Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4

Copiador de Operaciones Local Rápido Experto MT4 Multi TF Único

El Experto Copiador Rápido de Operaciones Locales es una herramienta robusta y eficiente diseñada para replicar instantáneamente operaciones a través de múltiples cuentas MetaTrader 4. Equipado con un completo panel de control flotante, agiliza la sincronización y permite la ejecución de operaciones en tiempo real entre los terminales conectados.

Con esta utilidad, los usuarios pueden duplicar con precisión las entradas de operaciones, los niveles de stop loss y take profit, y los parámetros generales de las operaciones de una cuenta a otra con facilidad y precisión.

Especificaciones - Fast Local Trade Copier Expert

A continuación se ofrece un breve resumen de las principales funciones y características técnicas:

Categoría

Utilidad de negociación

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Usuarios experimentados

Tipo de Experto

Ejecución de Operaciones - Cierre de Operaciones

Marco temporal

Soporte Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Alta Frecuencia - Scalping - Day Trading - Swing Trading

Mercado

Compatible con todos los mercados financieros

Visión general de Fast Local Trade Copier Expert

Para vincular dos cuentas, configure el primer terminal como Maestro y el segundo como Esclavo. El terminal Esclavo puede configurarse para seguir una o más cuentas Maestras introduciendo sus IDs o direcciones únicas. Cualquier acción realizada en la cuenta principal -incluyendo la apertura de operaciones, ajuste de Stop Loss o Take Profit- se refleja automáticamente en el terminal esclavo con una alineación precisa.

Ejemplo de orden de compra

En el gráfico GBP/USD H1, se ejecuta una posición de compra en la cuenta Maestra, junto con sus niveles predefinidos de SL y TP. Estos parámetros exactos se copian instantáneamente en la cuenta Esclavo, garantizando una sincronización perfecta entre ambos terminales.

Ejemplo de orden de venta

En un gráfico BTC M30, una operación de venta iniciada en la cuenta principal se envía inmediatamente a la cuenta secundaria. Todos los valores de Stop Loss y Take Profit asociados se transfieren con precisión para mantener una gestión coherente de las operaciones.

Opciones de Configuración para el Copiador Single & Multi Time Frame

El Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT4 proporciona varias configuraciones ajustables accesibles a través de su panel de control flotante:

Selección de Modo

  • Maestro: Establece la cuenta como origen de la operación
  • Esclavo: Configura la cuenta para recibir las operaciones copiadas

Ajustes Maestro

  • Días de Negociación: Selecciona los días de negociación activos
  • Modo Un Gráfico: Copiar señales de un solo gráfico
  • Modo Todos los Gráficos: Capturar operaciones de todos los gráficos
  • Sincronización con Market Watch: Alineación automática de instrumentos con Market Watch
  • Transferencia SL/TP: Transfiera y aplique niveles de Stop Loss/Take Profit

Configuración Esclavo

  • Master 1 ID: Añade la cuenta Master principal
  • Master 2 ID: Cuenta principal secundaria opcional
  • Herramienta de asignación de símbolos: Ajuste los nombres de los símbolos cuando los instrumentos difieran entre corredores

Resumen

 Fast Local Trade Copier Single Multi TF Expert MT4 es una herramienta potente y adaptable para los operadores que gestionan varias cuentas. Reduce los errores manuales, es compatible con los entornos MT4 y MT5, y proporciona ajustes personalizables que se adaptan a diversas estrategias de negociación.

Este Asesor Experto es particularmente valioso para las empresas de utilería, administradores de dinero, y los comerciantes que utilizan el comercio espejo o sistemas de ejecución multi-cuenta.

