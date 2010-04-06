Double Shooting Star pattern mq
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 1.5
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Pattern Doppia Stella Cadente" per MT4, senza ridisegnare, senza ritardi.
- L'indicatore "Pattern Doppia Stella Cadente" è un indicatore molto potente per il trading di Price Action.
- L'indicatore rileva un pattern raro ma efficace: Doppia Stella Cadente ribassista sul grafico:
- Pattern Doppia Stella Cadente ribassista - Segnale di freccia rossa sul grafico (vedi immagini).
- Dispone di avvisi integrati per PC e dispositivi mobili.
- L'indicatore "Pattern Doppia Stella Cadente" è eccellente da combinare con i livelli di supporto/resistenza.
