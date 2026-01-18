Akira MT5

AKIRA - Akıllı Otomatik İşlem Sistemi

AKIRA, temel olarak M5 (5 dakikalık) zaman diliminde çalışan ve XAUUSD (Altın) paritesinde scalping stratejisi uygulamak için tasarlanmış kapsamlı bir otomatik Uzman Danışman'dır (EA). Bu EA, gelişmiş bir Kırılım (Breakout) mantığını çok katmanlı risk yönetimi ve akıllı piyasa filtreleriyle birleştirir. Disiplinli ve kısa vadeli bir ticaret yaklaşımını otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir ve özellikle Prop Firm sınavlarına katılanlar için son derece kullanışlıdır.

Canlı Sinyal:

Varsayılan Canlı Sinyal Ayarları: https://www.mql5.com/en/signals/2349927

Satın aldıktan sonra, her bir giriş parametresini açıklayan kullanım kılavuzunu almak için lütfen bana özel mesaj gönderin.
Temel Özellikler:

  • Otomatik Kırılım Stratejisi: Fiyat yapısına dayalı ana kırılım noktalarını otomatik olarak tanımlar ve hesaplanmış giriş, kâr al (TP) ve zarar durdur (SL) seviyeleriyle işlem açar.

  • Güvenli ve Şeffaf Mantık: Bu sistem, grid veya martingale gibi tehlikeli para yönetimi yöntemlerini kullanmaz. Her pozisyon, emrin açıldığı andan itibaren sabit bir Zarar Durdur (SL) ile korunur.

  • Akıllı Risk ve Para Yönetimi: Esnek lot hesaplama yöntemleri sunar (Sabit Lot, Bakiye tabanlı, Risk yüzdesi tabanlı). Kârı korumak ve zararı sınırlamak için yerleşik Başa Baş (Break-even) ve Takip Eden Zarar Durdur (Trailing Stop) mekanizmalarına sahiptir.

  • Entegre Prop Firm Kuralları: FTMO, The5ers ve OANDA gibi firmaların günlük maksimum zarar (Daily Drawdown) ve kâr hedefi izleme dahil yaygın kurallarını otomatik olarak destekleyerek gereksinimlere zahmetsizce uymanıza yardımcı olur.

  • Haber ve Zaman Filtreleri: Önemli haber etkinliklerinden (Yüksek Etki) önce işlemleri otomatik olarak durdurur ve yalnızca belirlediğiniz işlem seanslarında çalışarak anormal oynaklıktan kaçınmanıza yardımcı olur.

  • Görsel Bilgi Paneli: Kapsamlı performans metriklerini, hesap durumunu, yaklaşan haberleri ve kâr geçmişi grafiğini doğrudan grafik üzerinde gösterir ve birden fazla tema seçeneği sunar.

Optimizasyon Parametreleri:

EA, stratejiyi ticaret tarzınıza ve risk iştahınıza göre ince ayar yapmanıza olanak tanıyan 50'den fazla özelleştirilebilir parametre ile oluşturulmuştur. Temel parametre grupları şunlardır:

  • Risk ve lot büyüklüğü yönetimi.

  • Başa Baş (Break-even) ve Takip Eden Zarar Durdur ayarları.

  • Giriş mantığı (Geriye dönük bakış süresi, Giriş mesafesi).

  • Gün ve saate göre işlem seansı filtreleri.

  • Haber filtresi ayarları (para birimi, etki düzeyi, anahtar kelimeler).

  • Prop Firm kuralları ve güvenlik kontrolleri.

Kimler İçin Uygundur?

  • Disiplinli bir kırılım stratejisini otomatikleştirmek isteyen yatırımcılar.

  • Otomatik kural uyumuna ihtiyaç duyan Prop Firm sınavı (FTMO, The5ers, vb.) katılımcıları.

  • Yüksek oynaklıklı haber olaylarından ve tehlikeli para yönetimi planlarından kaçınmak isteyen riskten kaçınan yatırımcılar.

  • EA performansını izlemek için görsel bir panel tercih eden kullanıcılar.

Kurulum ve Öneriler:

  • Sembol: XAUUSD (Altın).

