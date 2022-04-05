Risk Rewa Ratio Calculator MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.2
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Calculadora de riesgo y recompensa MT4
El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL), al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R.
En el gráfico, los niveles TP y SL se muestran visualmente como cuadros verdes y rojos, respectivamente. Estas casillas son totalmente ajustables, lo que permite a los operadores establecer manualmente los niveles o introducir el número de pips para un control preciso.
Especificaciones de la Calculadora de la Relación Riesgo-Rentabilidad
|
Característica
|
Detalles
|
Categoría
|
Herramienta de negociación - Gestión de capital y riesgos
|
Plataforma
|
MetaTrader 4
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de Indicador
|
Gestión de Riesgo y Capital
|
Marco temporal
|
Multi-Tiempo
|
Estilo de negociación
|
Scalping, Intradía, Medio Plazo, Largo Plazo
|
Mercado
|
Todos los mercados
Visión general
El panel de gestión del indicador ofrece múltiples funciones útiles:
- Tiempo hasta la próxima vela: Muestra el tiempo restante para que se cierre la barra actual.
- SL Pips: Configura el stop loss en pips.
- TP multinivel: Configure varios niveles de take profit para una gestión más avanzada de las operaciones.
Configuración de indicadores
El panel de gestión incluye las siguientes opciones:
- Claro/Oscuro: Cambie entre temas claros y oscuros para los cuadros TP y SL.
- Tiempo hasta la siguiente barra: Muestra la cuenta atrás hasta la siguiente vela.
- Niveles: Configura objetivos de toma de beneficios multinivel.
- Pips SL: Definir stop loss en pips.
- Compra/Venta: Configurar niveles de TP y SL para operaciones de compra y venta.
- Borrar: Eliminar todos los elementos del gráfico.
- Horizontal: Cambiar la orientación del panel entre horizontal y vertical.
- TXT de Tasa: Personalizar la visualización de los niveles de TP como porcentajes o etiquetas como TP1, TP2, etc.
Conclusión
La Calculadora de Ratio Riesgo-Recompensa es una herramienta esencial para los operadores que buscan gestionar eficazmente el riesgo y optimizar los resultados de las operaciones. Calcula automáticamente la relación R/R al tiempo que proporciona una representación visual clara de los niveles de TP y SL en el gráfico, ayudando a los operadores a alinear la gestión de las operaciones con su estrategia.