저에게 개인 메시지를 보내주시기 바랍니다.

주요 특징:

  • 자동 브레이크아웃 전략: 가격 구조를 기반으로 주요 돌파 지점을 자동으로 식별하여 거래하며, 계산된 진입가, 익절(TP), 손절(SL) 레벨을 설정합니다.

  • 안전하고 투명한 로직: 그리드(Grid)나 마틴게일(Martingale)과 같은 위험한 자금 관리 방식을 사용하지 않습니다. 모든 포지션은 주문이 체결되는 즉시 고정된 손절매(SL)로 보호됩니다.

  • 스마트 리스크 및 자금 관리: 다양한 유연한 롯(Lot) 계산 방식(고정 롯, 잔고 기준, 리스크 비율 기준)을 제공합니다. 수익을 보호하고 손실을 제한하기 위한 본전 확보(Break-even) 및 트레일링 스톱 기능을 내장하고 있습니다.

  • 프랍펌 규칙 통합: FTMO, The5ers, OANDA 등의 일반적인 규칙을 자동으로 지원합니다. 일일 데일리 드로다운(Daily Drawdown) 및 목표 수익 모니터링을 통해 규정을 쉽게 준수할 수 있도록 돕습니다.

  • 뉴스 및 시간 필터: 주요 뉴스(High Impact) 발표 전 거래를 자동으로 일시 중지하며, 설정된 거래 세션 내에서만 작동하여 비정상적인 변동성을 피할 수 있습니다.

  • 시각화 정보 패널: 종합적인 성과 지표, 계좌 상태, 예정된 뉴스, 수익 히스토리 차트를 차트 위에 직접 표시하며, 다양한 테마 옵션을 제공합니다.

최적화 파라미터:

본 EA는 50개 이상의 사용자 정의 입력 파라미터를 갖추고 있어, 사용자의 매매 스타일과 리스크 선호도에 맞춰 전략을 미세 조정할 수 있습니다. 주요 파라미터 그룹은 다음과 같습니다:

  • 리스크 및 롯 사이즈 관리

  • 본전 확보(Break-even) 및 트레일링 스톱 설정

  • 진입 로직 (Lookback 기간, 진입 거리)

  • 요일 및 시간별 거래 세션 필터

  • 뉴스 필터 설정 (통화, 영향력 수준, 키워드)

  • 프랍펌 규칙 및 안전 점검

이런 분들께 추천합니다:

  • 규율 있는 브레이크아웃 전략을 자동화하고 싶은 트레이더.

  • 자동화된 규칙 준수가 필요한 프랍펌 챌린지(FTMO, The5ers 등) 참가자.

  • 높은 변동성의 뉴스 이벤트와 위험한 자금 관리 방식을 피하고 싶은 리스크 회피형 트레이더.

  • EA 성과를 모니터링하기 위해 직관적인 대시보드를 선호하는 사용자.

설정 및 권장 사항:

  • 종목: XAUUSD (골드)

  • 시간 프레임: M5

  • 최소 예치금: $100 (권장: 최적의 리스크 조절을 위해 $200 이상)

  • 계좌 타입: 스탠다드(Standard) 또는 로우 스프레드(Raw Spread)

  • 브로커: IC Markets

  • VPS: 강력 권장

  • 프랍펌에서 사용할 경우, 본인만의 매직 넘버(Magic Number)와 코멘트를 사용하세요.

고객 지원:

모든 제품 관련 문의 및 지원은 MQL5 제품 페이지의 댓글 섹션 또는 MQL5.com의 개인 메시지를 통해 진행됩니다. 이는 구매자와 판매자 모두에게 안전하고 투명한 소통을 보장하기 위함입니다.


