The Abyss Weaver MT5

La Tejedora de Abismos: Un sistema de rejilla adaptable

Descripción del producto

El Abyss Weaver es un Asesor Experto (EA) diseñado sobre la base de una estrategia flexible de Cuadrícula y Martingala. Su lógica central se basa en la propiedad de reversión media del par de divisas AUDCAD.

El sistema está optimizado exclusivamente para el par AUDCAD.

Mecanismo Operativo

El Abyss Weaver opera como un sistema de comercio totalmente automatizado, desarrollado específicamente para AUDCAD en el marco de tiempo M5. Es adecuado tanto para principiantes como para operadores experimentados que buscan un enfoque de trading controlado.

El sistema combina una estrategia de rejilla estructurada con la lógica de recuperación flexible de Martingala. Inicia secuencias de operaciones basadas en las desviaciones del precio con respecto a la media (reversión a la media) y, a continuación, integra la estrategia de cuadrícula para gestionar y asegurar los beneficios de estas secuencias.

Características principales

1. Construido en AUDCAD Mean Reversion:

Lógica central: El EA explota la tendencia del par AUDCAD a revertir a su media. La rejilla está posicionada para capturar los retrocesos cuando el precio se aleja, asegurando que las operaciones de la rejilla se construyen sobre un principio claro de mercado.

2. 2. Parrilla Flexible y Martingala Adaptativa:

El algoritmo se ajusta automáticamente a la volatilidad, expandiendo o contrayendo su rejilla para mantener el equilibrio y la eficiencia. Este comportamiento permite a The Abyss Weaver operar de forma proactiva a la vez que mitiga riesgos innecesarios.

3. 3. Gestión disciplinada del riesgo:

The Abyss Weaver permite a los operadores utilizar la estrategia Martingale de forma controlada a través de una gestión eficaz del riesgo y del Drawdown (DD), proporcionando una protección crucial del capital durante los cambios significativos del mercado.

Recomendaciones Técnicas

Para que The Abyss Weaver funcione eficazmente y controle bien el riesgo, recomiendo seguir los siguientes parámetros:

Categoría Recomendación Par de divisas AUDCAD Marco temporal M5 - M15 Depósito Mínimo $300 (Recomendado $1,000 o más) Tipo de cuenta ECN, Raw (Para el spread más bajo) Apalancamiento 1:100 Cuenta Cobertura

Directrices operativas

1. Cómo hacer Backtest:

Puede utilizar cualquier calidad de modelado para backtesting, incluyendo Every Tick, Every Tick basado en ticks reales, o 1 Minute OHLC.

Para mayor eficiencia y velocidad del backtest, se recomienda utilizar el Modelado OHLC de 1 Minuto. Recuerde desactivar el Panel de Información en los ajustes de entrada del EA. La lógica de negociación y los cálculos sólo se procesan al cierre de la vela, lo que significa que este método produce una alta eficiencia sin comprometer la precisión.

2. ¿Por qué el EA no realiza operaciones todos los días?

El AE emplea múltiples filtros para restringir la entrada de operaciones durante periodos desfavorables para la estrategia de reversión a la media (por ejemplo, alta volatilidad, días/sesiones específicos o poco movimiento del mercado). Esta es una característica de su disciplina y lógica de gestión de riesgos.

3. ¿Cómo funciona el filtro de noticias?

El EA identifica los eventos de noticias mediante la búsqueda de la unidad monetaria y palabras clave específicas dentro del Calendario Económico MQL5. No abrirá nuevas operaciones durante el periodo de publicación de noticias. Una vez que el período de noticias ha pasado, el EA reanuda su funcionamiento normal.

Aviso de Riesgo

Operar implica un riesgo sustancial. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Pruebe en demo antes de operar en vivo.