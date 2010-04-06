Double Shooting Star pattern mq

Indicateur Crypto_Forex « Double Étoile Filante » pour MT4, sans refonte, sans délai.





- L'indicateur « Double Étoile Filante » est très performant pour le trading Price Action.

- L'indicateur détecte des figures rares mais efficaces : Double Étoile Filante baissière sur le graphique.

- Double Étoile Filante baissière - Signal de flèche rouge sur le graphique (voir images).

- Alertes PC et mobile intégrées.

- L'indicateur « Double Étoile Filante » est idéal pour combiner les niveaux de support et de résistance.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.