  • Zaman Dilimi: M5.

  • Minimum Mevduat: 100$ (Önerilen: Optimum risk ölçeklendirmesi için 200$+).

  • Hesap Türü: Standart veya Raw Spread.

  • Aracı Kurum (Broker): IC Markets.

  • VPS: Şiddetle tavsiye edilir.

  • Prop Firmaları için kendi "magic" numaralarınızı ve yorumlarınızı kullanın.

Destek:

Tüm ürün tartışmaları ve destek işlemleri, MQL5 ürün sayfasındaki yorumlar bölümü veya MQL5.com üzerindeki özel mesajlar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu, hem alıcılar hem de satıcılar için güvenlik ve şeffaf bir iletişim sağlar.


Önerilen ürünler
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Uzman Danışmanlar
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Uzman Danışmanlar
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Uzman Danışmanlar
Bober Real MT5 is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. This robot was made in 2014 year and did a lot of profitbale trades during this period. So far over 7000% growth on my personal account. There was many updates but 2019 update is the best one. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURGBP, GBPUSD, on the M5 timeframe. Robot doesn't show good results in tester or live account if you run incorrect sets. Set files for Live accounts availible only for cu
Heiken
Andriy Sydoruk
Uzman Danışmanlar
Heiken professional Expert Advisor partially follows the market using i-Heiken_Ashi indicator (see the screenshot). At each i-Heiken_Ashi signal, a position is opened in its direction. Each newly opened position is automatically accompanied by a stop loss, break even, trailing stop and take profit. In order to diversify the funds efficiently, it is recommended using the multicurrency operation mode, at which 10 currencies are selected, while the risk is reduced 10 times. The EA processes errors
DYJ BoS EA
Daying Cao
Uzman Danışmanlar
DYJ BoS EA uses the DYJ BoS indicator as a fundamental strategy to identify changes in market structure trends. Once the upward and downward trend lines break through these UN or DN lines, the corresponding varieties will be automatically opened from the market. Usually, in order to improve the accuracy of closing, it is recommended not to set stop loss and take profit. The end position is usually closed at the next breakthrough point in the same direction, or at the breakthrough point in the o
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Uzman Danışmanlar
Exp-TickSniper -   her para birimi çifti için otomatik parametre seçimi ile yüksek hızlı kene yüzücü. Ticaret parametrelerini otomatik olarak hesaplayacak bir danışman mı hayal ediyorsunuz? Otomatik olarak optimize edildi ve ayarlandı mı? MetaTrader 4 için sistemin tam sürümü:       MetaTrader 4 için   TickSniper   soyucu TickSniper - Tam Açıklama       + DEMO + PDF EA, yaklaşık 10 yıllık EA programlamasında kazanılan deneyime dayalı olarak geliştirilmiştir. EA stratejisi herhangi bir SEMBOL i
Supernatural Li Shao Xia
Dequan Li
Uzman Danışmanlar
On yıldan fazla ticaret deneyiminin bir koleksiyonu işin esenliğinden! İlk olarak, otomatik ticaretinde trend ticareti ulaştırmak çok zor, aynı zamanda bir işaretçi ya da fiyat olup olmadığı soru gibi.Tabii ki bir işaretçiden önce bir fiyat var, yani biz de istediğimiz herhangi bir işaretçi geçmiştir. Martingale ticareti çok ünlü bir ticaret yöntemidir, ama bu yöntem son hesap pozisyonu patlamasına ve sıfır dönüşüne yol a çacak. Bu, şok gerçekleştiğinde su ördeki gibi, fonların kullanımı hızına
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Lux Trade XAU
Viktoriia Liubchak
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
Lux Trade XAU is an automated trading advisor designed for intraday trading on the XAUUSD (gold) pair. It uses technical analysis tools and adaptive logic to operate during periods of high market activity. Key Features: • Developed for XAUUSD The advisor is tailored for trading one of the most volatile instruments — gold paired with the US dollar. • Market Condition Analysis Combines candlestick patterns, support/resistance levels, and technical indicators to evaluate potential setups. • Fully
