Akira MT5

AKIRA - 智能自动化交易系统

AKIRA 是一款全自动智能交易系统（EA），专门为 XAUUSD（黄金） 货币对设计的剥头皮策略（Scalping），主要运行在 M5（5分钟） 图表上。该 EA 结合了先进的突破（Breakout）逻辑、多层风险管理机制以及智能市场过滤器。它是为寻求纪律化、短线自动化交易的交易者而设计的，尤其适合 Prop Firm（自营交易公司） 挑战赛的参与者。

实时信号：

默认设置实时信号：https://www.mql5.com/en/signals/2349927

购买后，请私信联系我，以获取解释每个输入参数含义的用户手册。

核心功能：

  • 自动化突破策略： 根据价格结构自动识别并交易关键突破点，并精准计算入场位、止盈位（TP）和止损位（SL）。

  • 安全透明的逻辑： 本系统 不使用 网格（Grid）或马丁格尔（Martingale）等危险的资金管理方法。每笔交易在下单瞬间都会设置固定的止损（SL）保护。

  • 智能风险与资金管理： 提供多种灵活的手数计算方式（固定手数、基于余额、基于风险百分比）。内置保本（Break-even）和移动止损（Trailing Stop）机制，以保护利润并限制亏损。

  • 内置自营公司（Prop Firm）规则： 自动支持 FTMO、The5ers 和 OANDA 等公司的常见规则，包括每日最大回撤和盈利目标监控，助您轻松达标。

  • 新闻与时间过滤器： 在重大新闻（高影响力）发布前自动暂停交易，并仅在您设定的交易时段内运行，规避异常波动。

  • 可视化信息面板： 直接在图表上显示全面的性能指标、账户状态、即将发布的新闻以及获利历史图表，并提供多种主题选择。

优化参数：

该 EA 内置超过 50 个可自定义的输入参数，允许您根据自己的交易风格和风险偏好进行微调。主要参数组包括：

  • 风险与手数管理。

  • 保本与移动止损设置。

  • 入场逻辑（回顾周期、入场距离）。

  • 按日期和时间设置的交易时段过滤器。

  • 新闻过滤器设置（货币、影响级别、关键词）。

  • 自营公司规则与安全检查。

适用人群：

  • 希望实现纪律化突破策略自动化的交易者。

  • 需要自动化规则合规的自营公司挑战赛（FTMO, The5ers 等）参与者。

  • 寻求避开高波动新闻事件和危险资金管理方案的风险规避型交易者。

  • 喜欢通过直观面板监控 EA 运行状态的用户。

设置与建议：

  • 交易品种： XAUUSD（黄金）

  • 时间周期： M5

  • 最低存款： 100 美元（建议 200 美元以上以实现最佳风险缩放）

  • 账户类型： 标准账户（Standard）或 零点差账户（Raw Spread）

  • 经纪商： IC Markets

  • VPS： 强烈建议使用

  • 对于自营公司账户，请使用您自己的 Magic Number 和订单注释。

支持与服务：

所有产品讨论和技术支持均通过 MQL5 产品页面的评论区 或 MQL5.com 的私信 进行。这确保了买卖双方的安全与透明。


