Double Shooting Star pattern mq
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Padrão Estrela Cadente Dupla" para MT4, sem repintura, sem atraso.
- O indicador "Padrão Estrela Cadente Dupla" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.
- O indicador detecta um padrão raro, mas eficiente: Estrela Cadente Dupla de baixa no gráfico:
- Padrão Estrela Cadente Dupla de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).
- Possui alertas integrados para PC e dispositivos móveis.
- O indicador "Padrão Estrela Cadente Dupla" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.