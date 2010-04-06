Prop Draw Down Protector Expert MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4
El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas.
Con siete módulos de configuración dedicados, el EA refuerza la disciplina psicológica aplicando límites basados en reglas y emitiendo alertas oportunas. Esta estructura ayuda a los operadores a mantenerse alineados con sus objetivos estratégicos y evitar la toma de decisiones emocionales.
Visión general técnica
|
Categoría
|
Supervisión del capital - Gobierno de las operaciones - Herramienta de utilidad
|
Plataforma
|
MetaTrader 4
|
Nivel de conocimientos
|
Avanzado
|
Tipo de función
|
Control de Capital y Exposición
|
Plazos
|
Todos los plazos admitidos
|
Estilo de negociación
|
Intradía - Scalping - Corto plazo
|
Mercados
|
Divisas - Acciones - Índices
Principales características
El EA integra un completo conjunto de controles, entre los que se incluyen:
- Restricciones de volumen y exposición
- Ventanas de negociación basadas en el tiempo
- Tres modos SL/TP configurables
- Filtrado de símbolos negociables
- Estadísticas de rendimiento en el gráfico
- Protección contra riesgos basada en noticias en tiempo real
Al promover la ejecución estructurada y el cumplimiento estricto de las normas predefinidas, el AE mejora el control emocional, favorece la coherencia de las rutinas y alinea el comportamiento de las operaciones con las normas institucionales. Cuando se utiliza con eficacia, puede mejorar significativamente la consistencia y la rentabilidad a largo plazo.
Activación de licencia
Se requiere una licencia válida para operar el EA Prop Drawdown Protector en MT4. Los traders pueden obtener un código de activación o solicitar una licencia gratuita a través de los canales de soporte de chat en vivo, Telegram o WhatsApp del sitio web.
Pestaña Volumen
El módulo de Volumen proporciona un control completo sobre el tamaño de las operaciones y la frecuencia de ejecución. Los operadores pueden establecer límites en el tamaño de las operaciones, el volumen diario/semanal y las rachas de rendimiento para imponer una gestión disciplinada del capital.
Entradas configurables:
- Tamaño máximo de operación
- Volumen máximo diario
- Operaciones máximas por día
- Límite de pérdidas consecutivas diarias
- Límite de ganancias consecutivas diarias
- Límite de volumen semanal
- Límite semanal de operaciones
- Límite de rachas de pérdidas semanales
- Racha de ganancias semanal
Pestaña Hora
Esta pestaña permite a los operadores restringir la actividad comercial a periodos de tiempo específicos, ayudando a evitar horas de alto riesgo o no estratégicas.
Ajustes disponibles:
- Hora de inicio/fin de sesión
- Filtros de días individuales (lunes a domingo) para una programación personalizada
Pestaña de pérdidas y ganancias
Los operadores pueden definir criterios de ganancias/pérdidas máximas diarias y semanales en porcentajes, pips o cantidades fijas en dólares.
Parámetros ajustables:
- Beneficio máximo diario
- Pérdida máxima diaria
- Beneficio semanal máximo
- Pérdida semanal máxima
Pestaña de Símbolos
Este módulo controla qué instrumentos se pueden negociar, garantizando que toda la actividad se mantenga alineada con los mercados previstos de la estrategia.
Opciones de Símbolo:
- Sólo gráfico actual
- Todos los gráficos
- Símbolos de Vigilancia del Mercado
- Lista de símbolos personalizada
Pestaña Operaciones
La sección Operaciones proporciona análisis en tiempo real, ofreciendo información sobre el estado de la cuenta y el rendimiento en curso.
Métricas mostradas:
- Saldo al inicio del día
- Saldo al inicio de la semana
- Beneficio diario/semanal
- Rachas de ganancias y pérdidas
- Reducción diaria/semanal
- Panel de datos opcional
Pestaña TP & SL
Esta pestaña garantiza que cada operación siga una gestión de riesgos adecuada mediante la aplicación de reglas de Take Profit y Stop Loss.
Características incluidas:
- Aplicación obligatoria de SL/TP
- Alertas temporizadas por falta de SL/TP
- Restricciones en la modificación de los niveles de SL/TP para evitar sobreajustes.
Ficha Noticias
El módulo Noticias proporciona alertas de protección antes y después de los principales acontecimientos económicos, y admite ocho instrumentos de negociación principales.
Campos personalizables:
- Buffer de Tiempo Pre/Post Noticias
- Tiempo de visualización (en minutos)
- Símbolos seleccionados
- Conmutación Todas las noticias / Últimas noticias
Conclusión
El Prop Drawdown Protector EA para MT4 es un componente esencial para los prop traders serios. Es ideal para ICT, SMC, y otras metodologías basadas en reglas que requieren una ejecución disciplinada y un fuerte control del riesgo.
Al reforzar un comportamiento de trading consistente y ofrecer una protección robusta contra las violaciones del drawdown y el overtrading, el EA ayuda a los traders a mantener un rendimiento constante a largo plazo.
Nota
ElProp Drawdown Protector EA está oficialmente aprobado y es totalmente compatible con las principales firmas de props a nivel mundial, incluyendo:
- The 5%ers
- Funding Traders
- FundedNext
- Alpha Capital Group
- FTMO
Esto garantiza que los operadores puedan utilizar el EA de forma segura en todas las plataformas compatibles sin infringir ninguna norma de reducción o cumplimiento específica de la empresa.