Double Shooting Star pattern mq

Indicador Crypto_Forex "Patrón de Doble Estrella Fugaz" para MT4, sin repintado ni retraso.





- El indicador "Patrón de Doble Estrella Fugaz" es muy potente para operar con Price Action.

- El indicador detecta patrones poco comunes pero eficientes: Doble Estrella Fugaz bajista en el gráfico.

- Patrón de Doble Estrella Fugaz bajista: Señal de flecha roja en el gráfico (ver imágenes).

- Incluye alertas integradas para PC y móvil.

- El indicador "Patrón de Doble Estrella Fugaz" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.