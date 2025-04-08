Akira MT5

AKIRA — Интеллектуальная система автоматизированной торговли

AKIRA — это комплексный автоматизированный советник (EA), предназначенный для реализации скальпинговой стратегии на паре XAUUSD (Золото), работающий преимущественно на таймфрейме M5 (5 минут). Советник сочетает в себе сложную логику пробоя (Breakout) с многоуровневым управлением рисками и интеллектуальными рыночными фильтрами. Он разработан для трейдеров, стремящихся автоматизировать дисциплинированный краткосрочный подход, и особенно полезен для прохождения челленджей в Prop Firm.

Живой сигнал:

Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/en/signals/2349927

После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя с объяснением каждого входного параметра.

Ключевые особенности:

  • Автоматизированная стратегия пробоя: Автоматически определяет ключевые точки пробоя на основе структуры цены и выставляет уровни входа, Take Profit и Stop Loss.

  • Безопасная и прозрачная логика: Система не использует опасные методы управления капиталом, такие как сетка (grid) или мартингейл. Каждая позиция защищена фиксированным Stop Loss (SL) сразу после открытия ордера.

  • Умное управление рисками: Предлагает гибкие методы расчета лота (фиксированный лот, на основе баланса или процент риска). Включает механизмы безубытка (Break-even) и трейлинг-стопа для защиты прибыли.

  • Интегрированные правила Prop Firm: Поддержка правил FTMO, The5ers и OANDA, включая мониторинг ежедневной просадки и целевой прибыли, что помогает легко соблюдать требования проп-компаний.

  • Фильтры новостей и времени: Автоматически приостанавливает торговлю перед важными новостями (High Impact) и работает только в заданные торговые сессии, избегая аномальной волатильности.

  • Визуальная панель информации: Отображает метрики эффективности, статус счета, ближайшие новости и график истории прибыли прямо на графике с возможностью выбора темы оформления.

Параметры оптимизации:

Советник содержит более 50 настраиваемых входных параметров, что позволяет адаптировать стратегию под ваш стиль торговли:

  • Управление рисками и размером лота.

  • Настройки безубытка и трейлинг-стопа.

  • Логика входа (период анализа, дистанция входа).

  • Фильтры торговых сессий по дням и времени.

  • Настройки новостного фильтра (валюта, уровень влияния, ключевые слова).

  • Правила Prop Firm и проверки безопасности.

Для кого этот советник?

  • Трейдеры, желающие автоматизировать дисциплинированную стратегию пробоя.

  • Участники челленджей Prop Firm (FTMO, The5ers и др.), которым необходимо автоматическое соблюдение правил.

  • Консервативные трейдеры, стремящиеся избегать высокой волатильности на новостях и опасных схем мани-менеджмента.

  • Пользователи, предпочитающие наглядный дашборд для мониторинга работы советника.

Настройки и рекомендации:

  • Символ: XAUUSD (Золото).

  • Таймфрейм: M5.

  • Минимальный депозит: $100 (Рекомендуется: $200+ для оптимального масштабирования риска).

  • Тип счета: Standard или Raw Spread.

  • Брокер: IC Markets.

  • VPS: Настоятельно рекомендуется.

  • Для Prop Firm используйте собственные Magic Numbers и комментарии.

Поддержка:

Все обсуждения и поддержка осуществляются через раздел комментариев на странице продукта MQL5 или через личные сообщения на MQL5.com. Это обеспечивает безопасность и прозрачность для покупателей и продавцов.


