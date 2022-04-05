Risk Rewa Ratio Calculator MT4

Calculadora de riesgo y recompensa MT4

El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL), al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R.

En el gráfico, los niveles TP y SL se muestran visualmente como cuadros verdes y rojos, respectivamente. Estas casillas son totalmente ajustables, lo que permite a los operadores establecer manualmente los niveles o introducir el número de pips para un control preciso.

Especificaciones de la Calculadora de la Relación Riesgo-Rentabilidad

Característica Detalles Categoría Herramienta de negociación - Gestión de capital y riesgos Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Principiante Tipo de Indicador Gestión de Riesgo y Capital Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Scalping, Intradía, Medio Plazo, Largo Plazo Mercado Todos los mercados

Visión general

El panel de gestión del indicador ofrece múltiples funciones útiles:

Tiempo hasta la próxima vela : Muestra el tiempo restante para que se cierre la barra actual.

SL Pips : Configura el stop loss en pips.

TP multinivel : Configure varios niveles de take profit para una gestión más avanzada de las operaciones.

Configuración de indicadores

El panel de gestión incluye las siguientes opciones:

Claro/Oscuro : Cambie entre temas claros y oscuros para los cuadros TP y SL.

Tiempo hasta la siguiente barra : Muestra la cuenta atrás hasta la siguiente vela.

Niveles : Configura objetivos de toma de beneficios multinivel.

Pips SL : Definir stop loss en pips.

Compra/Venta : Configurar niveles de TP y SL para operaciones de compra y venta.

Borrar : Eliminar todos los elementos del gráfico.

Horizontal : Cambiar la orientación del panel entre horizontal y vertical.

TXT de Tasa : Personalizar la visualización de los niveles de TP como porcentajes o etiquetas como TP1, TP2, etc.







Conclusión



La Calculadora de Ratio Riesgo-Recompensa es una herramienta esencial para los operadores que buscan gestionar eficazmente el riesgo y optimizar los resultados de las operaciones. Calcula automáticamente la relación R/R al tiempo que proporciona una representación visual clara de los niveles de TP y SL en el gráfico, ayudando a los operadores a alinear la gestión de las operaciones con su estrategia.