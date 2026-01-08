RRR with Last Order for MT5
- Indicadores
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Indicador Risk-Reward Ratio with Last Order para MetaTrader 5
El indicador de relación riesgo-recompensa con última orden (RRO ) es una práctica utilidad de trading desarrollada para los usuarios de la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este indicador permite a los operadores evaluar con precisión la relación riesgo-recompensa de su operación más reciente midiendo la distancia entre los niveles de precio de entrada, stop loss y take profit.
Una vez calculada, la relación riesgo-recompensa se muestra claramente en la esquina superior izquierda del gráfico, lo que permite a los operadores evaluar rápidamente la viabilidad de la operación sin cálculos manuales.
Visión general del indicador RRO
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
Gestión de capital, Herramienta de negociación, Gestión de riesgos
|
Plataforma
|
MetaTrader 5
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de indicador
|
Entrada y Salida
|
Marco temporal
|
Multi-marco de tiempo
|
Estilo de negociación
|
Compatible con todas las estrategias de negociación
|
Mercados
|
Divisas, Materias Primas, Índices
Ejemplo de operación de compra
En un gráfico de 1 minuto del par de divisas NZD/CHF, se ejecuta una orden de compra en 0,52076, con un stop loss en 0,52036 y un take profit en 0,52167. El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order calcula instantáneamente y muestra una relación riesgo-recompensa de 1:2,28 en la esquina superior izquierda del gráfico, lo que ayuda a los operadores a evaluar el potencial de la operación antes de que se produzca el movimiento del precio.
Ejemplo de Operación de Venta
En el gráfico de Bitcoin de 5 minutos, se abre una posición de venta en 54.885,33, con un stop loss en 54.988,59 y un take profit en 54.663,32. El indicador RRO analiza estos niveles y muestra una relación riesgo-recompensa de 1:2,15, lo que permite a los operadores evaluar inmediatamente el rendimiento esperado de la operación.
Ajustes de personalización del indicador
Ajustes de visualización
- Selección de tema: Ajuste el estilo visual general del indicador
- Ajustes de visualización de órdenes: Configure cómo se muestran los datos de las operaciones
Opciones de filtrado de operaciones
- Filtro de número mágico: Activar o desactivar el filtrado basado en un identificador único de operación
- Valor de número mágico: Aplicar cálculos sólo a las operaciones con un número mágico específico
- Filtro de comentarios: Activar o desactivar el filtrado de comentarios de operaciones
- Valor del comentario: Incluir sólo las operaciones que contengan un comentario definido
Ajustes de Caja
- Posición del recuadro: Elija dónde aparece el panel de información en el gráfico
- Coordenadas X / Y: Ajuste la posición exacta en píxeles
- Dimensiones del recuadro: Ajuste la anchura y la altura
- Personalización de la fuente: Modifique el tipo de fuente, el tamaño y el color del texto
- Colores de fondo y borde: Personalizar la apariencia del panel de visualización
- Estratificación de cuadros: Coloque el recuadro en primer o segundo plano del gráfico
Conclusión
El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO) para MT5 es una herramienta fiable para los operadores que deseen reforzar su enfoque de gestión de riesgos. Con cálculos en tiempo real y una amplia personalización visual, que incluye temas claros y oscuros, este indicador ofrece precisión y facilidad de uso.
Al incorporar el indicador RRO a su rutina de negociación, los operadores pueden tomar decisiones más informadas, mejorar la evaluación de las operaciones y mantener una disciplina coherente de riesgo-recompensa.