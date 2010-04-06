Double Shooting Star pattern mq

Indicador Crypto_Forex "Padrão Estrela Cadente Dupla" para MT4, sem repintura, sem atraso.





- O indicador "Padrão Estrela Cadente Dupla" é um indicador muito poderoso para negociação de Price Action.

- O indicador detecta um padrão raro, mas eficiente: Estrela Cadente Dupla de baixa no gráfico:

- Padrão Estrela Cadente Dupla de baixa - Sinal de seta vermelha no gráfico (veja as imagens).

- Possui alertas integrados para PC e dispositivos móveis.

- O indicador "Padrão Estrela Cadente Dupla" é excelente para combinar com níveis de suporte/resistência.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.