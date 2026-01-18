Akira MT5

AKIRA - Sistema de Negociação Automatizado Inteligente

AKIRA é um Expert Advisor (EA) automatizado e abrangente, projetado para executar uma estratégia de scalping no par XAUUSD (Ouro), operando principalmente no período de M5 (5 minutos). O EA integra uma sofisticada lógica de Breakout com gestão de risco de várias camadas e filtros de mercado inteligentes. Foi desenvolvido para traders que procuram automatizar uma abordagem de negociação disciplinada de curto prazo e é particularmente útil para participantes em desafios de Prop Firms.

Sinal ao Vivo:

Configuração Padrão do Sinal ao Vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2349927

Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber um manual do utilizador que explica cada valor de entrada.

Principais Características:

  • Estratégia de Breakout Automatizada: Identifica e negocia automaticamente em pontos de ruptura chave com base na estrutura de preços, com níveis calculados de entrada, take profit e stop loss.

  • Lógica Segura e Transparente: Este sistema não utiliza métodos perigosos de gestão de banca, como grid ou martingale. Cada posição é protegida por um Stop Loss (SL) fixo a partir do momento em que a ordem é aberta.

  • Gestão Inteligente de Risco e Dinheiro: Oferece múltiplos métodos flexíveis de cálculo de lote (Lote Fixo, baseado no Saldo ou percentagem baseada no Risco). Inclui mecanismos integrados de Break-even e Trailing Stop para proteger lucros e limitar perdas.

  • Regras de Prop Firm Integradas: Suporta automaticamente as regras comuns de empresas como FTMO, The5ers e OANDA, incluindo monitorização de Drawdown Diário e Meta de Lucro, ajudando-o a cumprir os requisitos sem esforço.

  • Filtros de Notícias e Tempo: Pausa automaticamente a negociação antes de eventos noticiosos importantes (High Impact) e opera apenas dentro das sessões de negociação definidas, ajudando a evitar a volatilidade anormal.

  • Painel de Informações Visual: Exibe métricas de desempenho abrangentes, estado da conta, próximas notícias e um gráfico de histórico de lucro diretamente no gráfico, com várias opções de temas.

Parâmetros de Otimização:

O EA possui mais de 50 parâmetros de entrada personalizáveis, permitindo-lhe ajustar a estratégia para corresponder ao seu estilo de negociação e apetite ao risco. Os principais grupos de parâmetros incluem:

  • Gestão de risco e tamanho do lote.

  • Definições de Break-even e Trailing Stop.

  • Lógica de entrada (Período de Lookback, Distância de Entrada).

  • Filtros de sessão de negociação por dia e hora.

  • Definições de filtro de notícias (moeda, nível de impacto, palavras-chave).

  • Regras de Prop Firm e verificações de segurança.

Para quem é?

  • Traders que desejam automatizar uma estratégia de breakout disciplinada.

  • Participantes em desafios de Prop Firm (FTMO, The5ers, etc.) que precisam de conformidade automatizada com as regras.

  • Traders avessos ao risco que procuram evitar eventos noticiosos de alta volatilidade e esquemas perigosos de gestão de dinheiro.

  • Utilizadores que preferem um painel visual para monitorizar o desempenho do EA.

Configurações e Recomendações:

  • Símbolo: XAUUSD (Ouro).

  • Timeframe: M5.

  • Depósito Mínimo: $100 (Recomendado: $200+ para um escalonamento de risco ideal).

  • Conta: Conta Standard ou Raw Spread.

  • Corretora: IC Markets.

  • VPS: Altamente recomendado.

  • Para Prop Firms, utilize os seus próprios Magic Numbers e comentários.

Suporte:

Todas as discussões sobre o produto e suporte são realizadas através da secção de comentários na página do produto MQL5 ou através de mensagens privadas no MQL5.com. Isto garante segurança e transparência para compradores e vendedores.