Unobot EA
Mark Joseph Borromeo Juan
Uzman Danışmanlar
UnoBot EA – Your All-in-One Powerful Trading Solution UnoBot EA is a next-generation automated trading system built for traders who demand consistency, precision, and power . With trend-following intelligence , multi-currency execution , divergence & reversal logic , and harmonic + Fibonacci confluence , UnoBot provides a unique edge in today’s fast-moving markets. Key Features Trend Strategy Core – Trades in sync with the market’s dominant direction, capturing bigger moves with optimized e
FabTradeX GJ
Raffaele Romano
Uzman Danışmanlar
Revolutionize Your Trading Game with FabTradeX: A Decade-Proven Expert Advisor for GBPJPY Mastery! Embark on a new era of trading excellence with FabTradeX, an intricate Expert Advisor meticulously crafted for algorithmic trading on the GBPJPY forex pair. This powerhouse strategy isn't just a game-changer – it's a decade-long market exploit trend that consistently outperforms, rarely stepping into negative territory. The secret? It's not overfitted; FabTradeX draws inspiration directly from t
Gold Crown Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
3 (1)
Uzman Danışmanlar
Gold Crown AI — XAUUSD (H1) için Adaptif Hedging Uzmanı (Expert Advisor) Lansman Teklifi Gold Crown AI’nin lansmanını kutlamak için ilk 50 müşteri için sınırlı süreli bir promosyon sunuyoruz. Erken alıcılar ömür boyu erişim, güncellemeler ve öncelikli destek hakkını indirimli tek seferlik fiyatla elde ederler: İlk 10 alıcı: 300 USD Sonraki 20 alıcı: 450 USD Son 20 alıcı: 600 USD 50 satıştan sonra standart fiyat: 899 USD 50 lisans satıldığında bu kampanya sona erecektir. Ürün Özeti Gold Crown AI
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Uzman Danışmanlar
Description of   Simo : an innovative robot with a unique trading system Simo is a revolutionary trading robot that changes the rules of the game with its unique trading system. Using sentiment analysis and machine learning, Simo takes trading to a new level. This robot can work on any time frame, with any currency pair, and on the server of any broker. Simo uses its own algorithm to make trading decisions. Various approaches to analyzing input data allow the robot to make more informed decis
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Uzman Danışmanlar
"Universal US100 HFT", NASDAQ 100 endeksi (US100) üzerinde işlem yapmak için tasarlanmış yüksek frekanslı bir scalping robotudur. Robot, kâr elde etmek için piyasadaki küçük dalgalanmaları kullanarak kısa vadeli işlemlere odaklanır. Grid veya martingale gibi riskli stratejiler kullanmaz, bu da onu daha güvenli ve piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirir. Temel Özellikler: Yüksek Frekanslı Scalping:   Robot, pozisyonları minimum tutma süresiyle hızlı işlemler yapmak üzere tasarla
Nova DCA Trader
Anita Monus
Uzman Danışmanlar
Nova DCA Trader is an Expert Advisor designed to manage trades using the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy, allowing for controlled position scaling during trending or volatile markets. By averaging into positions at predefined levels, this EA aims to improve entry price and maximize profit potential while managing risk carefully. Unlike reckless grid or martingale systems, Nova DCA Trader employs strict rules for scaling and exit management, ensuring that each additional position aligns with
Sydney MT5
Ruben Octavio Gonzalez Aviles
3.26 (19)
Uzman Danışmanlar
Sydney, GBPUSD ve USDJPY sembolünün gelecekteki piyasa hareketlerini tahmin etmek için geleneksel teknik analizle birlikte Yapay Zekayı kullanan karmaşık ve yeni bir algoritmadır. Bu Uzman Danışman, teknik analiz göstergelerinden elde edilen veriler kullanılarak eğitilen Tekrarlayan Sinir Ağlarını, özellikle de Uzun-Kısa Vadeli Hafıza hücrelerini kullanır. Bu yöntem sayesinde EA, gelecekteki fiyat hareketleri için hangi göstergelerin en alakalı olduğunu öğrenebilir ve bunlara göre hareket edebil
