RRR with Last Order for MT5

Indicador Risk-Reward Ratio with Last Order para MetaTrader 5

El indicador de relación riesgo-recompensa con última orden (RRO ) es una práctica utilidad de trading desarrollada para los usuarios de la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Este indicador permite a los operadores evaluar con precisión la relación riesgo-recompensa de su operación más reciente midiendo la distancia entre los niveles de precio de entrada, stop loss y take profit.

Una vez calculada, la relación riesgo-recompensa se muestra claramente en la esquina superior izquierda del gráfico, lo que permite a los operadores evaluar rápidamente la viabilidad de la operación sin cálculos manuales.

Visión general del indicador RRO

Característica Descripción Categoría Gestión de capital, Herramienta de negociación, Gestión de riesgos Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Principiante Tipo de indicador Entrada y Salida Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación Compatible con todas las estrategias de negociación Mercados Divisas, Materias Primas, Índices

Ejemplo de operación de compra

En un gráfico de 1 minuto del par de divisas NZD/CHF, se ejecuta una orden de compra en 0,52076, con un stop loss en 0,52036 y un take profit en 0,52167. El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order calcula instantáneamente y muestra una relación riesgo-recompensa de 1:2,28 en la esquina superior izquierda del gráfico, lo que ayuda a los operadores a evaluar el potencial de la operación antes de que se produzca el movimiento del precio.

Ejemplo de Operación de Venta

En el gráfico de Bitcoin de 5 minutos, se abre una posición de venta en 54.885,33, con un stop loss en 54.988,59 y un take profit en 54.663,32. El indicador RRO analiza estos niveles y muestra una relación riesgo-recompensa de 1:2,15, lo que permite a los operadores evaluar inmediatamente el rendimiento esperado de la operación.

Ajustes de personalización del indicador

Ajustes de visualización

Selección de tema : Ajuste el estilo visual general del indicador

Ajustes de visualización de órdenes : Configure cómo se muestran los datos de las operaciones

Opciones de filtrado de operaciones

Filtro de número mágico : Activar o desactivar el filtrado basado en un identificador único de operación

Valor de número mágico : Aplicar cálculos sólo a las operaciones con un número mágico específico

Filtro de comentarios : Activar o desactivar el filtrado de comentarios de operaciones

Valor del comentario : Incluir sólo las operaciones que contengan un comentario definido

Ajustes de Caja

Posición del recuadro : Elija dónde aparece el panel de información en el gráfico

Coordenadas X / Y : Ajuste la posición exacta en píxeles

Dimensiones del recuadro : Ajuste la anchura y la altura

Personalización de la fuente : Modifique el tipo de fuente, el tamaño y el color del texto

Colores de fondo y borde : Personalizar la apariencia del panel de visualización

Estratificación de cuadros : Coloque el recuadro en primer o segundo plano del gráfico

Conclusión



El indicador Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO) para MT5 es una herramienta fiable para los operadores que deseen reforzar su enfoque de gestión de riesgos. Con cálculos en tiempo real y una amplia personalización visual, que incluye temas claros y oscuros, este indicador ofrece precisión y facilidad de uso.

Al incorporar el indicador RRO a su rutina de negociación, los operadores pueden tomar decisiones más informadas, mejorar la evaluación de las operaciones y mantener una disciplina coherente de riesgo-recompensa.