Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5

Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5

El indicador Pro BTB Strategy, desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi, está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5.

A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos. Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directamente en el gráfico como señales visuales.

Además de las señales de comercio, el indicador cuenta con un panel de datos estadísticos que proporciona información en tiempo real sobre las condiciones del mercado y el rendimiento de la señal.

Especificaciones del indicador Pro BTB Strategy

La siguiente tabla muestra las principales especificaciones del indicador Pro BTB (Back To Break Even) Poursamadi Strategy:

Especificación Categoría

Detalles

Categorías de indicadores

Indicadores MT5 de acción del precio
Indicadores MT5 de señal y previsión
Indicadores MT5 de ayuda a la negociación

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Intermedio

Tipo de Indicador

Indicador de Reversión

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilos de negociación

Swing Trading
Scalping
Day Trading

Instrumentos de negociación

Divisas
Criptodivisas
Acciones

Visión general del indicador Pro BTB Strategy

El Indicador de Estrategia Pro BTB Poursamadi identifica primero los picos de precios utilizando sus fórmulas internas. A continuación, evalúa si el mercado tiene el potencial de volver al nivel de equilibrio.

  • Cuando el precio vuelve a la zona de equilibrio después de un pico alcista, aparece una flecha verde que indica una oportunidad de compra.
  • En condiciones bajistas, cuando el precio vuelve a la zona de equilibrio, aparece una flecha roja, que indica una señal de venta.


Cómo configurar el indicador de estrategia Pro BTB Poursamadi

Para utilizar correctamente este indicador, los operadores deben seguir los siguientes pasos en la plataforma MetaTrader 4.

Activación de DLL

Para una correcta ejecución, es obligatorio habilitar la importación de DLL.

Pasos para habilitar DLL:

  1. Abrir el menú Herramientas
  2. Seleccionar Opciones
  3. Ir a la pestaña Asesores Expertos
  4. Habilite las siguientes opciones:
    • Permitir trading automatizado
    • Permitir importación de DLL

Obtención del código de licencia

Para recibir la clave de licencia, los usuarios pueden:

  • Visitar la sección de soporte de la página web de TradingFinder
  • Contactar con el soporte a través de Telegram o WhatsApp

Introducir el código de licencia

Una vez recibida la licencia, introdúzcala en la configuración del indicador en el campo "Su clave" para activar el indicador.

Tabla de información complementaria

El indicador Pro BTB Strategy incluye un panel estadístico integrado que muestra en tiempo real los datos del mercado y de la señal, como se muestra a continuación:

Parámetro

Descripción

Cuenta atrás

Tiempo restante hasta el cierre de la vela actual

Número de picos

Número total de picos detectados

Disparadores

Número de veces que se cumplieron las condiciones de la señal

Operaciones de compra

Total de señales de compra generadas

Operaciones de venta

Total de señales de venta generadas

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 30 minutos de Cardano (ADA), tras detectar un pico alcista, el indicador lo resalta con un recuadro verde. Cuando el precio vuelve a la zona de equilibrio, aparece una flecha verde, confirmando una señal de compra.

Ejemplo de señal de venta

En el gráfico de 15 minutos del GBP/USD, el indicador identifica un pico bajista y lo marca con un recuadro rojo. Una vez que el precio vuelve a alcanzar el nivel de equilibrio, aparece una flecha roja que indica una oportunidad de venta.

Ajustes delindicador de estrategia Pro BTB Poursamadi

Los parámetros ajustables del indicador se enumeran a continuación:

Parámetros de licencia

  • Su Clave: Código de licencia necesario para activar el indicador

Parámetros de Cálculo

  • Velas a considerar: Número de velas utilizadas en los cálculos
  • Tamaño del Pico Basado en la Distribución Promedio: Determina la sensibilidad del pico basado en el movimiento promedio del precio

Configuración de Alertas


  • Envío de Alerta: Activar alertas en pantalla
  • Enviar Notificación: Activar notificaciones push

Conclusión

El indicador Pro BTB Poursamadi Strategy, basado en el concepto de negociación Back to Break-Even, es una potente herramienta analítica para los mercados financieros.

Al detectar picos, evaluar el comportamiento de los precios en torno a los niveles de equilibrio y generar señales claras de compra y venta, este indicador ayuda a los operadores a mejorar la sincronización de las operaciones, la gestión del riesgo y la precisión de las decisiones. La inclusión de un panel estadístico detallado y unos ajustes flexibles lo hacen adecuado para una amplia gama de estilos e instrumentos de negociación.