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Uzman Danışmanlar
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Stargogs Price Action EA
Lorenzo Edward Beukes
Uzman Danışmanlar
STARGOGS PRICE ACTION EA ABOUT: This Robot is based on Price Action mostly Trendlines and Support & Restistance. The Robot Also uses 2 Strategies which you can choose from by choosing which one to use (True/False) Strategy 1: One Entry at a time with Fixed TP and SL. Strategy 2: Grid and Matingale. You can also use this EA as a Indicator by Turning Trading off also by using (True/False). You can aslo use Lot multiply on loss if you want or use fixed lotsize. MINIMUM BALANCE: The Minimum Balanc
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Uzman Danışmanlar
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Uzman Danışmanlar
Scalping bot for the gold/dollar pair (XAU/USD) — a powerful and versatile solution for traders, designed to deliver maximum efficiency in a dynamic market. This bot is specifically engineered for scalping: it analyzes price changes and places trades even before significant market movements begin. This allows it to secure advantageous positions early and capitalize on even the smallest market fluctuations. Key Features: Flexibility: Adapts to any market conditions and suits your trading strategy
Breakout Master Strategy
Ivan Isern Puyuelo
Uzman Danışmanlar
Breakout Master Strategy, endekslerde ve Altın gibi emtialarda yükseliş kırılışlarından faydalanan, yalnızca long pozisyonlar içeren, büyük bir dikkatle oluşturulmuş bir Uzman Danışmandır. Kamuya açık Darwinex stratejisi EWLT’nin arkasındaki gerçek motordur — gerçek para, gerçek sonuçlar ve şimdi MetaTrader 5 terminalinizde otomasyon için kullanılabilir. Bu bir grid ya da martingala EA değildir. Fiyat hareketi ve momentum temelli, tutarlılığı, risk kontrolünü ve şeffaf mantığı değer veren trader
Open Season
Philipp Shvetsov
Uzman Danışmanlar
Open Season is a fully automated Expert Adviser that allows 'active' and 'set and forget' traders to trade high probability EURUSD H1 price action breakouts. It detects price action set ups prior to the London Open and trades breakdowns. The EA draws from human psychology to trade high probability shorts Every trade is protected by a stop loss In-built time filter Three position sizing techniques to suit your trading style Two trade management techniques The EA does not use a Martingale system T
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (9)
Uzman Danışmanlar
Venom US30 Scalp – VENOM LABS Tarafından Güçlendirilmiş Hassas US30 Scalping Stratejisi HESABINIZI ASLA PATLATMAYACAK EA SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 Zaman dilimi farklı olan brokerlar için (örneğin Exness), eğer brokeriniz GMT+3 değilse son girdiyi TRUE olarak ayarlayın. Yalnızca  H1 dakikalık zaman dilimini kullanın. ️ Uyarı : Yanlış zaman dilimi veya zaman aralığı ayarları EA'nın hatalı çalışmasına neden olabilir. GİRİŞ FİYATI SADECE 24 SAATLİKTİR – Şimdi kopyanızı
Sasa Xauusd h1 Automated Expert Advisor
Sasa-mihael Miloievici
Uzman Danışmanlar
Sasa XAUUSD H1 — Premium Expert Advisor for Gold Trading Sasa XAUUSD H1 is a fully automated Expert Advisor designed exclusively for the XAUUSD (Gold) market on the H1 timeframe . Built for traders who value long-term stability , controlled risk , and professional performance , the system uses an optimized Long-Only breakout structure , eliminating unnecessary Sell signals and focusing strictly on the statistically stronger bullish direction of Gold. With over 3 years of verified backtesting
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
Uzman Danışmanlar
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Uzman Danışmanlar
