Rtc ML Ai Predictor

Descripción del producto

Rtc ML Ai Predictor - Inteligencia futurista para decisiones de mercado en tiempo real

Aporte precisión robótica a sus operaciones. Rtc ML Ai Predictor fusiona el Aprendizaje Automático con la dinámica SMA-shift para predecir con claridad el impulso a corto plazo y los puntos de inflexión de la tendencia. El modelo evalúa la estructura multifactorial del mercado, asigna una puntuación de confianza a cada señal y le permite actuar sólo cuando las condiciones se alinean con sus reglas.

Por qué los operadores eligen Rtc ML Ai Predictor

  • Entradas guiadas por IA: Inferencia ML con lógica SMA-shift para señales más limpias en mercados agitados.

  • Filtrado basado en la confianza: Ejecute sólo cuando la confianza del modelo alcance su umbral: reduzca el ruido, mantenga la ventaja.

  • Comportamiento adaptable: Responde a la volatilidad cambiante y a los perfiles de sesión para evitar señales de talla única.

  • Imágenes claras: Una interfaz mínima y moderna con estados codificados por colores para que las decisiones sean instantáneas y repetibles.

  • Integración de baja fricción: Diseñado para MetaTrader 5 con una sobrecarga ligera y parámetros sencillos.

Funciones clave

  • Motor de señales: Combina características de ingeniería (acción del precio, desplazamientos de la media móvil, contexto de volatilidad) en predicciones ML con una puntuación de confianza de 0-100.

  • Filtro SMA-Shift: Alinea las entradas con el sesgo de microtendencias; ayuda a evitar las trampas contratendenciales.

  • Marco de riesgo: Compatible con opciones TP/SL y trailing; filtra por spread/tiempo/sesión para controlar la calidad de la ejecución.

  • Agnóstico de Símbolos: Construido para los principales FX, Metales e Índices; configurable para diversas condiciones de liquidez.

  • Conciencia de eventos: Filtros temporales opcionales para evitar las ventanas de noticias de gran impacto.

Entradas que usted controla

  • Riesgo y tamaño de la operación: Lote fijo o tamaño dinámico.

  • Umbral de confianza: Sólo comercia cuando la confianza del modelo ≥ su ajuste.

  • Periodo/Shift SMA: Ajuste la sensibilidad para las fases de tendencia frente a las de reversión de la media.

  • Filtros de sesión y diferencial: Controle la ejecución según la hora y la calidad del mercado.

  • Take-Profit/Stop-Loss: Establezca objetivos que se ajusten a su perfil de riesgo; admite la lógica de arrastre.

Uso recomendado

  • Comience con un símbolo líquido y un marco temporal que conozca bien.

  • Pruebe con un umbral de confianza moderado (por ejemplo, 60-70) y un riesgo conservador.

  • Evalúe en varias sesiones (Asia/Londres/Nueva York) para calibrar los filtros.

  • Aumente gradualmente una vez confirmada la estabilidad.

A quién va dirigido

  • Traders que desean la asistencia de la IA sin perder el control basado en reglas.

  • Creadores de sistemas que valoran las señales limpias, los filtros robustos y la simplicidad de MT5.

  • Traders discrecionales que buscan una capa de confirmación objetiva.

Notas y divulgación de riesgos
Ningún sistema garantiza beneficios. Pruebe siempre primero en demo, dimensione las posiciones de forma responsable y adáptese a la ejecución y costes de su broker.


