AKIRA — Интеллектуальная система автоматизированной торговли

AKIRA — это комплексный автоматизированный советник (EA), предназначенный для реализации скальпинговой стратегии на паре XAUUSD (Золото), работающий преимущественно на таймфрейме M5 (5 минут). Советник сочетает в себе сложную логику пробоя (Breakout) с многоуровневым управлением рисками и интеллектуальными рыночными фильтрами. Он разработан для трейдеров, стремящихся автоматизировать дисциплинированный краткосрочный подход, и особенно полезен для прохождения челленджей в Prop Firm.

Живой сигнал:



Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/en/signals/2349927 После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя с объяснением каждого входного параметра.



Автоматизированная стратегия пробоя: Автоматически определяет ключевые точки пробоя на основе структуры цены и выставляет уровни входа, Take Profit и Stop Loss.

Безопасная и прозрачная логика: Система не использует опасные методы управления капиталом, такие как сетка (grid) или мартингейл. Каждая позиция защищена фиксированным Stop Loss (SL) сразу после открытия ордера.

Умное управление рисками: Предлагает гибкие методы расчета лота (фиксированный лот, на основе баланса или процент риска). Включает механизмы безубытка (Break-even) и трейлинг-стопа для защиты прибыли.

Интегрированные правила Prop Firm: Поддержка правил FTMO, The5ers и OANDA, включая мониторинг ежедневной просадки и целевой прибыли, что помогает легко соблюдать требования проп-компаний.

Фильтры новостей и времени: Автоматически приостанавливает торговлю перед важными новостями (High Impact) и работает только в заданные торговые сессии, избегая аномальной волатильности.

Визуальная панель информации: Отображает метрики эффективности, статус счета, ближайшие новости и график истории прибыли прямо на графике с возможностью выбора темы оформления.

Параметры оптимизации:

Советник содержит более 50 настраиваемых входных параметров, что позволяет адаптировать стратегию под ваш стиль торговли:

Управление рисками и размером лота.

Настройки безубытка и трейлинг-стопа.

Логика входа (период анализа, дистанция входа).

Фильтры торговых сессий по дням и времени.

Настройки новостного фильтра (валюта, уровень влияния, ключевые слова).

Правила Prop Firm и проверки безопасности.

Трейдеры, желающие автоматизировать дисциплинированную стратегию пробоя.

Участники челленджей Prop Firm (FTMO, The5ers и др.), которым необходимо автоматическое соблюдение правил.

Консервативные трейдеры, стремящиеся избегать высокой волатильности на новостях и опасных схем мани-менеджмента.

Пользователи, предпочитающие наглядный дашборд для мониторинга работы советника.

Символ: XAUUSD (Золото).

Таймфрейм: M5.

Минимальный депозит: $100 (Рекомендуется: $200+ для оптимального масштабирования риска).

Тип счета: Standard или Raw Spread.

Брокер: IC Markets.

VPS: Настоятельно рекомендуется.

Для Prop Firm используйте собственные Magic Numbers и комментарии.

Поддержка:

Все обсуждения и поддержка осуществляются через раздел комментариев на странице продукта MQL5 или через личные сообщения на MQL5.com. Это обеспечивает безопасность и прозрачность для покупателей и продавцов.