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Uzman Danışmanlar
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Golden Voyage
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
Golden Voyage MT5 is an expert advisor for conservative gold trading (XAUUSD), focused on strict risk management and single-position trading. The advisor does not use grids, martingale, averaging, or locking. Trading logic and risk management Single Position Mode Only one trade per symbol can be open at a time. Re-entries and volume increases are not permitted. Fixed risk per trade The stop-loss size is calculated as a percentage of the current balance. The lot size is automatically determined
The Simple Grid Trader
Pei Hoon Ng
Uzman Danışmanlar
This simple grid trading EA will place limit buy orders or buy stop orders with take profit at each step based on the given price range. User will need to enter the following settings: inputUpperRange - This defines the high price. Default is ask + 1000 points. inputLowerRange - This defines the low price.    Default is ask - 1000 points. inputGridLevels - This defines the number of level (or orders) to place within the given range. Default is 10. inputLotSize - This defines the volume. Default
BF Scalper PRO MT5
Lachezar Krastev
5 (2)
Uzman Danışmanlar
CHRISTMAS SALE — LIMITED TIME! Get BF Scalper PRO with a huge –65% discount AND receive Trend Matrix EA as a FREE BONUS ! Special Christmas Price: $157 (Regular Price: $447 — You Save $290!) FREE BONUS: Trend Matrix EA A powerful multi-symbol strategy packed with advanced features, supporting 10 trading pairs — real value: $447! After completing your purchase, simply contact me and I will send you your BONUS EA immediately. Don’t miss this once-a-year opportunity! For Settings, Instructions
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (400)
Uzman Danışmanlar
Merhaba yatırımcılar! Ben   Quantum Queen   , tüm Quantum ekosisteminin gözbebeği ve MQL5 tarihindeki en yüksek puanlı, en çok satan Uzman Danışmanım. 20 ayı aşkın canlı işlem deneyimim sayesinde, tartışmasız XAUUSD Kraliçesi olarak yerimi kazandım. Uzmanlık alanım mı? ALTIN. Misyonum? Tutarlı, kesin ve akıllı işlem sonuçları sunmak — hem de defalarca. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli   fiyat
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.72 (29)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan MT4 (7 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 aydan fazla canlı işlem):  https://www.mql5.com/tr/sinyaller/2340132 MQL5'te Forex EA Ticaret Kanalı:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeye sahip topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI 399$! Bundan sonra fiyat 499$'a yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak iç
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (57)
Uzman Danışmanlar
AOT MT5 - Yeni Nesil Yapay Zeka Çoklu Para Birimi Sistemi Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra, kurulum kılavuzunu ve kurulum talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin: Kaynak Açıklama AOT'nin Ticaret Sıklığını Anlama Bot neden her gün işlem yapmıyor AOT Bot'u Nasıl Kuracaksınız Adım adım kurulum kılavuzu Set files AOT MT5, Yapay Zeka duygu analizi ve Uyarlanabilir Optimizasyon algoritmaları ile ç
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (103)
Uzman Danışmanlar
Quantum King EA — Her Yatırımcı İçin Geliştirilmiş Akıllı Güç IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Özel Lansman Fiyatı Canlı Sinyal:       BURAYA TIKLAYIN MT4 versiyonu :   TIKLAYIN Quantum King kanalı:       Buraya tıklayın ***Quantum King MT5 satın alın ve Quantum StarMan'i ücretsiz edinin!*** Daha fazla bilgi için özelden sorun! İşlemlerinizi hassasiyet ve disiplinle yönetin. Quantum King EA,
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.53 (19)
Uzman Danışmanlar
