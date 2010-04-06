Double Shooting Star pattern mq
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Двойная падающая звезда" для MT4, без перерисовки и задержек.
- Индикатор "Двойная падающая звезда" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт редкую, но эффективную модель: медвежью "Двойную падающую звезду" на графике:
- Медвежья "Двойная падающая звезда" - Сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- Имеет встроенные оповещения для ПК и мобильных устройств.
- Индикатор "Двойная падающая звезда" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.