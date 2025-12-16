Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5

Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5

El indicador Pro BTB Strategy, desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi, está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5.

A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos. Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directamente en el gráfico como señales visuales.

Además de las señales de comercio, el indicador cuenta con un panel de datos estadísticos que proporciona información en tiempo real sobre las condiciones del mercado y el rendimiento de la señal.

Especificaciones del indicador Pro BTB Strategy



La siguiente tabla muestra las principales especificaciones del indicador Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategy:

Especificación Categoría Detalles Categorías de indicadores Indicadores MT5 de acción del precio

Indicadores MT5 de señal y previsión

Indicadores MT5 de ayuda a la negociación Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Indicador de Reversión Marco temporal Multi-Tiempo Estilos de negociación Swing Trading

Scalping

Day Trading Instrumentos de negociación Divisas

Criptodivisas

Acciones

Visión general del indicador Pro BTB Strategy

El Indicador de Estrategia Pro BTB Poursamadi identifica primero los picos de precios utilizando sus fórmulas internas. A continuación, evalúa si el mercado tiene el potencial de volver al nivel de equilibrio.

Cuando el precio vuelve a la zona de equilibrio después de un pico alcista, aparece una flecha verde que indica una oportunidad de compra .

En condiciones bajistas, cuando el precio vuelve a la zona de equilibrio, aparece una flecha roja, que indica una señal de venta.