Cryon X-9000 — Kuantum Analiz Çekirdeğine Sahip Otonom Alım-Satım Sistemi GERÇEK SİNYAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Günümüzde birçok trader, sonuçları manipüle etmek için Expert Advisor’larını cent hesaplarda veya çok küçük bakiyelerde çalıştırıyor. Bu durum aslında kendi sistemlerine güvenmediklerini gösteriyor. Bu sinyal ise 20.000 USD gerçek bir canlı hesapta çalışmaktadır. Bu, gerçek bir sermaye taahhüdünü temsil eder ve cent hesaplarda sıkça görülen yapay performans şişirmele
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (16)
Uzman Danışmanlar
Genel Bakış Golden Hen EA , özellikle XAUUSD için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). Farklı piyasa koşulları ve zaman dilimlerinde (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1) tetiklenen dokuz bağımsız işlem stratejisini birleştirerek çalışır. EA, girişlerini ve filtrelerini otomatik olarak yönetecek şekilde tasarlanmıştır. EA'nın temel mantığı, belirli sinyalleri tanımlamaya odaklanır. Golden Hen EA grid, martingale veya ortalama (averaging) tekniklerini kullanmaz . EA tarafından açılan tüm
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Uzman Danışmanlar
GERÇEK İŞLEM HESABIYLA CANLI SİNYAL:  Varsayılan Ayar:  https://www.mql5.com/tr/signals/2344271 Forex EA İşlem Kanalı MQL5:  Benden en son haberleri almak için MQL5 kanalıma katılın.  MQL5'te 14.000'den fazla üyeden oluşan topluluğum . 10 ADETTEN SADECE 3 ADET KALDI, FİYATI 399 DOLAR! Bundan sonra fiyat 499 dolara yükseltilecek. EA, satın alan tüm müşterilerin haklarını güvence altına almak için sınırlı sayıda satılacak. AI Gold Trading, XAU/USD piyasalarında karmaşık trend takip stratejileri
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal her %10 arttığında, Zenox'un özel kalması ve stratejinin korunması için fiyat artırılacaktır. Nihai fiyat 2.999 ABD doları olacaktır. Canlı Sinyal IC Markets Hesabı, kanıt olarak canlı performansı kendiniz görün! Kullanıcı kılavuzunu indirin (İngilizce) Zenox, trendleri takip eden ve on altı döviz çifti arasında riski dağıtan son teknoloji ürünü bir yapay zeka çoklu parite salınım alım satım robotudur. Yıllar süren özverili geliştirme çalışmaları, güçlü bir alım satım algoritmasıyl
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.81 (36)
Uzman Danışmanlar
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 out of 20 spots remaining — almost sold out. The price will increase soon to $999 . Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview X Fusion AI is an a
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.67 (30)
Uzman Danışmanlar
Önemli Not: Tam şeffaflığı sağlamak için, bu EA'ya bağlı gerçek yatırımcı hesabına erişim sağlıyorum, bu sayede performansını hiçbir manipülasyon olmadan canlı olarak izleyebilirsiniz. Sadece 5 gün içinde tüm başlangıç sermayesi tamamen çekildi ve o zamandan beri EA, orijinal bakiyeye hiçbir maruz kalma olmadan yalnızca kâr fonlarıyla işlem yapmaktadır. Mevcut $199 fiyatı sınırlı bir başlatma teklifidir ve 10 kopya satıldıktan sonra veya bir sonraki güncelleme yayınlandığında artırılacaktır. Şi
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (498)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Doğrulanmış Sinyal:   Buraya
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.64 (11)
Uzman Danışmanlar
Canlı sinyal (gerçek hesap) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Bu EA, MQL5 üzerinde gösterilen doğrulanmış canlı işlem sinyali ile aynı işlem mantığını ve yürütme kurallarını kullanır. Önerilen ve optimize edilmiş ayarlar ile birlikte, güvenilir bir ECN / RAW spread broker kullanıldığında, gerçek işlemlerdeki davranış; canlı sinyalin performansını ve işlem yapısını büyük ölçüde yansıtacaktır. Lütfen broker koşulları, spreadler, işlem yürütme kalitesi v
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Uzman Danışmanlar
