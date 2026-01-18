AKIRA - Akıllı Otomatik İşlem Sistemi



AKIRA, temel olarak M5 (5 dakikalık) zaman diliminde çalışan ve XAUUSD (Altın) paritesinde scalping stratejisi uygulamak için tasarlanmış kapsamlı bir otomatik Uzman Danışman'dır (EA). Bu EA, gelişmiş bir Kırılım (Breakout) mantığını çok katmanlı risk yönetimi ve akıllı piyasa filtreleriyle birleştirir. Disiplinli ve kısa vadeli bir ticaret yaklaşımını otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir ve özellikle Prop Firm sınavlarına katılanlar için son derece kullanışlıdır.

Canlı Sinyal:

Varsayılan Canlı Sinyal Ayarları: https://www.mql5.com/en/signals/2349927 Satın aldıktan sonra, her bir giriş parametresini açıklayan kullanım kılavuzunu almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Satın aldıktan sonra, her bir giriş parametresini açıklayan kullanım kılavuzunu almak için lütfen bana özel mesaj gönderin.

Otomatik Kırılım Stratejisi: Fiyat yapısına dayalı ana kırılım noktalarını otomatik olarak tanımlar ve hesaplanmış giriş, kâr al (TP) ve zarar durdur (SL) seviyeleriyle işlem açar.

Güvenli ve Şeffaf Mantık: Bu sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli para yönetimi yöntemlerini kullanmaz. Her pozisyon, emrin açıldığı andan itibaren sabit bir Zarar Durdur (SL) ile korunur.

Akıllı Risk ve Para Yönetimi: Esnek lot hesaplama yöntemleri sunar (Sabit Lot, Bakiye tabanlı, Risk yüzdesi tabanlı). Kârı korumak ve zararı sınırlamak için yerleşik Başa Baş (Break-even) ve Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) mekanizmalarına sahiptir.

Entegre Prop Firm Kuralları: FTMO, The5ers ve OANDA gibi firmaların günlük maksimum zarar (Daily Drawdown) ve kâr hedefi izleme dahil yaygın kurallarını otomatik olarak destekleyerek gereksinimlere zahmetsizce uymanıza yardımcı olur.

Haber ve Zaman Filtreleri: Önemli haber etkinliklerinden (Yüksek Etki) önce işlemleri otomatik olarak durdurur ve yalnızca belirlediğiniz işlem seanslarında çalışarak anormal oynaklıktan kaçınmanıza yardımcı olur.

Görsel Bilgi Paneli: Kapsamlı performans metriklerini, hesap durumunu, yaklaşan haberleri ve kâr geçmişi grafiğini doğrudan grafik üzerinde gösterir ve birden fazla tema seçeneği sunar.

Optimizasyon Parametreleri:

EA, stratejiyi ticaret tarzınıza ve risk iştahınıza göre ince ayar yapmanıza olanak tanıyan 50'den fazla özelleştirilebilir parametre ile oluşturulmuştur. Temel parametre grupları şunlardır:

Risk ve lot büyüklüğü yönetimi.

Başa Baş (Break-even) ve Takip Eden Zarar Durdur ayarları.

Giriş mantığı (Geriye dönük bakış süresi, Giriş mesafesi).

Gün ve saate göre işlem seansı filtreleri.

Haber filtresi ayarları (para birimi, etki düzeyi, anahtar kelimeler).

Prop Firm kuralları ve güvenlik kontrolleri.

Disiplinli bir kırılım stratejisini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar.

Otomatik kural uyumuna ihtiyaç duyan Prop Firm sınavı (FTMO, The5ers, vb.) katılımcıları.

Yüksek oynaklıklı haber olaylarından ve tehlikeli para yönetimi planlarından kaçınmak isteyen riskten kaçınan yatırımcılar.

EA performansını izlemek için görsel bir panel tercih eden kullanıcılar.

Sembol: XAUUSD (Altın).

Zaman Dilimi: M5.

Minimum Mevduat: 100$ (Önerilen: Optimum risk ölçeklendirmesi için 200$+).

Hesap Türü: Standart veya Raw Spread.

Aracı Kurum (Broker): IC Markets.

VPS: Şiddetle tavsiye edilir.

Prop Firmaları için kendi "magic" numaralarınızı ve yorumlarınızı kullanın.

Destek:

Tüm ürün tartışmaları ve destek işlemleri, MQL5 ürün sayfasındaki yorumlar bölümü veya MQL5.com üzerindeki özel mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu, hem alıcılar hem de satıcılar için güvenlik ve şeffaf bir iletişim sağlar.