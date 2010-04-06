Easy Trade Panel Expert for MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Easy Trade Panel Experto para MT4
El Easy Trade Panel es una herramienta especializada diseñada para simplificar y mejorar la gestión del riesgo y del capital en MetaTrader 4. Este asesor experto cuenta con una interfaz intuitiva y profesional que ayuda a los operadores a gestionar sus órdenes utilizando funcionalidades básicas y avanzadas.
Con esta herramienta, los operadores pueden ajustar con precisión los niveles de stop-loss y take-profit, proteger los beneficios y reducir la exposición a riesgos innecesarios.
Especificaciones de Easy Trade Panel Expert
|
Categoría
|
Gestión de capital - Control de riesgos - Utilidad de negociación
|
Plataforma
|
MetaTrader 4
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de indicador
|
Gestión de Capital y Riesgo
|
Marco temporal
|
Multi-Tiempo
|
Estilo de negociación
|
Scalping - Day Trading - Trading intradía
|
Mercados
|
Divisas - Acciones - Índices
Visión general del Easy Trade Panel Expert
Easy Trade Panel Expert proporciona una solución completa para establecer niveles de stop-loss y take-profit, protegiendo eficazmente los beneficios. Sus funcionalidades clave incluyen:
- Optimización de Stop Loss - Determina el volumen de entrada y aplica los niveles de SL adecuados.
- Mecanismo de Trailing Stop - Desplaza automáticamente el SL a beneficios cuando el mercado se invierte
- Negociación sin riesgo - Implementa estrategias de punto de equilibrio para obtener resultados comerciales más seguros.
- Salida parcial - Asegura los beneficios y gestiona las posiciones abiertas mediante reducciones controladas de las operaciones.
Uso de Easy Trade Panel Expert en una tendencia alcista
En el gráfico EUR/USD de 1 hora, el Easy Trade Panel Expert se divide en dos secciones principales:
1. Panel de Ejecución de Órdenes - Para colocar operaciones, controlar la exposición del capital y ajustar la configuración de riesgo-recompensa.
2. Panel de supervisión de posiciones: para gestionar las operaciones activas.
En el ejemplo, se ejecuta una orden de compra. El panel permite a los operadores establecer el volumen de entrada, definir los parámetros de riesgo y apalancar funciones como:
- Punto de equilibrio (sin riesgo)
- Tope dinámico
- Salida parcial
Estas herramientas ayudan a optimizar la supervisión y el rendimiento de las operaciones.
Uso del Easy Trade Panel Expert en una tendencia bajista
En el gráfico de 15 minutos del USD/JPY, se coloca una orden de venta utilizando el panel. Los operadores pueden configurar varios niveles de toma de beneficios (TP) y evaluar la calidad de la operación a través de la pantalla integrada de riesgo-recompensa, lo que permite una mejor toma de decisiones y una planificación más estructurada de las operaciones.
Configuración de Easy Trade Panel Expert
Ajustes generales
- Cuenta atrás de velas: Muestra el tiempo restante antes del cierre de la vela.
- Ejecución con un clic: Activa/desactiva la colocación instantánea de órdenes
- Activación TP: Activa la función de toma de beneficios
- Activación SL: Activa la función de stop-loss
- SL y TP virtuales: Activa la ejecución virtual de la operación
- Salida Parcial: Activa o desactiva el cierre parcial de la operación
- Mostrar TP y SL: Alterna entre el listado de órdenes basado en el servidor y el basado en el experto.
Gestión de órdenes
- Compra / Venta: Ejecuta órdenes de mercado al instante
- Comprar.p / Vender.p: Coloca órdenes pendientes de compra y venta
Tamaño del lote
- Volumen Personalizado: Permite a los operadores definir manualmente el tamaño de la orden
Parámetros de Riesgo
- Tipo de Stop-Loss: Establece el SL en función de la cantidad en dólares ($), el porcentaje de saldo (%) o la distancia en pips (P)
Objetivos de beneficios
- TP Único RR: Configura la relación riesgo-recompensa para operaciones individuales
- Múltiples niveles TP: Establece varios puntos de toma de beneficios en niveles predefinidos
Gestión de posiciones
- Activar sin riesgo: Aplica las reglas de punto de equilibrio a las operaciones rentables activas
- Cerrar todo: Cierra todas las posiciones abiertas
- Cerrar última operación: Cierra la operación más reciente
- Recompensa visual del riesgo: Muestra un análisis interactivo de riesgo-recompensa
- Supervisión de posiciones: Muestra u oculta el panel de gestión de posiciones activas
Conclusión
Easy Trade Panel Expert es una potente y versátil utilidad de trading para MT4 que cuenta con dos paneles dedicados: uno para la ejecución de operaciones y la configuración de riesgos, y otro para la supervisión de posiciones abiertas. Con opciones avanzadas de SL, funcionalidad de punto de equilibrio, múltiples configuraciones de TP y gestión estructurada de posiciones, esta herramienta proporciona a los operadores una ventaja estratégica para reducir el riesgo y mejorar la rentabilidad en diversos escenarios de mercado.