Sembol XAUUSD (Altın / ABD Doları) Zaman Aralığı H1-M15 (isteğe bağlı) Tek işlem desteği EVET Minimum Mevduat 500 USD (veya başka bir para biriminde eşdeğeri) Tüm brokerlarla uyumlu EVET (2 veya 3 basamaklı fiyatlandırma, tüm hesap para birimleri, semboller ve GMT zaman dilimi desteklenir) Önceden ayar yapmadan çalışır EVET Makine öğrenimine ilgi duyuyorsanız, kanala abone olun: Abone Ol! Mad Turtle Projesinin Ana Özellikleri: Gerçek Makine Öğrenimi Bu Expert Advisor (EA), herhangi bir GPT si
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Uzman Danışmanlar
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ****5 copies remaining at this price**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies t
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (91)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) WARNING: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişkene k
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Uzman Danışmanlar
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Uzman Danışmanlar
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25+ yıllık deneyimli yazarın, martingale veya ızgaralar olmadan herhangi bir varlık ticareti için profesyonel ticaret danışmanı. Çoğu üst düzey danışman yükselen altınla çalışır. Testlerde harika görünürler... altın yükselirken. Ama trend tükendiğinde ne olacak? Kim mevduatınızı koruyacak? HTTP EA sonsuz büyümeye inanmaz — değişen piyasaya uyum sağlar ve yatırım portföyünüzü genişçe çeşitlendirmek ve mevduatınızı korumak için tasarlanmıştır. Büyüme, düşüş, yan piyasa
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Uzman Danışmanlar
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
5 (1)
Uzman Danışmanlar
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Uzman Danışmanlar
Vortex Turbo — “Fırtınayı kontrol et, girdabı yönet” Vortex Turbo, akıllı ticarette bir sonraki evrimsel aşamayı temsil ediyor; en son yapay zeka mimarisini, uyarlanabilir piyasa mantığını ve hassas risk kontrolünü birleştiren benzersiz bir gelişme. Kanıtlanmış algoritmik prensipler üzerine kurulu olan bu sistem, birden fazla stratejiyi yeni bir tahmin zekası seviyesiyle desteklenen birleşik, yüksek hızlı bir ekosisteme entegre ediyor. Altın (XAUUSD(GOLD)) için scalping uzmanı olarak tasarlana
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Uzman Danışmanlar
Cheat Engine, web tabanlı API aracılığıyla küresel forex duyarlılığına göre kararlar alabilen orta seviye bir altın scalping sistemidir. Cheat Engine canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacaktır. Sınırlı süreli fiyat 199  USD Sadece tek girişli işlemler. Grid veya martingale asla kullanılmaz. Günlük volatiliteye uyum sağlayan akıllı takip eden stop çıkışları Küresel forex duyarlılığı, toplam hesap değeri 1 milyar USD’yi aşan yüz binlerce yatırımcının pozisyonlarının ölçümüdür. Che
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Uzman Danışmanlar
ÖNEMLİ   : Bu paket yalnızca çok sınırlı sayıda kopya için geçerli fiyattan satılacaktır.    Fiyat çok hızlı bir şekilde 1499$'a çıkacak    +100 Strateji dahil   ve daha fazlası geliyor! BONUS   : 999$ ve üzeri fiyata -->   diğer 5    EA'mı ücretsiz seçin!  TÜM AYAR DOSYALARI TAM KURULUM VE OPTİMİZASYON KILAVUZU VİDEO REHBERİ CANLI SİNYALLER İNCELEME (3. taraf) ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM'e hoş geldiniz! Sekiz yıl boyunca titizlikle geliştirilen, gelişmiş ve tescilli bir Uzman Danışman (EA) olan
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Uzman Danışmanlar
XAUUSD için Hibrit Ticaret Stratejisi – Haber Duyarlılığı & Emir Defteri Dengesizliği Kombinasyonu Bu strateji, nadiren kullanılan ancak son derece etkili iki ticaret yaklaşımını birleştirerek yalnızca XAUUSD (altın) için 30 dakikalık grafik te kullanılmak üzere geliştirilmiş hibrit bir sistem sunar. Geleneksel uzman danışmanlar genellikle sabit tanımlı göstergelere veya basit teknik yapılara dayanırken, bu sistem güncel verileri ve bağlama dayalı analizleri karar verme sürecine entegre eden akı
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Uzman Danışmanlar
