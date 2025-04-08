AKIRA - 智能自动化交易系统

AKIRA 是一款全自动智能交易系统（EA），专门为 XAUUSD（黄金） 货币对设计的剥头皮策略（Scalping），主要运行在 M5（5分钟） 图表上。该 EA 结合了先进的突破（Breakout）逻辑、多层风险管理机制以及智能市场过滤器。它是为寻求纪律化、短线自动化交易的交易者而设计的，尤其适合 Prop Firm（自营交易公司） 挑战赛的参与者。

实时信号：

自动化突破策略： 根据价格结构自动识别并交易关键突破点，并精准计算入场位、止盈位（TP）和止损位（SL）。

安全透明的逻辑： 本系统 不使用 网格（Grid）或马丁格尔（Martingale）等危险的资金管理方法。每笔交易在下单瞬间都会设置固定的止损（SL）保护。

智能风险与资金管理： 提供多种灵活的手数计算方式（固定手数、基于余额、基于风险百分比）。内置保本（Break-even）和移动止损（Trailing Stop）机制，以保护利润并限制亏损。

内置自营公司（Prop Firm）规则： 自动支持 FTMO、The5ers 和 OANDA 等公司的常见规则，包括每日最大回撤和盈利目标监控，助您轻松达标。

新闻与时间过滤器： 在重大新闻（高影响力）发布前自动暂停交易，并仅在您设定的交易时段内运行，规避异常波动。

可视化信息面板： 直接在图表上显示全面的性能指标、账户状态、即将发布的新闻以及获利历史图表，并提供多种主题选择。

优化参数：

该 EA 内置超过 50 个可自定义的输入参数，允许您根据自己的交易风格和风险偏好进行微调。主要参数组包括：

风险与手数管理。

保本与移动止损设置。

入场逻辑（回顾周期、入场距离）。

按日期和时间设置的交易时段过滤器。

新闻过滤器设置（货币、影响级别、关键词）。

自营公司规则与安全检查。

希望实现纪律化突破策略自动化的交易者。

需要自动化规则合规的自营公司挑战赛（FTMO, The5ers 等）参与者。

寻求避开高波动新闻事件和危险资金管理方案的风险规避型交易者。

喜欢通过直观面板监控 EA 运行状态的用户。

交易品种： XAUUSD（黄金）

时间周期： M5

最低存款： 100 美元（建议 200 美元以上以实现最佳风险缩放）

账户类型： 标准账户（Standard）或 零点差账户（Raw Spread）

经纪商： IC Markets

VPS： 强烈建议使用

对于自营公司账户，请使用您自己的 Magic Number 和订单注释。

支持与服务：

所有产品讨论和技术支持均通过 MQL5 产品页面的评论区 或 MQL5.com 的私信 进行。这确保了买卖双方的安全与透明。