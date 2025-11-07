Gold Crown Pro

3

Gold Crown Pro - Asesor Experto de Cobertura Adaptativa para XAUUSD (H1)

Descripción del producto

Gold Crown Pro es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio XAUUSD en el marco de tiempo H1. Combina un mecanismo de cobertura adaptable, ejecución de órdenes sensible a la volatilidad y reglas predefinidas de gestión de riesgos. El sistema funciona de forma totalmente automática y no utiliza martingala ni escalado de posiciones de rejilla.

El EA ofrece tres perfiles operativos para que los usuarios puedan seleccionar el comportamiento de riesgo que mejor se adapte a sus propias preferencias:

  • Configuración 1 - lote fijo 0,01, con parámetros orientados a una curva de renta variable más suave y una exposición media más baja.

  • Configuración 2 - lote fijo 0,02, para una mayor actividad comercial manteniendo los mismos porcentajes de riesgo relativo.

  • Configuración 3 - modo de riesgo dinámico, en el que el tamaño de la posición se calcula como porcentaje del margen disponible según los parámetros definidos por el usuario.

Características principales

  • Símbolo y marco temporal: XAUUSD, H1.

  • Lógica de cobertura adaptativa basada en las condiciones de paso de precio.

  • Sin martingala, sin negociación en cuadrícula y sin incrementos incontrolados de los lotes.

  • Reglas integradas de gestión monetaria y de riesgos con lógica de toma de beneficios y stop-loss.

  • Diseñado para trabajar con brokers ECN/STP y entornos VPS de baja latencia.

Información de backtest (sólo simulación histórica)

Las siguientes cifras se han obtenido a partir de pruebas históricas utilizando datos reales y diferenciales variables. Se facilitan únicamente a título informativo y no representan ni implican un rendimiento futuro.

  • Configuración 2 (lote 0,02), depósito inicial de 500 USD: beneficio neto de aproximadamente 6 600,19 USD, operaciones ganadoras de aproximadamente el 81 %, factor de recuperación de aproximadamente 4,89, reducción máxima del capital de aproximadamente el 35,72 %.

  • Configuración 1 (lote 0,01), depósito inicial 1 000 USD: beneficio neto de unos 2 688,70 USD, operaciones ganadoras en torno al 80 %, factor de recuperación de unos 3,90, reducción máxima del capital de unos 30,48 %.

  • Configuración 3 (riesgo dinámico), depósito inicial de 5 000 USD: beneficio neto de unos 2 922,03 USD, operaciones ganadoras en torno al 73 %, factor de recuperación de unos 3,26, reducción máxima del capital de unos 11,44 % (alrededor de 896,95 USD).

Pautas de uso

  • Símbolo y marco temporal recomendados: XAUUSD, gráfico H1.

  • Depósito recomendado: a partir de 1 000 USD, en función de la configuración elegida y de la tolerancia al riesgo del usuario.

  • Apalancamiento recomendado: a partir de 1:500 o el proporcionado por el broker.

  • Es aconsejable utilizar un VPS con baja latencia hacia el servidor de trading.

  • Para las pruebas, utilice datos de ticks reales con spreads variables para obtener resultados históricos realistas.

Descargo de responsabilidad

Gold Crown Pro es una herramienta de trading profesional para XAUUSD (H1). Todas las estadísticas y parámetros mostrados en la descripción se basan en pruebas históricas o pruebas a futuro en cuentas demo o reales bajo condiciones específicas. No garantizan ni prometen ningún beneficio o resultado futuro. Operar en los mercados financieros implica riesgos, incluida la posible pérdida de la totalidad del depósito. Los usuarios deben evaluar cuidadosamente su propia tolerancia al riesgo y probar el EA en una cuenta demo antes de utilizarlo en operaciones reales.

Doncorleone66
19
Doncorleone66 2025.11.20 11:20 
 

To be honest, the price of this expert advisor does not reflect its actual performance. First, it does not operate effectively with small account balances. Second, for traders who rely on stop-loss strategies, it can be extremely frustrating. It is considered “normal” for the system to hold a position through a 500-pip drawdown just to secure a 10-pip profit, which is very difficult to manage and work with.

Thank you for your detailed clarification, and I fully respect the effort and transparency you provide regarding how the EA operates. I understand that nothing is hidden and that the system is designed to work based on documented behavior. However, on XAUUSD specifically, this type of strategy can be extremely challenging in real trading conditions.

Gold is known for sudden, aggressive movements that can happen within seconds, and being forced to protect a 10-pip target while holding floating drawdowns that may exceed 20% or more of the account is not what most traders are looking for. Even if this is part of the mathematical strategy, the psychological and financial pressure on the account becomes very high, especially for traders who prefer structured risk control.

My feedback is not about the EA being unclear, but rather that this style of drawdown-based cycling may not be practical for many gold traders who prioritize consistency, risk-defined trading, and protection against sudden spikes common in XAUUSD markets.

I appreciate the work behind the EA, but I believe the risk-to-reward dynamic may not align with what many traders expect when trading gold.

Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
509
Respuesta del desarrollador Hassan Abdullah Hassan Al Balushi 2025.11.20 18:48
Thank you for your follow-up message. I completely understand that each trader has their own style and expectations, especially when trading a volatile instrument like XAUUSD.
However, I want to clarify one important point for future users: Gold Crown Pro has not exceeded the maximum drawdown shown in the backtests.
The real-market behavior is fully consistent with the historical stress tests — both in terms of drawdown range and profit cycles.
This confirms that the EA is functioning exactly as designed. The strategy is intentionally built as a cycle-based engine, where temporary floating drawdown is part of the process of capturing gold’s volatility waves.
This is a common professional approach for gold trading systems that aim for: stable long-term performance controlled cycle management protection against sudden XAUUSD spikes Your experience reflects a mismatch between the strategy’s design and your personal trading preferences, not an issue with the EA itself.
Many users running the EA with the recommended capital and default settings are getting consistent results that align precisely with the published backtests. I always appreciate feedback, and I’m happy to assist any trader in choosing the setup that fits their risk profile and account size.
Respuesta al comentario