Kuantum Baron EA Petrolün kara altın olarak adlandırılmasının bir nedeni var ve artık Quantum Baron EA ile ona eşsiz bir hassasiyet ve güvenle erişebilirsiniz. M30 grafiğinde XTIUSD'nin (Ham Petrol) yüksek oktanlı dünyasına hakim olmak için tasarlanan Quantum Baron, seviye atlamanız ve seçkin bir hassasiyetle işlem yapmanız için en önemli silahınızdır. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. İndirimli    
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Uzman Danışmanlar
Autorithm AI Teknik Açıklama AUTORITHM, MetaTrader 5 için tasarlanmış, kapsamlı piyasa analizi amacıyla 10 özel yapay zeka katmanı uygulayan gelişmiş bir yapay zeka destekli alım‐satım sistemidir. Expert Advisor, piyasa verilerini işlemek, alım‐satım fırsatlarını belirlemek ve akıllı risk yönetim protokolleriyle işlemleri yürütmek için uyum içinde çalışan sofistike yapay zeka algoritmalarını kullanır. [guide line]       [SET FILES] Temel Özellikler Sistem, piyasa koşullarını analiz etmek ve işl
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Uzman Danışmanlar
PROP FIRM READY!  LANSMAN PROMOSYONU: MEVCUT FİYATTAN ÇOK SINIRLI SAYIDA KOPYA MEVCUTTUR! Son fiyat: 990$ 349$'dan başlayan fiyatlarla: 1 EA'yı ücretsiz seçin! (en fazla 2 ticari hesap numarası için) En İyi Kombo Fırsatı     ->     buraya tıklayın KAMU GRUBUNA KATILIN:   Buraya tıklayın   LIVE RESULTS BAĞIMSIZ İNCELEME "ORB Master"a Hoş Geldiniz   :   Açılış Aralığı Çıkışlarında Avantajınız Açılış Aralığı Kopuş (ORB) stratejisinin gücünü, modern yatırımcılar için tasarlanmış, gelişmiş ve yü
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Uzman Danışmanlar
Sahne malzemeleri firması hazır! Kısa vadeli hesap alım satımı veya hızlı kar elde etme amacıyla tasarlanmamıştır. Martingale yok / Izgara yok / Yapay zeka yok Uzun vadeli istikrara odaklanan yatırımcılar için tasarlanmıştır. Canlı Sonuçlar:   Canlı Sinyal   |   Ana Portföy   |   FTMO Sonuçları     |    Herkese Açık Topluluk Lansman fiyatı: 249$, Sonraki fiyat: 349$ (Sadece 6 adet kaldı) Gold Atlas nedir? Gold Atlas, altın (XAUUSD) için profesyonel bir otomatik işlem sistemidir. Hem gün içi ha
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Uzman Danışmanlar
Uzun Vadeli Büyüme. Tutarlılık. Dayanıklılık. Pivot Killer EA , hızlı kazançlar elde etmek için tasarlanmış bir sistem değildir — bu, hesabınızı uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde büyütmek için oluşturulmuş profesyonel bir ticaret algoritmasıdır . Yalnızca XAUUSD (ALTIN) için geliştirilmiş olan Pivot Killer, yıllar süren araştırma, test ve disiplinli geliştirme çalışmalarının bir sonucudur. Basit bir felsefeye sahiptir: tutarlılık şansı yener . Bu sistem, farklı piyasa döngülerinde, volatili
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Uzman Danışmanlar
The Techno Deity — XAUUSD Dijital Hakimiyet Promosyon: Cryon X-9000 danışmanını hediye olarak alabilirsiniz. Detaylar için doğrudan benimle iletişime geçin. The Techno Deity, altın piyasasındaki yapısal düzeni hedefleyen yüksek teknolojili bir ticaret sistemidir. Kurumsal ilgi bölgelerini tespit ederek hassas girişler sağlar. Avantajlar Likidite Zekası: Gizli emir topluluklarını tarar. Sinirsel Trend Filtresi: Gürültüyü ve sahte hareketleri eler. Sıfır Izgara: Martingale veya ızgara kullanmaz. "
Yazarın diğer ürünleri
The Abyss Weaver MT5
Tam Tran Van
Uzman Danışmanlar
The Abyss Weaver EA – Adaptive AUDCAD Mean Reversion System 1. System Philosophy The Abyss Weaver is an advanced automated trading system designed specifically for the AUDCAD currency pair. The EA's core logic is built upon the Mean Reversion characteristics of AUDCAD, utilizing a sophisticated grid-based framework to capitalize on price deviations from the statistical mean. 2. Operational Mechanism Operating exclusively on the M5 or M15 timeframe , the EA identifies high-probability entry poin
FREE
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt