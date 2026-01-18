AKIRA - Sistema de Negociação Automatizado Inteligente

AKIRA é um Expert Advisor (EA) automatizado e abrangente, projetado para executar uma estratégia de scalping no par XAUUSD (Ouro), operando principalmente no período de M5 (5 minutos). O EA integra uma sofisticada lógica de Breakout com gestão de risco de várias camadas e filtros de mercado inteligentes. Foi desenvolvido para traders que procuram automatizar uma abordagem de negociação disciplinada de curto prazo e é particularmente útil para participantes em desafios de Prop Firms.

Sinal ao Vivo:

Configuração Padrão do Sinal ao Vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2349927 Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber um manual do utilizador que explica cada valor de entrada.



Estratégia de Breakout Automatizada: Identifica e negocia automaticamente em pontos de ruptura chave com base na estrutura de preços, com níveis calculados de entrada, take profit e stop loss.

Lógica Segura e Transparente: Este sistema não utiliza métodos perigosos de gestão de banca, como grid ou martingale. Cada posição é protegida por um Stop Loss (SL) fixo a partir do momento em que a ordem é aberta.

Gestão Inteligente de Risco e Dinheiro: Oferece múltiplos métodos flexíveis de cálculo de lote (Lote Fixo, baseado no Saldo ou percentagem baseada no Risco). Inclui mecanismos integrados de Break-even e Trailing Stop para proteger lucros e limitar perdas.

Regras de Prop Firm Integradas: Suporta automaticamente as regras comuns de empresas como FTMO, The5ers e OANDA, incluindo monitorização de Drawdown Diário e Meta de Lucro, ajudando-o a cumprir os requisitos sem esforço.

Filtros de Notícias e Tempo: Pausa automaticamente a negociação antes de eventos noticiosos importantes (High Impact) e opera apenas dentro das sessões de negociação definidas, ajudando a evitar a volatilidade anormal.

Painel de Informações Visual: Exibe métricas de desempenho abrangentes, estado da conta, próximas notícias e um gráfico de histórico de lucro diretamente no gráfico, com várias opções de temas.

Parâmetros de Otimização:

O EA possui mais de 50 parâmetros de entrada personalizáveis, permitindo-lhe ajustar a estratégia para corresponder ao seu estilo de negociação e apetite ao risco. Os principais grupos de parâmetros incluem:

Gestão de risco e tamanho do lote.

Definições de Break-even e Trailing Stop.

Lógica de entrada (Período de Lookback, Distância de Entrada).

Filtros de sessão de negociação por dia e hora.

Definições de filtro de notícias (moeda, nível de impacto, palavras-chave).

Regras de Prop Firm e verificações de segurança.

Traders que desejam automatizar uma estratégia de breakout disciplinada.

Participantes em desafios de Prop Firm (FTMO, The5ers, etc.) que precisam de conformidade automatizada com as regras.

Traders avessos ao risco que procuram evitar eventos noticiosos de alta volatilidade e esquemas perigosos de gestão de dinheiro.

Utilizadores que preferem um painel visual para monitorizar o desempenho do EA.

Símbolo: XAUUSD (Ouro).

Timeframe: M5.

Depósito Mínimo: $100 (Recomendado: $200+ para um escalonamento de risco ideal).

Conta: Conta Standard ou Raw Spread.

Corretora: IC Markets.

VPS: Altamente recomendado.

Para Prop Firms, utilize os seus próprios Magic Numbers e comentários.

Suporte:

Todas as discussões sobre o produto e suporte são realizadas através da secção de comentários na página do produto MQL5 ou através de mensagens privadas no MQL5.com. Isto garante segurança e transparência para compradores e vendedores.