Akira MT5
- Эксперты
- Tam Tran Van
- Версия: 1.0
- Активации: 10
AKIRA — Интеллектуальная система автоматизированной торговли
AKIRA — это комплексный автоматизированный советник (EA), предназначенный для реализации скальпинговой стратегии на паре XAUUSD (Золото), работающий преимущественно на таймфрейме M5 (5 минут). Советник сочетает в себе сложную логику пробоя (Breakout) с многоуровневым управлением рисками и интеллектуальными рыночными фильтрами. Он разработан для трейдеров, стремящихся автоматизировать дисциплинированный краткосрочный подход, и особенно полезен для прохождения челленджей в Prop Firm.
Живой сигнал:
Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/en/signals/2349927
После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя с объяснением каждого входного параметра.
-
Автоматизированная стратегия пробоя: Автоматически определяет ключевые точки пробоя на основе структуры цены и выставляет уровни входа, Take Profit и Stop Loss.
-
Безопасная и прозрачная логика: Система не использует опасные методы управления капиталом, такие как сетка (grid) или мартингейл. Каждая позиция защищена фиксированным Stop Loss (SL) сразу после открытия ордера.
-
Умное управление рисками: Предлагает гибкие методы расчета лота (фиксированный лот, на основе баланса или процент риска). Включает механизмы безубытка (Break-even) и трейлинг-стопа для защиты прибыли.
-
Интегрированные правила Prop Firm: Поддержка правил FTMO, The5ers и OANDA, включая мониторинг ежедневной просадки и целевой прибыли, что помогает легко соблюдать требования проп-компаний.
-
Фильтры новостей и времени: Автоматически приостанавливает торговлю перед важными новостями (High Impact) и работает только в заданные торговые сессии, избегая аномальной волатильности.
-
Визуальная панель информации: Отображает метрики эффективности, статус счета, ближайшие новости и график истории прибыли прямо на графике с возможностью выбора темы оформления.
Параметры оптимизации:
Советник содержит более 50 настраиваемых входных параметров, что позволяет адаптировать стратегию под ваш стиль торговли:
-
Управление рисками и размером лота.
-
Настройки безубытка и трейлинг-стопа.
-
Логика входа (период анализа, дистанция входа).
-
Фильтры торговых сессий по дням и времени.
-
Настройки новостного фильтра (валюта, уровень влияния, ключевые слова).
-
Правила Prop Firm и проверки безопасности.
-
Трейдеры, желающие автоматизировать дисциплинированную стратегию пробоя.
-
Участники челленджей Prop Firm (FTMO, The5ers и др.), которым необходимо автоматическое соблюдение правил.
-
Консервативные трейдеры, стремящиеся избегать высокой волатильности на новостях и опасных схем мани-менеджмента.
-
Пользователи, предпочитающие наглядный дашборд для мониторинга работы советника.
-
Символ: XAUUSD (Золото).
-
Таймфрейм: M5.
-
Минимальный депозит: $100 (Рекомендуется: $200+ для оптимального масштабирования риска).
-
Тип счета: Standard или Raw Spread.
-
Брокер: IC Markets.
-
VPS: Настоятельно рекомендуется.
-
Для Prop Firm используйте собственные Magic Numbers и комментарии.
Поддержка:
Все обсуждения и поддержка осуществляются через раздел комментариев на странице продукта MQL5 или через личные сообщения на MQL5.com. Это обеспечивает безопасность и прозрачность для покупателей и продавцов.