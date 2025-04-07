Lux Trade XAU es un asesor de operaciones automatizado diseñado para operaciones intradía en el par XAUUSD (oro). Utiliza herramientas de análisis técnico y lógica adaptativa para operar durante periodos de alta actividad en el mercado.





Características principales:

- Desarrollado para XAUUSD

El asesor está diseñado para operar con uno de los instrumentos más volátiles: el oro emparejado con el dólar estadounidense.

- Análisis de las condiciones del mercado

Combina patrones de velas, niveles de soporte/resistencia e indicadores técnicos para evaluar posibles configuraciones.

- Operaciones totalmente automatizadas

Todos los pasos, desde el análisis del mercado hasta el cierre de la orden, se ejecutan automáticamente en función de parámetros predefinidos.

- Lógica de estrategia adaptable

Se ajusta al comportamiento cambiante del mercado y modifica su enfoque en función de las condiciones actuales.

- Herramientas de gestión de riesgos

Admite Stop Loss, Take Profit y trailing stop para gestionar las posiciones abiertas.

- Fácil configuración

Fácil de instalar y poner en marcha - sólo tiene que añadir el asesor al gráfico y aplicar su configuración.

- Adecuado para distintos niveles de experiencia

Puede ser utilizado tanto por principiantes como por traders experimentados que buscan automatizar parte de su rutina de trading.





Cómo funciona Lux Trade XAU:





Una vez aplicado al gráfico XAUUSD, el asesor supervisa los movimientos de los precios, los niveles de volatilidad y las señales técnicas. Cuando se cumplen las condiciones, abre automáticamente una operación con los parámetros de gestión de riesgo definidos y la gestiona hasta su cierre.





El asesor está diseñado para su uso durante las horas de negociación de alta actividad (sesiones de Londres y EE.UU.), pero el horario de negociación puede personalizarse.



