Double Shooting Star pattern mq
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.5
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "더블 슈팅 스타 패턴", 리페인트 및 지연 없음.
- "더블 슈팅 스타 패턴" 지표는 가격 변동 거래에 매우 강력한 지표입니다.
- 이 지표는 드물지만 효과적인 패턴, 즉 차트에서 하락세 더블 슈팅 스타를 감지합니다.
- 하락세 더블 슈팅 스타 패턴 - 차트에서 빨간색 화살표 신호(그림 참조).
- PC 및 모바일 알림 기능이 내장되어 있습니다.
- "더블 슈팅 스타 패턴" 지표는 지지/저항선과 함께 사용하기에 매우 좋습니다.
이 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 상품입니다.