Prop Draw Down Protector Expert MT4

Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4

El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas.

Con siete módulos de configuración dedicados, el EA refuerza la disciplina psicológica aplicando límites basados en reglas y emitiendo alertas oportunas. Esta estructura ayuda a los operadores a mantenerse alineados con sus objetivos estratégicos y evitar la toma de decisiones emocionales.

Visión general técnica

Categoría Supervisión del capital - Gobierno de las operaciones - Herramienta de utilidad Plataforma MetaTrader 4 Nivel de conocimientos Avanzado Tipo de función Control de Capital y Exposición Plazos Todos los plazos admitidos Estilo de negociación Intradía - Scalping - Corto plazo Mercados Divisas - Acciones - Índices

Principales características

El EA integra un completo conjunto de controles, entre los que se incluyen:

Restricciones de volumen y exposición

Ventanas de negociación basadas en el tiempo

Tres modos SL/TP configurables

Filtrado de símbolos negociables

Estadísticas de rendimiento en el gráfico

Protección contra riesgos basada en noticias en tiempo real

Al promover la ejecución estructurada y el cumplimiento estricto de las normas predefinidas, el AE mejora el control emocional, favorece la coherencia de las rutinas y alinea el comportamiento de las operaciones con las normas institucionales. Cuando se utiliza con eficacia, puede mejorar significativamente la consistencia y la rentabilidad a largo plazo.





Activación de licencia



Se requiere una licencia válida para operar el EA Prop Drawdown Protector en MT4. Los traders pueden obtener un código de activación o solicitar una licencia gratuita a través de los canales de soporte de chat en vivo, Telegram o WhatsApp del sitio web.

Pestaña Volumen



El módulo de Volumen proporciona un control completo sobre el tamaño de las operaciones y la frecuencia de ejecución. Los operadores pueden establecer límites en el tamaño de las operaciones, el volumen diario/semanal y las rachas de rendimiento para imponer una gestión disciplinada del capital.

Entradas configurables:

Tamaño máximo de operación

Volumen máximo diario

Operaciones máximas por día

Límite de pérdidas consecutivas diarias

Límite de ganancias consecutivas diarias

Límite de volumen semanal

Límite semanal de operaciones

Límite de rachas de pérdidas semanales

Racha de ganancias semanal

Pestaña Hora



Esta pestaña permite a los operadores restringir la actividad comercial a periodos de tiempo específicos, ayudando a evitar horas de alto riesgo o no estratégicas.

Ajustes disponibles:

Hora de inicio/fin de sesión

Filtros de días individuales (lunes a domingo) para una programación personalizada

Pestaña de pérdidas y ganancias

Los operadores pueden definir criterios de ganancias/pérdidas máximas diarias y semanales en porcentajes, pips o cantidades fijas en dólares.

Parámetros ajustables:

Beneficio máximo diario

Pérdida máxima diaria

Beneficio semanal máximo

Pérdida semanal máxima

Pestaña de Símbolos



Este módulo controla qué instrumentos se pueden negociar, garantizando que toda la actividad se mantenga alineada con los mercados previstos de la estrategia.

Opciones de Símbolo:

Sólo gráfico actual

Todos los gráficos

Símbolos de Vigilancia del Mercado

Lista de símbolos personalizada

Pestaña Operaciones



La sección Operaciones proporciona análisis en tiempo real, ofreciendo información sobre el estado de la cuenta y el rendimiento en curso.

Métricas mostradas:

Saldo al inicio del día

Saldo al inicio de la semana

Beneficio diario/semanal

Rachas de ganancias y pérdidas

Reducción diaria/semanal

Panel de datos opcional

Pestaña TP & SL

Esta pestaña garantiza que cada operación siga una gestión de riesgos adecuada mediante la aplicación de reglas de Take Profit y Stop Loss.

Características incluidas:

Aplicación obligatoria de SL/TP

Alertas temporizadas por falta de SL/TP

Restricciones en la modificación de los niveles de SL/TP para evitar sobreajustes.

Ficha Noticias

El módulo Noticias proporciona alertas de protección antes y después de los principales acontecimientos económicos, y admite ocho instrumentos de negociación principales.

Campos personalizables:

Buffer de Tiempo Pre/Post Noticias

Tiempo de visualización (en minutos)

Símbolos seleccionados

Conmutación Todas las noticias / Últimas noticias

Conclusión







El Prop Drawdown Protector EA para MT4 es un componente esencial para los prop traders serios. Es ideal para ICT, SMC, y otras metodologías basadas en reglas que requieren una ejecución disciplinada y un fuerte control del riesgo.

Al reforzar un comportamiento de trading consistente y ofrecer una protección robusta contra las violaciones del drawdown y el overtrading, el EA ayuda a los traders a mantener un rendimiento constante a largo plazo.