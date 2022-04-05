Risk Rewa Ratio Calculator MT4

Calculadora de riesgo y recompensa MT4

El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL), al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R.

En el gráfico, los niveles TP y SL se muestran visualmente como cuadros verdes y rojos, respectivamente. Estas casillas son totalmente ajustables, lo que permite a los operadores establecer manualmente los niveles o introducir el número de pips para un control preciso.


Especificaciones de la Calculadora de la Relación Riesgo-Rentabilidad

Característica

Detalles

Categoría

Herramienta de negociación - Gestión de capital y riesgos

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Principiante

Tipo de Indicador

Gestión de Riesgo y Capital

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Scalping, Intradía, Medio Plazo, Largo Plazo

Mercado

Todos los mercados

Visión general

El panel de gestión del indicador ofrece múltiples funciones útiles:

  • Tiempo hasta la próxima vela: Muestra el tiempo restante para que se cierre la barra actual.
  • SL Pips: Configura el stop loss en pips.
  • TP multinivel: Configure varios niveles de take profit para una gestión más avanzada de las operaciones.

Configuración de indicadores

El panel de gestión incluye las siguientes opciones:

  • Claro/Oscuro: Cambie entre temas claros y oscuros para los cuadros TP y SL.
  • Tiempo hasta la siguiente barra: Muestra la cuenta atrás hasta la siguiente vela.
  • Niveles: Configura objetivos de toma de beneficios multinivel.
  • Pips SL: Definir stop loss en pips.
  • Compra/Venta: Configurar niveles de TP y SL para operaciones de compra y venta.
  • Borrar: Eliminar todos los elementos del gráfico.
  • Horizontal: Cambiar la orientación del panel entre horizontal y vertical.
  • TXT de Tasa: Personalizar la visualización de los niveles de TP como porcentajes o etiquetas como TP1, TP2, etc.

Conclusión

La Calculadora de Ratio Riesgo-Recompensa es una herramienta esencial para los operadores que buscan gestionar eficazmente el riesgo y optimizar los resultados de las operaciones. Calcula automáticamente la relación R/R al tiempo que proporciona una representación visual clara de los niveles de TP y SL en el gráfico, ayudando a los operadores a alinear la gestión de las operaciones con su estrategia.


